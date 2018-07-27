В стране после долгого перерыва вновь объявился призрак референдума. Московское отделение КПРФ провело собрание региональной инициативной подгруппы по проведению всероссийского голосования против повышения пенсионного возраста и подало ходатайство о регистрации этой группы. Все заволновались — неужели-таки пробил час прямого волеизъявления народа? Но, нет. Скорее всего, и в этот раз ничего не произойдет, хотя информационный повод еще некоторое время будет будоражить СМИ. И вот почему.

Я давно уже предлагала перевести вопрос о порядке подготовки и проведения референдума в России из программы учебного курса «Конституционное право» в курс истории государства и права. И на это у меня есть ряд объективных причин. Они касаются особенностей созданного в последние 15 лет законодательного регулирования, которое априори препятствует любым не санкционированным властью проявлениям народовластия и, в особенности, непосредственного. Препятствия касаются требований к формулировке вопроса и сроков проведения референдума, обстоятельств, ему препятствующих, порядка создания и действия инициативных групп по сбору подписей и много другого. То есть, право на прямое решение населением вопросов государственной жизни умышленно обставлено густым частоколом лукавых законодательных ухищрений.

Формулировка вопроса

В законе сформулировано шесть ограничений для вопросов, выносимых на референдум. И хотя, на первый взгляд, придраться к предлагаемому, например, коммунистами вопросу трудно. Но… Да, «на референдум может быть вынесен вопрос о пенсионном возрасте, поскольку он отнесен к ведению Российской Федерации» (ч. 4 ст. 6 ФКЗ о референдуме). Однако, в то же время, «на референдум не могут выноситься вопросы, отнесенные к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти» (ч. 10 ст. 6 того же закона). Если очень захотеть, то вполне можно вывести жесткую логическую зависимость между законом как обязательной формой акта для регулирования пенсионных вопросов и исключительными полномочиями Госдумы по принятию таковых. То есть, например, отказать заявителям потому, что принятие законов является исключительным полномочием парламента.

Люди и сроки

По закону (Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» от 28.06.2004 № 5-ФКЗ) власть сама не может инициировать референдум. Инициатива может исходить либо от двух миллионов граждан, либо от Конституционного собрания. Но за 27 лет никто еще так и не придумал толковой модели Конституционного собрания. А, значит, остаются только два миллиона граждан, которых власть очень боится и пытается создать все условия для полной невозможности перехода этой потенциальной энергии в кинетическую.

Поэтому, во избежание спонтанного народного волеизъявления, установлено: чтобы организовать общероссийский референдум необходимо сначала зарегистрировать первую инициативную группу, а потом — в течение короткого срока — успеть провести собрания инициативных подгрупп в более чем половине субъектов РФ (то есть минимум в 43 регионах). В собрании каждой региональной группы должны принять участие не менее 100 человек, постоянно проживающих (зарегистрированных) на территории региона. Эти группы с особой строгостью проверяются региональными избиркомами на предмет адресов-паролей-явок их участников, и если хоть один адрес не совпадет (например, смена комнаты в общежитии), то группа рискует быть незарегистрированной. Так уже бывало, и неоднократно.

Если все же во всех 43 регионах инициативные подгруппы зарегистрированы, их уполномоченные представители должны провести собрание, по итогам которого обратиться в ЦИК с еще одним ходатайством — о регистрации теперь уже большой инициативной группы по проведению референдума. На всю бюрократическую волокиту у инициаторов есть только два месяца со дня регистрации первой региональной подгруппы. Поэтому, учитывая летне-огородный период, возникают большие сомнения в добросовестности инициативы коммунистов. Хотя, кто его знает, поскольку принцип демократического централизма, предусматривающий жесткую партийную дисциплину и подчинение меньшинства большинству, в уставе этой партии никто не отменял.

Сбор и проверка подписей

В случае положительного решения ЦИК, инициативная группа должна в течение 45 дней собрать 2 млн подписей граждан, причем на один регион может приходиться не более 50 тысяч подписей. Посудите сами — задача в такие сроки трудновыполнимая. Далее подписные листы сдаются в Центризбирком, у которого на проверку случайно отобранных 40% подписей есть 30 дней. Если подписей достаточно, а процент брака не превышает 5%, ЦИК должен вынести решение о назначении референдума. Что такое случайная выборка и какие возможности есть у ЦИК для блокирования любого избирательного действия при проверке подписей, известно давно. Более того, практика показала, что оспаривание результатов проверки в суде бесполезно. Но и это еще не все.

Отягчающие обстоятельства

Как известно, «референдум не назначается, а проведение назначенного референдума откладывается в случае введения в отдельных местностях Российской Федерации военного или чрезвычайного положения» (ч. 2 ст. 7)». Причиной для введения чрезвычайного положения является наличие чрезвычайной ситуации. А у нас есть регионы, в которых официально объявленный режим чрезвычайной ситуации практически постоянен. Например, в Забайкальском крае он существует уже более четырех лет с перерывом всего на три дня: с 1 мая 2014 года до 6 июля 2018 года действовал «пожароопасный режим», а уже 9 июля 2018 губернатором введен новый — «паводковый». То есть при желании режим чрезвычайной ситуации может быть легко и непринужденно преобразован в режим чрезвычайного положения, блокирующего любой референдум.

Когда-то мы называли советский закон о порядке выхода республики из Союза законом о невыходе республики из Союза.

По своему содержанию действующий российский закон о референдуме тоже вполне может быть переименован в закон о невозможности проведения референдума.

Потому что право существует только тогда, когда оно может быть реализовано. Но закон таков, что референдум в современной России может быть проведен только при одном условии — по команде и при поддержке сверху. Судя по тому, что ЦИК уже однажды перенесла рассмотрение формулировки вопроса, который КПРФ предлагает для референдума (соответствующий пункт, включенный в проект повестки заседания комиссии 25 июля, исчез с сайта комиссии), в Кремле решение по этому вопросу пока не принято.

Что же до самой инициативы КПРФ, то она больше похожа на имитацию. Вопрос для референдума сформулирован коммунистами откровенно плохо: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» Не слишком внимательно прочитавший его избиратель вполне может запутаться с точным ответом.

Сравните с другим вариантом: «Должен ли повышаться в России пенсионный возраст?» Чувствуете разницу?

Скорее всего, инициатива коммунистов — всего лишь очередной партийный хайп, мероприятие, направленное не столько на результат, сколько на популяризацию партии, постепенно теряющую доверие и голоса избирателей, большинство из которых давно и успешно получает пенсии по старым возрастным нормативам.

В дополнение считаю необходимым добавить несколько слов о так называемой неконституционности пенсионной реформы, о чем активно говорят и спорят в соцсетях. На собрании московской инициативной группы лидер компартии Геннадий Зюганов прямо заявил, что «это антиконституционное решение, которое резко ухудшает социальное самочувствие граждан».

Да, конечно, мы можем одобрять или не одобрять реформу, мы можем (если сможем) проводить референдумы и митинги. Но при этом нужно все же понимать, что в Конституции нет ни слова ни о каком социальном самочувствии. В ней говорится о социальном государстве, обязанном обеспечивать достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7). В ней гарантируется социальное обеспечение по возрасту, который не уточняется. В ней сказано, что государственные пенсии устанавливаются законом. И это, собственно, все. Апелляция к ч. 2 ст. 55, содержащей запрет на издание законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека, в данном случае недобросовестна. Эта норма ни в коей мере не относится к устанавливаемому законом пенсионному возрасту.

Елена Лукьянова, доктор юридических наук, специально для «Новой»