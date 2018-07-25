«Бьют там, где нет видеокамер»

После публикации заметки «Отбили почки, вымогали деньги», в которой «Новая» рассказала о порядках в ИК № 2 г. Керчи, в крымский корпункт начали звонить бывшие и нынешние заключенные этой колонии. Только с 7 до 9 утра понедельника — пять звонков. Показания звонивших существенно дополняют картину того, что происходит в ИК, и, очевидно, должны быть интересны прокуратуре, которая сейчас ведет в исправительном учреждении проверку.

— Я освободился из Керчи 18 мая, — рассказывает бывший заключенный Роман. — За время отсидки сталкивался и с вымогательством, и с насилием. Вымогают нечасто, и, в основном, на какие-то нужные вещи: на телевизионную комнату, на душевую. Хотя я понимаю, что это должно делаться за счет государства, но тем не менее — деньги собирают редко. А вот бьют вообще по любому поводу. Даже если не выполнить какие-то мелкие требования администрации, например, снять кепку, — тебя потащат в дежурную часть, заведут в комнату досмотра, где нет камер, и начнут избивать. При избиениях охранники выключают свои регистраторы.

По словам Романа, особенно активно в избиениях участвует дежурный Андрей Васильевич.

— Он просто изверг, — свидетельствует мужчина. — Хуже всех остальных надзирателей. Он любит душить, любит палкой бить, надевает тебе шапку-ушанку на голову и начинает тренироваться, как на [боксерской] груше. Из-за шапки никаких следов не остается. В избиениях участвует еще и контролер по имени Иван. Он раньше был нормальным парнем, но потом Андрей Васильевич его натренировал, и теперь он тоже бьет зэков.

По словам Романа, если в колонию едет проверка, то сотрудники ФСИН меняют подход к заключенным: обещают им, что избиения прекратятся, что их вкусно накормят и т.д.

— И действительно: несколько дней после проверки все идеально, — говорит Роман. — А потом снова начинается.

Другие заключенные также рассказали, что избиения в колонии начались после прибытия туда Андрея Васильевича. Его фамилию они не знают. По словам зэков, он приехал из Омска и научил «правильно общаться» с заключенными остальных сотрудников колонии. В редакции есть аудиозаписи общения с зэками.

В приемной ИК-2 «Новой газете» пояснили, что не могут прокомментировать слова заключенных. В пресс-службе УФСИН Крыма комментариев по жалобам керченских сидельцев пока тоже не дают.

Напомним, в пятницу правозащитный сайт «Гулаг-Инфо» опубликовал сообщение о том, что в керченской ИК № 2 более 70 заключенных пожаловались на пытки. Впоследствии в ОНК Крыма эту информацию скорректировали, сообщив, что не все 70 жалоб касались избиений, а по представленным заключенными фактам прокуратура республики ведет проверку.