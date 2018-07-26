«Мы заключили сделку»

В среду в Вашингтон прилетел глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, чтобы обсудить с Дональдом Трампом таможенные пошлины между ЕС и США — в условиях фактически начавшейся торговой войны. Результат превзошел ожидания многих: Трамп и Юнкер договорились не вводить новые таможенные пошлины и работать над снижением старых, в обмен на увеличение импорта американского сжиженного газа и соевых бобов Евросоюзом. Теперь дело за малым — стороны должны выполнить обещания.

Предыстория

Встреча Трампа и Юнкера была призвана разрешить торговый конфликт между Евросоюзом и США, который, кажется, достиг максимального обострения. 1 июня Америка подняла таможенные пошлины на европейскую сталь и алюминий на 25% и 10% соответственно. Европейские лидеры один за другим назвали повышение тарифов противоправными, необдуманными и вредными действиями. Еврокомиссия инициировала разбирательство в ВТО, а также одобрила ответные меры — повышение тарифов на ввоз в ЕС целого списка американских товаров: от апельсинового сока, виски и сигарет до предметов одежды и мотоциклов.

Тогда Трамп анонсировал возможное увеличение пошлин на европейские автомобили — в первую очередь это ударило бы по немецким производителям BMW и Volkswagen. В Евросоюзе стали готовиться к этому сценарию и заявили о готовности ввести дополнительные пошлины — на сей раз, на сельскохозяйственную и высокотехнологичную продукцию из США.

Повышение тарифов Трамп объяснял национальными интересами американской безопасности. А на критику европейских партнеров отвечал, что Америка «как копилка, в которую все залезают», что США оплачивают военную безопасность европейских партнеров и что страдают, в результате, американские производители. Накануне встречи с Путиным в Хельсинки Трамп назвал Европейский союз противником США в экономическом плане, став первым американским президентом, позволившим себе такое определение в адрес главного стратегического партнера.

А перед встречей с Юнкером Трамп заранее снял с себя ответственность за возможный провал переговоров, написав в твиттере: «Представители Европейского союза завтра приедут в Вашингтон вести переговоры о торговле. У меня для них есть идея.

И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Тогда, наконец, мы сможем говорить о свободном рынке и справедливой торговле.

Надеюсь, они пойдут на это, мы готовы — но они не согласятся».

Конец торговой войне?

Трамп ошибся, предсказывая итог переговоров. Евросоюз в лице Юнкера согласился как раз на то, что предложил президент США — стремиться к взаимной торговле без барьеров и пошлин. Появившись на пресс-брифинге после переговоров, Трамп и Юнкер обозначили ключевые пункты, по которым удалось достичь согласия.

Во-первых, США и ЕС договорились работать в направлении «нулевых пошлин и нулевых барьеров». Во-вторых, отказаться от введения новых торговых пошлин и продолжать переговоры. США обещают работать над пересмотром пошлин на сталь и алюминий. В-третьих, стороны договорились вместе работать над реформированием Всемирной торговой организации, которая, по мнению Трампа, несправедливо мягко действует по отношению к Китаю.

Евросоюз в ответ увеличит импорт сжиженного природного газа из США, а также импорт соевых бобов.

Комментируя итоги встречи, и Трамп, и Юнкер не скупились на положительные оценки. «Я приехал с намерением заключить сегодня сделку, и мы заключили сделку», — заявил Юнкер журналистам в ходе пресс-брифинга. По словам Трампа, ЕС и США перешли на «новую стадию близкой дружбы и крепких торговых отношений, которые на благо обеим сторонам». Позже Трамп написал в своем твиттере: «Прекрасно снова двигаться с Евросоюзом в одном направлении. Это был великий день для свободной и справедливой торговли!»

Осталось выполнить обещания

Договоренности Юнкера и Трампа никак не закреплены документально, однако, по словам американского президента, работа над соответствующими документами «уже идет».

Результаты переговоров горячо приветствовали американские фермеры, для которых производство и экспорт соевых бобов — одна из главных отраслей сельского хозяйства. «Соевые бобы очень важны в Айове, — написала в своем твиттере Джони Эрнст, сенатор из Айовы. — Спасибо за привлечение Европейского союза и работу на благо США».

Вторая часть обязательств Евросоюза касается импорта американского сжиженного природного газа. С одной стороны, ситуация взаимовыгодна. Для европейцев это возможность диверсифицировать рынок энергоресурсов, чтобы снизить влияние крупных поставщиков (прежде всего — из России) — эта задача закреплена в стратегии энергетической безопасности ЕС как одна из ключевых. Для американцев это расширение рынка и возможность конкурировать с Северным потоком-2 — проект, за участие в котором Трамп на последнем саммите НАТО активно критиковал Германию.

Правда, тут может встать вопрос экономической целесообразности. О желании перейти на сжиженный природный газ, в том числе американский, отказавшись от поставок российского газа, регулярно говорят разные европейские лидеры. Но, в конечном счете, это всегда вопрос цены. Экс-посол США в Евросоюзе Энтони Гарднер скептически относится к этой части договоренностей.

«Идея существенно увеличить поставки сжиженного природного газа в ЕС абсурдна, — написал он в твиттере. — СПГ не может конкурировать в цене с трубопроводным газом».

Пока что главными импортерами американского сжиженного газа остаются Мексика, Южная Корея и Китай, на долю Европы приходится около 10%. Впрочем, какие именно цифры понимать под «существенным» увеличением поставок, Трамп и Юнкер не озвучили.