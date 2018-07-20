Эмманюэля Макрона настигли удары охранника

Президента Франции настиг очень неприятный скандал. Речь идет не только о том, что охранник Эмманюэля Макрона из любви к делу бил людей на улице, не имея, к тому же, для этого никаких полномочий, но и о том, что в Елисейском дворце прекрасно об этом знали. Но репрессивные меры против охранника стали принимать только после того, как скандал стал публичным, через два с половиной месяца после события.

Скандал начался 18 июля, когда газета Le Monde опубликовала видео, демонстрирующее, как некий индивидуум в штатском (но в полицейском шлеме) во время митинга тащит за шею девушку, а затем наносит удары и валит на землю молодого человека, окруженного сотрудниками полиции.

Слышно, как молодой человек умоляет индивидуума в шлеме остановиться («Я вам сейчас все объясню!»), но тот продолжает наносить удары.

(На следующий день появилось еще одно видео, демонстрирующее, как наш герой вместе с другим героем в штатском валит на землю ту самую девушку).

1er mai, à la place de la Contrescarpe. Dommage qu'on ne parle pas aussi de cette jeune femme qui s'est fait violenter, elle aussi, par Alexandre Benalla avant que ce dernier s'en prenne à son ami. #AffaireBenalla #MyFirstTweet pic.twitter.com/IZpon8MnkD — Sonia B-C (@scarletpolyglot) July 19, 2018



Это происходит 1 мая в окрестностях Латинского квартала, во время студенческого митинга, на который пришло примерно сто человек.

Газета выяснила, что человек в шлеме — это «приближенный президента Франции», 26-летний Александр Беналла, отвечавший за охрану Эмманюэля Макрона, когда он еще был кандидатом, и затем перешедший вслед за ним в Елисейский дворец. Газета Le Parisien позднее сообщила со ссылкой на свой «осведомленный источник», что охранник «стал почти другом» президента. Беналла занимал пост заместителя главы аппарата президента Франции.

Конечно, Макрон не обязан нести моральную ответственность за проступки своих «друзей» и даже просто охранников — но только в том случае, если сам от нее отказывается. Но оказалось, что в Елисейском дворце с первого дня знали о том, чем занимался Беналла 1 мая. Это подтвердил Патрик Стрзода, директор президентского кабинета.

Чиновник заявил газете Le Monde о том, что «уже на следующий день после митинга» получил видео и вызвал Беналлу для объяснений, а затем сообщил о его действиях самому президенту Макрону, который в тот момент был в Австралии. «Если факты подтвердятся, надо применить санкции», — якобы заявил в ответ Маркон.

В итоге Беналла якобы был отстранен от работы на две недели (с 4 по 19 мая) без сохранения жалования. Но затем он вернулся в Елисейский дворец, просто его пересадили в кресло советника по безопасности. К тому же, как пишет Le Monde, он не ограничивался «советами», а продолжил «практиковать».

Накануне скандала, 16 июля, этот господин еще «отвечал за безопасность» во время приема футболистов сборной Франции в Париже и ехал вместе с ними в автобусе до президентского дворца.

Вскоре после публикации Le Monde выяснилось, что на видео также запечатлен некий Венсен Краз, знакомый Беналла, резервист жандармерии, который отвечал за охрану в макроновской партии «Вперед Республика!»). О его присутствии на том первомайском митинге в Елисейском тоже знали с самого начала.

После возникновения скандала пресс-секретарь Макрона также заявил, что Краза «как и других резервистов, изредка задействовали по запросам военного коменданта администрации Елисейского дворца» для обеспечения безопасности президентских мероприятий.

Тем не менее, ни Краз, ни Беналла не имели никаких полномочий для участия в разгоне митинга. При этом Беналла, как заявил в интервью радио franceinfo Давид Ле Бар, глава профсоюза полиции SCPN, «очень хорошо известен в полицейских кругах», так как

«регулярно участвует в (полицейских) операциях, руководит многими вещами, при том, что не известно, кто его на это уполномочил».

Но настоящие санкции на «самозванца» посыпались только после публикации Le Monde. Через пару часов пресс-секретарь президента заявил, что Елисейский дворец «положил конец всякому сотрудничеству с господином Беналла».

На следующий день, в четверг, 19 июля, стало известно, что Генеральная инспекция национальной полиции («служба собственной безопасности») начала предварительное расследование по факту «насилия и присвоения полномочий», а прокуратура Парижа — предварительное расследование по обвинению в «насилии, совершенном лицом, находящимся на государственной службе» и «незаконном присвоении знаков отличия представителя государственной власти». Тем же вечером по требованию оппозиционных депутатов, Национальное собрание проголосовало за создание парламентской комиссии по расследованию инцидента.

В пятницу, 20-го, стало известно, что Беналла и Краз взяты под стражу.

В это же время МВД распространило заявление о том, что министр Жерар Коллон временно отстранил от должности трех полицейских, заподозренных «в передаче посторонним лицам» оперативной видеосъемки.

То есть, возможно, именно полицейские и передали газете Le Monde запись с «подвигами» президентского охранника. Впрочем, сама газета утверждает, что речь идет о несанкционированной передаче видеозаписи в Елисейский дворец.

Действия полицейских будет расследовать вышеупомянутая «служба собственной безопасности».

Президент Эмманюэль Макрон и Александр Бенала (справа). Фото: EPA

Теперь, по логике, следовало бы начать проверку и в отношении всех представителей власти, которые знали о действиях Беналла и Краза, но два с половиной месяца не обращались в правоохранительные органы. Оппозиционные депутаты напомнили, что по статье 40 уголовного кодекса Франции любой представитель власти, которому стало известно о преступлении или правонарушении, должен немедленно сообщить в прокуратуру.

О действиях охранников с первого дня знал и глава МВД и, напомню, президент Франции.

Эмманюэль Макрон, которому вопросы о скандале несколько раз задавали 19 июля, во время выезда в регион, сначала отказывался отвечать, а затем отреагировал кратко и без удовольствия. На вопрос, считает ли президент, что «Республика осталась незапятнанной» после этой истории, Макрон ответил: «Нет, нет, Республика остается неизменной».

Но пятно на костюм президента Макрона его охранник, определенно, посадил. Остается узнать, каким останется размер пятна после несвоевременной чистки.