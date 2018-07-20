«Последствия расхлебывать будем долго»

В регионе борются с последствиями крупнейшего за последние годы наводнения, а в выходные синоптики снова обещают сильные дожди

Ливневые дожди начались в Забайкальском крае 8 июля. Дожди подтопили более семисот жилых домов, полторы тысячи приусадебных участков, 2,8 тысяч дач, в зоне подтопления оказались более шести тысяч человек. На всей территории края действует режим чрезвычайной ситуации.

В Чите выпало максимальное количество осадков за последние восемьдесят лет – и это еще не конец.

Ущерб от паводка уже превысил один миллиард рублей. Пострадавшим начали выплачивать компенсации, но, как говорил ранее прокурор края Василий Войкин, на денежные выплаты могут рассчитывать только официально прописанные в затопленных домах. Те, кто лишились жилья, получат по 100 тысяч рублей, лишившиеся части имущества - 50 тысяч. Правительство края обещало выплатить единоразово по 10 тысяч каждому прописанному в затопленном доме, шестьсот человек уже получили эту сумму.

Стихийное бедствие оказалось неожиданным для местных жителей. Волонтер Юрий Скоробогатов рассказал «Новой», что первыми в ночь на 8 июля среагировали именно добровольцы: скооперировавшись с клубом любителей внедорожников «Диверсант» выехали на джипах эвакуировать людей из домов, многих снимали с крыш. Уже после этого сформировался общий штаб, для помощи пострадавшим объединились добровольцы из разных общественных организаций: «Союз добровольцев России», «Добровольные лесные пожарные Забайкалья», поисковый отряд имени Кости Долгова. Многие волонтеры приезжают из других городов – Калининграда, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ.

— Ситуация очень тяжелая, много подтопленных домов, уплывших домов и заборов, — рассказала «Новой» Анастасия Ивашкевич, волонтер «Добровольных лесных пожарных Забайкалья». — Мы работаем в Чите и вокруг нее, но есть много мест, куда мы добраться не можем. Наводнение не закончилось: в четверг затопило еще один поселок, еще два моста были разрушены. По прогнозу, будет еще три дня дождей, ситуация ухудшится. Что мы можем? Собираем гуманитарную помощь. Мотопомпой, которая куплена для тушения пожаров, откачиваем воду с участков. С МЧС мы взаимодействуем, власти помогают: доставляют машины с гравием. Последствия расхлебывать будем долго.

Паводок — не самая большая проблема для региона, говорит Анастасия. Когда вода уйдет, наступят холода, многие деревянные дома останутся непросушенными и покосятся. Жить в них будет нельзя.

Фото: Евгений Епанчинцев/TASS

Больше всего от стихии пострадал город Шилка. Четыре автомобильных моста из пяти полностью разрушены паводком, подтоплены более 550 домов.

В Шилке обнаружено тело 47-летней женщины, которую, по одной из версий, смыло водой с моста. Однако местные власти отрицают, что погибла она именно из-за стихии.

Местные жители подтверждают, что никаких оповещений о надвигающейся стихии 8 июля они не получали. Но при этом делятся: мэр городка Сергей Сиволап в 5 утра в день первого наводнения отсыпал свой дом, чтобы его не затопило. Вся техника города в то утро съехалась к его дому.

— Когда местные поняли, что он знал заранее, у одного мужчины лопнуло терпение — он ему отвесил, — рассказали «Новой» жители Шилки.

(Аналогичная ситуация произошла с читинским мэром: 13 июля жители дачного кооператива «Биофабрика», где находится дом главы Читы Анатолия Михалева, заблокировали дорогу КАМАЗам с грунтом. Жителей возмутило, что вернувшийся из отпуска мэр решил позаботиться только о себе).

Фото: Евгений Епанчинцев/TASS

Из-за того, что в Шилке разрушены мосты, некоторые районы оказались труднодоступны, теперь их называют «Островом». Среди них район Чапай, застроенный затопленными теперь частными домами. По воспоминаниям коренных жителей, вода туда в другие годы доходила редко.

— Дом моей свекрови комиссия уже признала аварийным, - рассказывает жительница Шилки Марина (имя она попросила изменить). — Стену в доме просто выгнуло внутрь, воды было по пояс. В соседях у них полупарализованный после инсульта мужчина, если бы его сын не вытащил, он бы погиб. Сейчас вода немного сошла, но стоит в подполе, жить в доме невозможно. Еще очень пострадал местный конный клуб «Атаман»: подмыло весь фундамент, все разнесло, лошадей я брала к себе на передержку – держала во дворе на месте для машин. Я слышала о фактах мародерства: кто-то закупил брус, его водой унесло, другие люди собрали, погрузили в грузовичок и увезли.

Марина рассказывает, что первыми продовольственную помощь пострадавшим Шилки оказали в Храме Святых апостолов Петра и Павла. Материальную помощь, по ее словам, начали выплачивать лишь несколько дней назад.

Другая жительница Шилки Лида Мальцева рассказывает, что по соседству с ее мамой живет 83-летний дедушка, который несколько дней после наводнения не мог выйти из дома и оставался там один и без еды.

Его жилище затопило, внутри до сих пор стоит удушающий запах гнили. Пришедшая из администрации города комиссия даже не стали заходить внутрь. По словам Мальцевой, она написала о старике в социальных сетях, и ему помогли совершенно незнакомые люди: убрались у него дома, купили еды и лекарства.

— У моей мамы вода в дом не зашла, — говорит Лида. — Но весь огород залило, куры утонули. Обещали компенсацию в 10 тысяч, но она пока ее не получила. От администрации привезли песок, вывалили перед домом и уехали.

Фото: Евгений Епанчинцев/TASS

Вторая волна наводнения пришла в Шилку через несколько дней, но о ней уже извещали – по городу ездила машина с громкоговорителем. Сегодня уровень реки Кия в Шилке снова поднялся.

— Люди в Шилке выставили на просушку на улицах мебель, диваны. Все расползлось, пришло в негодность, — делится Владимир Хавшабо из православного фонда «Предание», который прилетел в Шилку в четверг. — Я хожу по домам, вижу, что люди из подсобных деревяшек сварганили подобия кроватей, им помогла с матрасами администрация. Кое-как живут. Но, надо отдать людям должное, испуга уже нет, настрой боевой. Волнуются, когда начнут выплачивать компенсации и хватит ли их на ремонт. Рассчитывают только на себя. Когда я спрашиваю, чем помочь, не говорят. Я обратился в соцслужбы и церковь за списками малоимущих, многодетных, семей, где есть инвалиды. Будем им помогать.

Но есть в Забайкальском крае села, которые из-за наводнения до сих пор оказались отрезаны от большого мира. В субботу после литургии туда выезжает настоятель Петропавловского храма и руководитель Нерчинской епархии отец Александр.

— С севером Забайкалья была нарушена связь, масштабы разрушений там еще не оценены, — говорит отец Александр. — До сих пор там никого не было, гуманитарную помощь сбрасывали на села с вертолетов. Завтра выходим на лодке по реке Нерчи до Зеленого озера, местные предприниматели помогли нам приобрести хороший мотор, на нем пойдем. Дня через три после нашей поездки туда обещали восстановить размытую дорогу, но обычные машины по ней не проедут. Нам как раз на днях патриарх подарил вездеход, снарядим миссионерскую экспедицию… Северяне — самая незащищенная социальная группа у нас. А вообще люди Забайкалья — терпеливый народ, будут молчать и тупо терпеть, не обращаясь за помощью.

Фото: Евгений Епанчинцев/TASS

В пятницу МЧС России по Забайкальскому краю отчиталось: число подтопленных строений снизилось в 17 раз, от воды освобождено 267 жилых домов и 198 придомовых территорий. Но накануне плохие новости пришли из села Амитхаша: там из русла вышла река Ага, подтопив еще более 90 домов.