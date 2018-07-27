Как я заработал первые деньги

Невидимки интернета. Как я работала копирайтером на онлайн-бирже

Я учусь в десятом классе. Зарабатывать начала в восьмом: подрабатывала в своей школе, а потом стала искать и другие варианты, которые позволяли работать из дома. Я решила заняться копирайтингом — написанием текстов на заказ. Учась на журналистском профиле, я не была уверена, что смогу писать за деньги, но все же попытала удачу.

Первым делом выяснила, что работать лучше всего на бирже. Биржа — это ресурс, где регистрируются копирайтеры и работодатели. Самые популярные биржи: eTXT.ru, Text.ru и advego.ru. Я выбрала eTXT.ru — она самая удобная и демократичная.

Когда зарегистрировалась и зашла в «стол заказов», то поразилась выставленным ценам. Меня предупреждали, что они не велики, но давали в среднем 10–15 рублей за тысячу знаков, что, по-моему, грабеж, а ведь заказы часто бывают знаков тысяч на десять. Это еще считается по-божески, ведь некоторые ставят цену в 5–7 рублей и требуют, чтобы об исполнителе были положительные отзывы. Такое возможно, потому что на биржу приходят люди, готовые работать за гроши: мамы в декрете, студенты и школьники. Есть, правда, еще и те, для кого копирайт — серьезная работа, но их мало, и стоят их услуги намного дороже.

На бирже есть два типа заказчиков. Первые, как я их называю, «настоящие копирайтеры». Получив заказ на создание и наполнение сайта, он анализирует рынок, подбирает ключевые слова, нанимает программиста и веб-дизайнера, пишет много техзаданий (ТЗ) и оставляет их на разных биржах. ТЗ разбирают дешевые исполнители, которые и создают контент. Услуги «настоящего копирайтера» стоят от 150 тысяч рублей, а авторам текстов, дизайнерам и программистам из этой суммы достается от силы 40–50 тысяч на всех. Вторые — бизнесмены. Они делают все то же самое, но деньги честно тратят на по-настоящему хороших и дорогих специалистов.

Помимо копирайтинга на бирже заказывают рерайтинг (письменный пересказ текста своими словами) и SEO-копирайтинг (оригинальный текст, который содержит ключевые слова, по которым поисковик выдает сайты). Главное требование в любом заказе — оригинальность по антиплагиату, которая должна быть выше 95%. Если поисковик видит, что сайт наполнен оригинальными статьями, он автоматически повышает рейтинг, а это влияет на посещаемость и на заработки владельцев сайта.

Мой первый заказ на бирже стоил 20 рублей (по 10 за тысячу знаков).

Писала я его ради отзыва, который был нужен для повышения конкурентоспособности. К заказу прилагалось ТЗ: тема текста (не­обычные виды вязания), объем 2000 знаков без пробелов, уникальность выше 95%, срок выполнения 3 дня. Когда я сдала текст, он отправился на проверку, после которой его могли отправить на доработку или принять, осуществив перевод на мой счет. Текст приняли, и я получила свои гроши. Оплата, надо сказать, неудобная. Во-первых, биржа берет комиссию. Во-вторых, вывод средств возможен только на WebMoney.

Сразу поняла, что здесь особо не заработаешь, но решила заниматься копирайтингом ради опыта. Меня просто затянуло: проснулся азарт, хотелось брать все новые заказы. У меня все получалось, и я стала постепенно поднимать цены.

Однажды увидела привлекательный заказ: 240 рублей за 6000 знаков. Недолго думая и не рассмотрев ТЗ, отправила заявку на выполнение.

Когда меня назначили, и я впервые заглянула в ТЗ, то глаза на лоб полезли. Три страницы требований, половину которых я не понимала.

Рискнула. Сначала искала значение незнакомых терминов, а потом четыре часа писала текст. Ожидала, что заказчик сразу примет работу и оставит мне положительный отзыв, но получила кучу правок и требование доработки. Потратила еще часа три, но через несколько дней мне сообщили, что текст недостаточно хорош, и заказ отменен. В статье и правда были недочеты, но своих денег она стоила. Я расстроилась, желание дальше что-либо делать пропало.

В провале виновата сама: взялась писать статью на тему, в которой ничего не понимаю. Раньше были тексты про вязание, которым увлекаюсь, про укулеле, на которой играю, описания к фильмам. <…> А тут вдруг «Томат «Москвич». Уход, выращивание и отзывы овощеводов». Но заказчик тоже — тот еще фрукт. Но на самом деле, я даже рада: игра не стоила свеч. Однако опыт, который я получила, бесценен.

Елизавета Портная, 16 лет

Как я была промоутером

Работа есть, ответственности нет

Фото: Алла Гераскина / «Новая газета»

Какое-то время у меня было много денег — мне их дарили. Я их тратила на ненужные вещи. Когда спустя неделю от моих десяти тысяч осталось триста рублей, я задумалась над тем, с каким трудом эти деньги были заработаны, сколько времени и сил в них вложено. До того момента я лишь тратила, а затем я решила, что уже сама могу зарабатывать. Очень приятно осознавать, что это твои деньги и ты имеешь полное право купить на них себе даже то, что родители обычно не одобряют. Еще в сентябре я решила сделать тату. Но это оказалось очень недешево, столько попросить у родителей я не могла. Поэтому решила найти работу и сама накопить на тату.

Работу промоутером я нашла в фейсбуке. Сама позвонила директору фирмы, сама договорилась, но на следующий день проспала.

Это такое двойственное ощущение: есть желание заработать, но нет ответственности, нет волнения. Немного колебалась, ехать ли, и все-таки села в такси, добралась почти вовремя. Первые три дня я честно работала, раздавала листовки, иногда я стояла с ними больше, чем нужно. На четвертый день мне немного надоело, я решила выйти позже на полчаса. Через некоторое время я вовсе перестала туда ходить. За мной никто не следил, мне доверяли. Я получала деньги просто так, ни за что. Тогда мне это очень нравилось — беру деньги за то, что ничего не делаю. Я накопила и сделала татуировку. Конечно, пришлось обсудить это с родителями, но, имея собственные деньги, убедить их оказалось легче. Тем более что я была в депрессии, не могла ходить в школу, с трудом готовилась к экзаменам, но на работу эти несколько дней выходить было весело.

В последнее время я думаю о том, правильно ли я поступала, ведь я обманывала людей. Можно ли считать то, что я делала, опытом работы? Мне кажется, нельзя. Работа это не только зарплата, это ответственность, общение с другими людьми, новый опыт, атмосфера. В работе промоутером я этого не нашла.

Женя, 15 лет

Как я заработал первые деньги

Опрос. Дети

Дарья, 19 лет: «В трудовые отношения я вступила впервые в 14 лет. Я ждала этого возраста, который разрешал мне официально работать. Хотелось почувствовать себя взрослее, хоть чуть-чуть независимей от родителей. Я обратилась в центр занятости, где мне предложили вакансии. Организация, на которую я в дальнейшем стала работать, устраивала различные акции, например: «Против курения». Еще мы служили массовкой на мероприятиях. Наш наставник учил нас командной работе, творческому мышлению. Это было полезным опытом. А еще эта деятельность отразилась в моей трудовой и волонтерской книжках, что, несомненно, плюс».

Екатерина, 17 лет: «В 15 лет я работала курьером в фирме, где работают родители. Устроиться помогла мама. Что это дало? — денежки! Я получила опыт общения в рабочем коллективе, научилась нести настоящую ответственность за выполнения данных мне заданий».

Лиза, 15 лет: «Первый заработок — в 14 лет, бабушкина подруга устроила меня на месяц работать в больницу медсестрой. Я успокаивала маленьких детей, катала ватки, резала пеленки и т.д.».

Сережа, 14 лет: «Это было в 13 лет, я фотошопил фотографии по заказу».

Боря, 14 лет: «Я помог одному мальчику собрать компьютер, а он хорошо заплатил. Это было пару месяцев назад».

Маша, 19 лет: «В 16 — секретарь на конференции. Я курировала различные секции».

Спрашивали

Анна Синицына

и Лиза Ершова

1985 г. Школьники 9 класса "А" школы №483 после работы в учебно-производственном цехе - здесь они выполняют производственный заказ АЗЛК. Шогин Александр/Фотохроника ТАСС

Опрос. Взрослые

Марианна: «Я свой первый рубль заработала лет в 10. К соседям пришла машина с кирпичом. Взрослых, видимо, было мало, а машину надо было отпустить, и мы разгружали эти кирпичи большой детской компанией. Все получили по рублю».

Шамиль: «120 рублей, после 8-го класса месяц отработал дорожным рабочим 1-го разряда, дороги чистил».

Нина: «В 15 лет. Летом после 8 класса. Уборщица на Петрозаводском железнодорожном почтамте. Папа работал там главным инженером.

Когда я в первый раз увидела этот огромный цех, я была ошеломлена. Убирать его было очень тяжело и долго.

Не знаю, за что мне было такое «счастье». Я никогда не была ленивой: отлично училась и занималась плаванием — тренировки 6 раз в неделю. Но у нас в семье не было принято спорить с отцом. Он сказал, что в воспитательных целях. Это не сработало: в последних двух классах я бросила спорт и стала учиться намного хуже».

Вячеслав: «В 17 лет на первом курсе устроился в трамвайное депо убирать остановки трамваев на маршрутах «Ваганьковское кладбище», «Ипподром». Работа была очень выгодная, занимала 2 часа через день, платили 90 рублей в месяц — почти 2 стипендии».

Юлия: «Мы (5–7 одноклассниц) работали месяц после 8-го класса на кондитерской фабрике. Сначала на автоматах, заворачивающих карамельки в фантики, затем сворачивали картонные коробки под драже (делали мы это в комнате, соседствующей с арахисовым цехом, объедались до тошноты). Пронаблюдали все стадии изготовления карамели, драже, арахиса в шоколаде. Ездили с подругой в лимонадный и ирисный цеха с какими-то поручениями. Тошнило от сладкого так, что мы стали дружно ходить в столовую. Заработала я тогда за июль месяц на полтора билета до Питера на самолете. Было очень приятно, что не совсем за родительский счет еду».

Юрий: «Всерьез — целый месяц — работал после 9-го класса на шинном заводе, упаковывал на специальном станке самолетные шины в полиэтилен».

Спрашивала

Ирина Лукьянова,

«Новая»