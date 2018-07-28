Останутся наши следы

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В ночь на 28 июля, в Москве, на 86-м году жизни скончался писатель Владимир Войнович – автор знаменитого романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», жесткой антиутопии «Москва 2042», неформального гимна советских космонавтов «Четырнадцать минут до старта», лауреат Госпремии РФ 2000 года — насмешливый критик державы, герой вольной словесности и самиздата 1970-х-1980-х, ярчайший прозаик.

Владимир Николаевич Войнович родился в 1932 году, в г.Сталинабаде (Таджикистан). В 1936 году был арестован его отец-журналист, в середине 1950-х провалились две попытки поступления в Литинститут: фамилия начинающего прозаика показалась бдительным современникам слишком того… космополитичной. (На деле – фамилия сия происходит от обрусевшей ветви старинного сербского дворянского рода. Владимир Николаевич десятилетия спустя писал: «В нашем роду… генералы и адмиралы австрийские, итальянские, русские. Были даже венецианские дожи…»).

Тем не менее — молодой редактор радио проснулся знаменитым в 1961-м, после того, как его песню «На пыльных тропинках далеких планет…» процитировал Н.С.Хрущев, встречая космонавтов.

Были и более весомые литературные победы: повесть Войновича «Мы здесь живем»(1961) была опубликована в «Новом мире» легендарной эпохи А.Т.Твардовского.

Главную книгу своей жизни — соленую и горькую эпопею о солдате Иване Чонкине — Войнович начал писать в 1963 году. Публикация в СССР была немыслима: роман ходил в самиздате 1970-х, впервые был опубликован полностью в 1975 году в Париже. Годом раньше Войновича, уже принимавшего активное участие в правозащитной деятельности в СССР, исключили из Союза писателей. В 1980 году Владимир Войнович был выслан из Советского Союза.

Очень смешная и совершенно безысходная повесть «Иванькиада», роман-антиутопия «Москва 2042»(1986) о странной разновидности великодержавного тоталитаризма в России XXI века, книга очерков «Антисоветский Советский Союз», пьесы, повести написаны им в годы эмиграции. В 1990 году Владимиру Войновичу было возвращено советское гражданство. И писатель вернулся в Россию – сохраняя при этом независимость, скептицизм, дух насмешника, бунтаря и правозащитника. В своем варианте «нового гимна» страны на прежнюю музыку Войнович писал:

К свободному рынку от жизни хреновой

Спустившись с вершин коммунизма, народ

Под флагом трехцветным с орлом двухголовым

И гимном советским шагает вразброд.

И в XXI веке Владимир Войнович писал письма протеста против войны в Чечне, против разгонов митингов в Москве, в защиту Надежды Савченко.

«Я видел много народов, у которых правители постоянно спрашивают разрешения на все. А те, у которых не спрашивают, их и народом называть вряд ли стоит», — писал Войнович.

И в этом, пожалуй, — суть его кредо. И внутренний двигатель его тревожного зоркого сарказма.

В 2000 году он завершил роман «Монументальная пропаганда» — о наследии советского периода, сидящем в подкорке чуть не у каждого гражданина свободной России, о феномене массового сталинизма. И именно за этот роман в 2000 году был награжден Государственной премией РФ: времена, согласитесь, были совершенно иными…

В расширенной редакции была опубликована «документальная фантасмагория» Войновича «Антисоветский Советский Союз». В 2010-м вышел в свет роман «Автопортрет».

В зрелом возрасте Войнович начал заниматься живописью. Яркие, чуть гротескные полотна несли, пожалуй, отпечаток фовизма, свободолюбивой и тревожной живописи 1910-х-1920-х.

Владимир Николаевич был лауреатом премии Баварской академии искусств, премии «Триумф», премии имени А.Д.Сахарова «За гражданское мужество» (2002), премии им.Льва Копелева.

«Новая газета» приносит глубокие соболезнования семье, близким, коллегам писателя.

Отдел культуры