Черепаший забег

Реальные зарплаты в России не просто ниже, чем в большинстве стран Восточной Европы, но не дотягивают даже до уровня Белоруссии. Такой неожиданный вывод содержится в спецмониторинге экономистов из Высшей школы экономики. По данным исследования, средняя оплата труда в долларах по паритету покупательной способности в России в прошлом году составила $1640 в месяц, в то время как в Белоруссии — ​$1648.

Впервые Минск обогнал Москву по этому индикатору еще в 2015 году, но с тех пор страны несколько раз менялись местами. Все остальные члены СНГ значительно отстают от лидеров — ​ближе всего подобрались Казахстан и Азербайджан, жители которых в среднем получают $1252.

Эти цифры интуитивно вызывают недоверие: даже со всеми статистическими оговорками очевидно, что Белоруссия более бедная страна, чем Россия. С точки зрения технологической сложности белорусская экономика застыла где-то в 1990-х. Это подтверждается хотя бы тем фактом, что белорусы по-прежнему активно едут в Россию на заработки. Так, в 2017 году миграция из Белоруссии в Россию выросла в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом, всего здесь трудится 700 тысяч трудоспособных белорусских граждан. Даже девальвация рубля после 2014 года не привела к радикальному снижению привлекательности российских рабочих мест. Поэтому соцсети в ответ на новость об исследовании ВШЭ разразились недоумением: как такое может быть? Объяснение отчасти кроется в особенностях методологии, которую применяли экономисты.

В сущности, расчеты по ППС — ​это конвертация зарплат в доллары США по условному курсу, который учитывает разницу цен в сравниваемых странах. После такой корректировки разрыв в уровне жизни обычно оказывается значительно скромнее, чем разрыв в номинальных зарплатах. Например, номинальная средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей, в Германии — ​свыше 260 тысяч рублей, однако это не значит, что немец в среднем может купить в 7–8 раз больше товаров, чем россиянин. Знаменитый индекс «Биг Мака», позволяющий сравнивать стоимость бургера в разных странах, наглядно демонстрирует этот эффект.

Однако попытки избежать ловушки сравнения номинальных величин приводят к другим сложностям. Во-первых, практически невозможно смоделировать полностью аналогичные корзины товаров и услуг из-за различий в качестве. Потребительские корзины россиянина до и после продуктового эмбарго разительно отличаются, а в Белоруссии может просто не быть некоторых услуг, которые представлены в России. Профессор ВШЭ Иван Родионов объясняет результаты расчетов коллег тем, что в России не­оправданно дорогие продукты местного производства, тогда как в Белоруссии много дешевых товаров при достаточно широком ассортименте.

Во-вторых, данные российской и в особенности белорусской статистических служб часто подвергаются критике за «рисование» завышенных цифр. Эксперты ВШЭ использовали для расчетов официальный курс белорусского рубля, который в отдельные годы сильно отличался от реального. Наконец, величина разрыва в зарплатах между Россией и Белоруссией оказалась на уровне статистической погрешности, что само по себе предостерегает от любых однозначных выводов на этот счет.

Тем не менее факт остается фактом: несмотря на уязвленные чувства части общественности, в экономическом плане Россия постепенно утрачивает свои лидирующие позиции даже на постсоветском пространстве. Если динамика останется прежней, то через какое-то время подобные новости перестанут вызывать у кого-либо удивление. Российские власти больше не считают необходимым заботиться о повышении уровня жизни граждан, за исключением редких предвыборных озарений. Предполагается, что пожить сытой жизнью россияне успели в нулевых, а теперь пришло время потуже затянуть пояса и ждать спасительного «инвестиционного роста» экономики. Поэтому в последние месяцы реальные зарплаты в России почти не растут, а в 2019 году по прогнозам увеличатся лишь на 0,9%. С таким соперником, как Белоруссия, эти черепашьи бега могут длиться бесконечно долго.