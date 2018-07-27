Чаплин, прощай!

Новый закон запрещает показывать фильмы без прокатного удостоверения (ПУ) в кинотеатрах вне международных кинофестивалей с конкурсной программой и жюри. Сами фестивали должны вноситься в специальный реестр, порядок и критерии включения в который определяет правительство России.

Что это означает на практике?

Под угрозой существования — независимые фестивали, а также смотры без конкурсных показов. Форумы, подобные «Артдокфесту», окажутся вне официального реестра — а значит, будут запрещены за неблагонадежность. Эксперты и организаторы фестивалей считают, что сделан еще один шаг к цензуре, установлению полного контроля над киносферой. Из репертуара скорее всего исчезнут фестивали национального кино (британского, корейского, израильского, американского, французского и т.п.), представляющие собой одни лишь показы кинокартин, теперь юридически они не могут считаться кинофестивалями.

Вот как звучит формулировка пункта об обязательности прокатных удостоверений для публичного кинопоказа:

«Осуществление на территории Российской Федерации проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения, устанавливающего, в частности, способ использования фильма, не допускается, за исключением показа фильма по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и показа фильма на проводимом на территории Российской Федерации международном кинофестивале, который включен в перечень кинофестивалей, имеет конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов, и общая продолжительность которого составляет не более десяти дней, при условии, что показ такого фильма на данном кинофестивале осуществляется не более двух раз, а также некоммерческого показа музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, научными организациями или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации».

Переводим на доступный русский язык. Можно показывать кино, созданное до 1947-го года на территории РФ или бывших советских республик. То есть ни Люмьеров, ни Чаплина, ни Гриффита – нельзя!!!

Последний пункт – песня абсурда: разрешают некоммерческий показ фильмов, «перешедших в общественное достояние». Вот за это отдельное спасибо. Зато ВГИК, Высшие режиссерские курсы и прочие киношколы, постоянно демонстрирующие в своих залах зарубежную киноклассику, оказываются злостными правонарушителями.

Сегодня в России более 100 фестивалей. Они распространены по карте огромной страны. Именно они, различные образовательные ретроспективы, киноклубные показы создают альтернативу коммерческому прокату, воспитывают зрителя, создавая возможность выбора, способность считывать языки кино.

Но кто в Думе думает о зрителе.

Похоже, что кинематограф, кинопоказ вступают в эру полной диктатуры ПУ. Прокатного удостоверения, которое отныне будет жестко и бесповоротно регламентировать «позволено»/»запрещено»

Этот закон пытаются продавить уже несколько лет. На практике его ростки пробивались примерами громких запретов, возбуждения уголовных и административных дел против «Артдокфеста», «Пионера». Если посмотреть внимательно, все запреты касались исключительно политики: скандал с «Катынью» Вайды, украинскими фильмами «Артдокфеста», сюрреалистическая борьба депутатов со «Смертью Сталина».

А в итоге на территории Российской Федерации начинается зачистка мировой киноклассики на больших экранах, потому что для одного показа вряд ли устроители ретроспектив, педагоги, киноведы будут выбивать из Минкульта прокатное удостоверение.

Организаторы проекта «Иноекино», который проводит показы классических фильмов в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, сообщили на своей странице ВКонтакте, что их работа, как и работа многих популярных кинофестивалей, может прекратиться.

«Это весьма хитрый и очень циничный законопроект со стороны нашего государства. Провести зачистку для «своих» фестивалей, а заодно и установить контроль «качества». Ловкий и выгодный маневр — зачистить рынок кинотеатральных непрокатных показов от тех организаций, которые независимы от государства, то есть не имеют государственного бюджета/вложений, а заодно и установить контроль «качества» программ. А введение обязательного утверждение фестиваля не что иное, как цензура. Что-то напоминает, неправда ли? Ощущение, что суть всех этих действий примерно одна — сделать всю киноиндустрию максимально подвластной, управляемой, проверенной, а всех лишних и независимых вычистить из кинотеатров насовсем. Так очень выгодно и идеологически, и финансово для нашего государства. Вычистить из чужих кинотеатров, кстати. Из частных. Хотя и свои многие станут убыточными, вроде питерской «Родины»… Кого не станет: Иноекино, Синематека Искусство Кино, КароАрт, Кинопрограммы при Третьяковской галерее в Москве, Beat Film Festival будет урезан, если выживет, AmFest, Britfest, ArtPokaz, всех Недель национальных смотров, многочисленных независимых ретроспектив мирового кино, специальных юбилейных показов и событий, и разного толка небольших, но очень интересных фестивалей, у которых нет задачи проводить конкурс, а значит собирать жюри и, затем, награждать. Нет таких бюджетов. Но есть задачи знакомить зрителя с интереснейшим мировым старым и новым кино именно в кинотеатрах. TheatreHD тоже не будет».

Максим Павлов Куратор кинопрограмм Государственной Третьяковской галереи

— Уже очевидно, что прежде всего пострадают ретроспективы. Отныне их можно проводить исключительно в рамках большого фестиваля, если, конечно, он будет включен в «разрешительный список». Вообще, эта статья абсурдна. Совершенно не читаемая, с огромным числом исключений, противоречащих друг другу пунктов. Ретроспективы никакими фестивалями не являются. Но ретроспектива — основа нашей повседневной деятельности. Теперь мы — под запретом? Получать «прокатки» на один показ малоизвестного корейского, японского, монгольского фильма? Дорого. Хлопотно. Долго. К тому же, есть обязательное требование при получении ПУ сдавать копию фильма в Госфильмофонд. Все это было бы смешно…

Выход один. Четкое разграничение коммерческого проката и некоммерческих показов, для которых никакого прокатного удостоверения не должно быть в принципе.

Существует же русский язык. Прокатное удостоверение необходимо для проката, подразумевающего получение прибыли. Для показа — давайте называть вещи своими именами — хотят установить разрешительное удостоверение.

На Дрейере, Одзу, Мельесе не заработаешь. Зачем наказывать культурно-образовательные институции? Музеи, архивы, киношколы. Студентов, киноманов. Все это казуистика и абсурд.

Скорее всего, таким образом пытаются регламентировать возможность запрета показа неудобного политического кино. Таких фильмов, как «Донбасс» Лозницы, «Свидетели Путина» Манского, «Полет пули» Бубенец. О мировом кино депутаты не думают, вот оно и пало жертвой их радения обо все благонамеренном.

Для Третьяковской галереи принятие этого дикого закона грозит сворачиванием зарубежных ретроспектив. Сейчас конкретно под угрозой срыва ретроспектива кино выдающегося японского классика Ясудзиро Одзу. Показы объявлены как часть официальных событий года Японии в России, под патронажем президентов двух стран. 30 фильмов в течение двух с половиной месяцев. Сейчас мы в полной растерянности.

Журналист и руководитель книжного проекта «Полка» Юрий Сапрыкин полагает, что в результате нововведений останется «один большой ММКФ, а в Петербурге — "Послание к человеку"». «Больше ничего. Совсем».

Экспертам киноиндустрии очевидно, что закон, принимаемый в спешке — путанный и несовершенный, как и прочие законы, регламентирующие культуру. И направлен прежде всего на очередное разграничение между «своими», лояльными смотрами, и своевольными — на деятельность которых и будет наложен запрет. Перечень правильных фестивалей будет утверждать Министерство культуры. А покажут в Третьяковке Одзу или нет – решать президенту, который патронирует российско-японским культурным связям, но может поставить подпись под «диким законом».