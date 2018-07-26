«Лечение для спасения жизни»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предложил Олегу Сенцову прекратить голодовку и принять «предлагаемое для спасения жизни лечение», а России — обеспечить ему лечение в стационаре. Это решение стало обеспечительной мерой по поступившему в ЕСПЧ 24 июля иску «Сенцов против России», в котором режиссер обвинял власти РФ в нарушении трех статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод: о праве на свободу и безопасность, о запрещении пыток и на обращение в ЕСПЧ без помех.

Согласно принятому ЕСПЧ порядку, если в рассматриваемом судом деле есть риск нанесения непоправимого вреда здоровью заявителю, суд может указать сторонам дела принять промежуточные меры, которые обеспечат его безопасность до тех пор, пока его дело не начнут рассматривать в суде.

Впрочем, как объяснил «Новой» адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, прекращать голодовку Сенцов отказался, и вмешательство ЕСПЧ может повлиять только на одно: принудительное кормление режиссера в колонии.

Читайте также На Одесском кинофестивале анонсировали работу над проектом фильма режиссера Сенцова по его пьесе «Номера»

Конвенция по защите прав человека приравнивает принудительное кормление к пыткам. По словам адвоката, в конце июня, когда режиссер попал в больницу из-за затухания сердечной мышцы, возникла вероятность, что его начнут кормить принудительно, и юристы обратились в ЕСПЧ с прошением проконтролировать, чтобы этого не случилось.

«ЕСПЧ запросил у колонии «Белый медведь» материалы о том, каким образом осуществляется медицинская помощь Сенцову. Колония направила в суд большой объем документов, включая все акты обследования Олега с начала голодовки, — рассказывает Динзе. — В итоге ЕСПЧ предупредил администрацию колонии, что Сенцова нельзя принудительно кормить, и поставил условие об оказании эффективной медицинской помощи».

В частности, ЕСПЧ предложил усилить контроль за состоянием заключенного и допустить к нему сторонних врачей. По словам Динзе, благодаря мерам ЕСПЧ администрация колонии не будет мешать передавать в колонию медицинские препараты для Сенцова.

Как считает адвокат, сейчас заключенный получает лекарства и питательные смеси, разработанные еще в советские времена и тогда же рекомендованые ФСИНу.

«Мы знаем, что в Израиле есть более современные препараты для кормления людей в коме, после операции или при тяжелых травмах, — говорит Динзе. — Сейчас коллеги Сенцова в Израиле и сотрудники посольства Украины там стараются эти препараты найти. В колонии мне сказали, что, если мы привезем препараты с чеками и сертификатами, их примут и пустят на кормление Олега».

Хотя жалоба Сенцова получила приоритетный статус ЕСПЧ, срочно передана в суд она не будет. Как предполагает Динзе, ее рассмотрят в течение полутора лет.

Тем временем 25 июля уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова обратилась к руководителю администрации президента РФ Антону Вайно и пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с повторным вопросом о том, когда Кремль выполнит договоренности с Украиной и предоставит ей доступ к заключенным в России украинцам. Кроме того, омбудсмен направила письмо Уполномоченного по правам человека в России Татьяне Москальковой, чтобы в очередной раз согласовать время визитов уполномоченных к заключенным в России и на Украине.