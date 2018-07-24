Ручное управление мышкой

С 2019 года Кремль намерен по-новому следить за ситуацией в регионах. Нынешняя система мониторинга настроений в стране основана в основном на материалах местной прессы. Но извлекать полезную информацию из нее федеральному центру все сложнее. СМИ контролируются губернаторами, поэтому картинка получается елейная. В том, чтобы на первой полосе местной газеты всегда были сообщения о новых успехах и портрет губернского начальника, в Кремле совершенно не заинтересованы, но и сделать с этим ничего не могут. Поэтому изобретается «Инцидент менеджмент».

Программа с таким названием разработана компанией «Медиалогия» и сейчас внедряется на практике. Она позволяет в автоматическом режиме мониторить пять социальных сетей — «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook и Instagram — по определенным ключевым словам.

Инновация в данном случае состоит в том, чтобы не просто проанализировать ситуацию, но заставить местные власти реагировать.

Результаты мониторинга попадают к региональному администратору системы, который решает, какие случаи нуждаются во внимании со стороны профильных ведомств, региональных министерств или муниципалитетов. В рамках «Инцидент менеджмента» представители региональных властей должны будут отвечать на жалобы в соцсетях, копия ответа приходит администратору программы. Если на одну и ту же тему появляется несколько постов в разных аккаунтах, они объединяются программой в один «инцидент», и ответ властей отправляется авторам постов автоматически, вне зависимости от социальной сети.

РБК сообщает, что по всем «инцидентам» будет вестись статистика, которая доступна как местным властям, так и администрации президента. Перед региональными чиновниками при этом ставятся жесткие требования по срокам: все «инциденты» должны отрабатываться в течение суток. Курирует проект непосредственно Сергей Кириенко, большой любитель повышения эффективности и количественных показателей.

Подобные системы информационного мониторинга уже существовали на рынке и разработаны в основном той же «Медиалогией», но в данном случае важно, как Кремль интегрирует в новую цифровую отчетность местное начальство. «Близость власти к народу» нужно будет демонстрировать непосредственно в социальных сетях. Теперь написать просто так в блоге об очередном нарушении прав граждан уже не получится: обязательно «придет» правительственный робот и сообщит, что ваше обращение зарегистрировано и рассматривается профильным ведомством.

Ясно, что у «Инцидента» двойное назначение. С одной стороны, это попытка минимизировать в регионах «политизацию». Происходит некоторое неприятное событие, люди пишут об этом в интернете, требуют местные власти вмешаться; и в этой ситуации появляется робот из администрации президента и знакомит недовольных с нужными чиновниками, позволяя последним предложить отписку. Поводов для «политизации» в последнее время было немало: от свалок в Подмосковье до «Зимней вишни» в Кемерово. Видно, что власти всерьез обеспокоены неконтролируемой мобилизацией граждан в таких случаях. Другая сторона вопроса — это уже не купирование протестов на старте, а централизованный контроль над деятельностью региональных властей. Хотя большая часть «инцидентов» будет обрабатываться на месте, системой предусмотрена фигура федерального цензора, который в любой момент видит, сколько в регионе плохих новостей и как с этой проблемой справляются губернаторы.

Иными словами, перед нами дигитализация ручного управления страной в режиме постоянного чрезвычайного положения, переоборудование этой практики по последнему слову техники. Потребность в «Ицидент менеджменте» обусловлена, с одной стороны, ужасом, который испытывает начальство перед собственными гражданами, а с другой — тотальным недоверием, распространенным в обществе (Кремль не доверяет рапортам с мест, народ не доверяет губернаторам и т.п.). Другие страны справляются с аналогичными проблемами без новейших цифровых средств, поскольку еще к XIX веку был хорошо известна альтернатива: это местное самоуправление, федерализм и демократия. Заменить эту триаду современной системой мониторинга не получится, но хотя бы начальству будет жить не так страшно.

В «Медиалогии» информацию о создании подобной системы подтвердили, уточнив две детали. Во-первых, изначально система мониторинга разрабатывалась для коммерческих компаний, заинтересованных в сборе информации о своих брендах и реакции покупателей на продукцию и услуги. Кремлевский заказ, таким образом, является версией маркетинга, адаптированного под нынешнюю модель управления. Во-вторых, и это важнее, представитель «Медиалогии» уточнила, что мониторить будут не только жалобы, но и другие важные темы: «вопросы, отзывы, благодарности».

Судя по всему, история с чтением администрацией президента губернаторских панегириков самим себе повторится, но уже на новом технологическом уровне.

Теперь авторами благодарностей региональному начальству будут уже не прикормленные журналисты, а «простые граждане» и «блогеры». Каждому губернатору, соответственно, понадобится своя фабрика интернет-троллей, готовых нагружать «Инцидент менеджмент» правильными темами.

Государство вкачивает большие деньги в создание цифровой потемкинской деревни. Чего только не сделаешь, если до смерти боишься демократии.