«Ни детей помыть, ни приготовить покушать»

С 16 июля в Североуральске и его окрестностях городская вода из крана непригодна для питья из-за загрязнения. На третий день после аварии жителям, наконец, подвозят питьевую воду в достаточных количествах. А до тех пор запасы воды кончились в магазинах, а на руки выдавали лишь 2 литра в сутки, по паспорту, и то не всем. Сити-менеджер и глава местного водоканала, кстати, решили не прерывать отпуск на время ЧП, а вот глава городского округа получил представление от прокуроров. «Новая» дозвонилась до жителей пострадавшего региона.

Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

По всему Североуральску и в поселках Калья, Третий Северный и Черемхово (всего почти 42 тысячи жителей) 16 июля из кранов потекла мутная и грязная вода. Роспотребнадзор патогенной микрофлоры в ней не обнаружил, но цветность превысила норму в 21 раз, а мутность — в 1,5 раза. Загрязненную воду признали непригодной только для питья, но местные жители ринулись в магазины, чтобы накупить воды и для других целей: уборки, стирки.

Первое время администрации города хватило лишь на то, чтобы посоветовать жителям использовать горячую воду, предварительно ее остудив, либо воду из родников, предварительно ее прокипятив. В магазинах цены бутилированную воду выросли в два-три раза. Но несмотря на это через сутки вода пропала и из магазинов.



Znak.com и Ura.ru рассказывают, как на третий день после ЧП люди в очередях у пунктов выдачи питьевой воды составляли списки со своими паспортными данными. За сутки в руки на одного выдавали по 2 литра воды (в администрации опасались нецелевым образом израсходовать спешно выделенные из резервных источников 250 тысяч рублей), и то хватило не всем. Торговая сеть «Монетка», у которой местная администрация закупала воду, выдала бесплатно менее 2 500 вместо 40 000 литров воды: сказали, оплата остальной воды «не прошла».

С 19 июля воду можно получить без паспорта и в неограниченном объеме.

Как рассказал «Новой газете» депутат городской думы Виктор Ильин, администрация города не была готова к ЧП, ситуацию удалось наладить лишь после приезда замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицыны, который распорядился обеспечить людей водой.

«Вода сейчас поставляется в город бочками, к выдаче привлечены пожарные службы. Доступ к воде, вроде, сейчас есть везде. Более того, у воды, которая течет из кранов, пропала мутность. Я думаю, что дня через три ситуация в городе нормализуется», — предположил депутат.

Он добавил, что проблему с продажей питьевой воды в магазинах уже нет. Кроме того, власти собрались сделать перерасчет квитанций ЖКХ, чтобы в дни аварии пользование водой для жителей было бесплатным.

В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили, что по состоянию на 20 июля показатель «цветность» вернулся к норме, а показатель «мутность» все еще превышен в 5,7 раза. Таким образом, вода все еще непригодна для питья.

Как рассказал «Новой газете» 20 июля житель Североуральска Сергей Умрашев, воды в городе «хватает».



«В округе 3 родника с чистой водой, на площади дежурит пожарная машина и разливает всем желающим воду. Вода есть и в магазинах: 125-129р за 5 литров в любом магазине. Воду из крана пить нельзя, а мыться, стирать — пожалуйста, вода вполне чистая сейчас идет», — рассказал он.

Жители соседних поселков рассказывают «Новой газете», что бутилированная вода на момент публикации есть не во всех магазинах.

«Мы испытали трудности, так как у нас маленькие дети, и их не помыть, ни приготовить покушать нельзя было. Воду, которая идет в кране, нельзя употреблять ни в сыром виде, ни после кипячения. Но и мыть руки и мыть посуду не желательно, а мыться вообще невозможно первые несколько дней — вода была грязная ужасно, приходилось горячую воду остужать, потому что горячая вода намного светлее», — сказала Юлия.

Вечером 19 июля в Североуральске ликвидировали повреждения русла Кальи.

Главврач Североуральской центральной горбольницы Владимир Новоселов пообещал с 21 июля бесплатно прививать детей от гепатита А и ротавирусной инфекции.

Прокуратура внесла представление и. о. главы городского округа Владимиру Паслеру в связи с тем, что органы местного самоуправления не смогли обеспечить надлежащее питьевое водоснабжения населения после техногенной катастрофы. Кроме того, в отношении МУП «Комэнергоресурс» возбуждено административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами»). Руководителю МУП также внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства.

При этом глава городского округа Василий Матюшенко и директор местного водоканала Аман Карасаев решили не прерывать отпуск.