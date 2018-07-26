Когда ИГИЛ* стучится в дверь

*ИГИЛ — организация, запрещенная в РФ

В среду, 25 июля в 4.30 утра, в городе Суэйда в провинции Кунейтра на юго-востоке Сирии прогремел мощный взрыв. На овощном рынке взлетела на воздух машина, груженная взрывчаткой. Ранним утром на рынке было много людей — торговцы начали раскладывать свой товар. В результате взрыва погибло 38 человек. Через час, в 5.30, боевики ИГИЛ — их было семеро, все смертники — начали наземную операцию.

Как «Новой» рассказал один из жителей города и очевидец событий, они стучали в двери домов, а когда люди открывали им двери, они стреляли на поражение, убивая всех, кто находился в домах.

Жители Суэйды быстро поняли, что происходит, и организовали контратаку. Бои на улицах Суэйды закончились уже через два часа. В результате кровавого утра 25 июня в Суэйде 240 погибших (среди них около 100 военных) и 180 раненых, некоторые в критическом состоянии. Все семеро террористов также убиты.

И у местных жителей теперь много вопросов к правительству Асада.

До недавнего времени игиловцев в этом районе не было. Но в свете масштабной войсковой операции в Дераа на юге Сирии небольшой контингент боевиков ИГИЛ бежал на юг в направлении Суэйды. За несколько дней до нападения террористов на Суэйду вооруженные контрольно-пропускные пункты Сирийской арабской армии в этом районе были эвакуированы. В ночь нападения во всем районе было отключено электричество. А в течение последнего месяца официальные власти постоянно настаивали на том, чтобы население Суэйды сдало свое оружие.

Местные наблюдатели полагают, что последние события в Суэйде – это месть режима жителям города за отказ от участия в продолжающихся боевых действиях, поддержку оппозиции, а также за молчаливое соучастие в эвакуации «Белых касок» в Иорданию, через Кунейтру и Израиль соответственно.

У Кунейтры непростая история. Она вошла в состав Сирийской республики в 1946 году после окончания Второй мировой войны и оставалась частью Сирии до шестидневной войны 1967 года. 10 июня, в последний день войны, она оказалась под контролем Израиля. В 1973 году, во время Войны судного дня между коалицией арабских стран и Израилем, она вновь была захвачена Сирией — и вновь отбита войсками Израиля. В 1974 году Кунейтра попала в объявленную ООН буферную зону между враждующими сторонами. Часть Кунейтры сейчас относится к Израилю, другая принадлежит Сирии.

С тех пор как восстание в Сирии переросло в гражданскую войну, город Суэйда, населенный преимущественно друзами (этноконфессиональная группа арабов, проживающая в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле — прим. ред.), как и вся провинция Кунейтра, к которой он принадлежит, сумели сохранить нейтралитет. По словам ливанского политолога доктора Макрама Рабаха, сирийское правительство потребовало, чтобы 50 тысяч из 400 тысяч региона Суэйды вошли в ряды сирийской арабской армии. Это примерно четвертая часть всего взрослого населения. Однако друзы не захотели оставлять свои земли и участвовать в боевых действиях.

В ходе войны в провинции Кунейтра нашли убежище многие оппозиционные режиму Асада активисты, которые не посчитали для себя возможным переселиться на территории, контролируемые террористами.

Именно через земли друзов, через Кунейтру, происходила недавняя эвакуация «Белых касок». «Белые каски» — добровольческая ассоциация, участники которой занимаются медицинской помощью, а также документированием преступлений войны. Официальный Дамаск, а также Россия, настроены по отношению к «Белым каскам» резко критически. Из наиболее известных акций «Белых касок» — заявление о химической атаке правительственных сил в городе Дума. Российское Минобороны объявило видеосъемку последствий атаки «постановкой», а пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова назвала этих людей провокаторами и преступниками. Сирийское руководство не было намерено прощать «Белым каскам» их работу — однако на прошлой неделе 800 человек вместе с семьями через провинцию Кунейтра были эвакуированы в Иорданию.

Вадих Эль-Хайек, Бейрут — специально для «Новой»