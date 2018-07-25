«Эти люди его убивали»

Сотрудников колонии, которые присутствовали на видео с регистратора, задержали 23 июля, но следствие только сегодня успело подготовить документы для ходатайства об избрании меры пресечения. Среди арестованных: старший инспектор отдела безопасности Максим Яблоков, младший инспектор отдела безопасности Сергей Драчев, замначальника оперативного отделения Сергей Ефремов, заместитель дежурного Игорь Богданов, младший инспектор отдела безопасности Алексей Бровкин.

Заместителю начальника ИК-1 по воспитательной части Ивану Калашникову продлили срок задержания на 72 часа до 28 июля, суд счел представленные доказательства против него неубедительными для ареста. Заседание по его делу проходило в закрытом режиме, журналисты туда не попали.

С девяти утра к суду начали стекаться журналисты. Здание суда, к слову, находится всего в 20 километрах от самой колонии, где пытали Евгения Макарова. Кирпичная пятиэтажка, обшарпанный, с облупившейся голубой краской подъезд. На первых этажах — отдел пенсионного фонда, четвёртый и пятый занимает суд.

Поток журналистов регулирует пресс-секретарь областного суда Наталия Леонидовна Сарбунова, невысокая женщина в возрасте. Она суетится:

— Товарищи дорогие, вас не так много, распределяйтесь, запускаем по три человека. Потерпите: надо записать каждого, надо обшмонать каждого, ведь приставы тоже люди-человеки.

Нас, журналистов, было действительно не очень много. В основном корреспонденты ярославских СМИ, корреспондент«Медиазоны». Опоздав и распихивая всех штативом, пробиралась к входу съемочная группа «России 24».

Фото: Екатерина Фомина/«Новая газета»

Никто не понимает, как будет организован процесс: в этот день меру пресечения должны были избрать всем шестерым задержанным по уголовному делу. Несколько заседаний прошли параллельно, потом, благодаря Наталии Леонидовне, дела начали слушать друг за другом, чтобы журналисты не упустили ни одного обвиняемого.

— Вот здесь встаньте, чтобы они на него не бросились случайно, — просила она приставов, когда повели первого обвиняемого.

— Да вы что! — воскликнул кто-то из прессы.

— Да я все понимаю, — хитро улыбнулась она.

Фото: Екатерина Фомина/«Новая газета»

О том, что сегодня будут арестовывать его мучителей, Евгений Макаров был извещён официальной бумагой из суда. Но от участия в суде категорически отказался. Зато на суд приехал Руслан Вахапов, который тоже отсидел в ИК-1 три года (якобы за развратные действия в отношении несовершеннолетних: вышел из автомобиля на обочину справить малую нужду, но его увидели проходившие мимо девочки).

Я спросила Вахапова, который хорошо знает Макарова, почему тот принял такое решение.

— Для него это травма. Эти люди его убивали. А я приехал, потому что хочу посмотреть в глаза этим ублюдкам.

Следствие утверждает: фигуранты уголовного дела «наносили множественные удары неустановленными предметами, а также руками и ногами Макарову, чем причинили ему физическую боль».

Арестованные по уголовному делу о пытках в колонии очень похожи, будто их биографии списаны друг с друга. Все они родились и выросли в Ярославской области, двое — родом из Углича. Все пятеро женаты (кто-то в гражданском браке), все, кроме Бровкина, воспитывают детей.

Все они молоды: обвиняемым от 24 до 31 года. Двое из них упомянули, что их семьи без их участия не смогут выплатить ипотеку за квартиру. Игорь Богданов даже уточнил сумму — 14216 рублей он должен выплачивать каждый месяц до 2047 года.

Родственники ни одного из обвиняемых, кроме Алексея Бровкина, не пришли на заседание. На видео он с особым усердием бьет Макарова по пяткам.

Алексей Бровкин. Фото: Светлана Виданова — специально для «Новой»

И некоторых других героев видео в суде узнать было нетрудно. На видео хорошо видно лицо молодого человека в форменной рубашке, активно работающего руками и дубинкой. Это Максим Яблоков. В суде он выглядел неформально, в чёрной футболке с нарисованной картошкой фри на груди.

На заседании выяснилось: Яблоков уже привлекался по статье за кражу, но уголовное дело в 2008 году закрыли. После чего он успешно устроился работать в ФСИН.

Максим Яблоков. Фото: Светлана Виданова — специально для «Новой»

В основе обвинения лежат именно показания Яблокова, который после задержания оформил явку с повинной. В его показаниях (они зачитаны следователем на суде) говорится: «Добровольно желаю сообщить о совершенном преступлении. В содеянном раскачиваюсь, хочу дать подробные разъяснения о случившемся. <...> Макаров сопротивлялся, пытался встать, от наших ударов ему было больно. Удары наносили: я и...» — далее Яблоков перечисляет фамилии своих коллег. Арестованный сегодня Сергей Драчев на видеозаписи появляется ненадолго — просто проходит мимо, но Максим Яблоков упомянул и его.

Сергей Драчев. Фото: Светлана Виданова — специально для «Новой»

Фигурантов видео, опубликованного «Новой газетой», по словам следователя, также помог идентифицировать и врио начальника ИК-1 Владимир Московский.

Следствие сообщило, что есть и другие доказательства вины работников ФСИН, но, согласно избранной тактике, пока их не обнародовать.

Также признал вину признал и подписал явку с повинной обвиняемый Ефремов. Он пошёл даже дальше Яблокова: попросил о сотрудничестве со следствием и предложил рассказать подробно о том, что происходило на видео — и о том, что в видео не попало.

Сергей Ефремов. Фото: Светлана Виданова — специально для «Новой»

Двое других обвиняемых — Богданов и Бровкин — отказались от дачи показаний. Богданов в суде сказал: «На видео себя не узнаю, для меня эта новость новая».

Ни один из подозреваемых не высказал своё отношение к уголовному обвинению. За них говорили адвокаты: просили приобщить рекомендации, благодарственные письма, награды...

Например, выяснилось, что Богданов — ветеран боевых действий, «участвовал в 2008 году в устранении грузино-осетинского конфликта», имеет книжку донора.

Игорь Богданов. Фото: Светлана Виданова — специально для «Новой»

Про Бровкина адвокат сказал: на службе характеризуется положительно, работает над повышением теоретических знаний и совершенствованием практических навыков. Даже попросил приобщить характеристику соседей: «вежлив и опрятен».

Аресты продолжались с утра до четырёх часов дня с перерывом на обед. Последнее решение судья читал еле слышно, проглатывая слова.

Пока в Ярославле арестовывали фсиновцев, в Женеве на слушаниях доклада России в Комитете ООН против пыток российскую делегацию допрашивали про пытки в ИК-1.

Комитет просил делегацию прокомментировать статью в «Новой», а также поинтересовался вопросами безопасности адвоката Ирины Бирюковой.

Напомним, что на видеозаписи, опубликованной в «Новой газете», в классе воспитательной работы во время избиения задержанного присутствовали восемнадцать сотрудников ФСИН.