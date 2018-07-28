Сквозь следствие к звездам

Бабушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО гендиректора АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» Сергея Лемешевского. Пока на два месяца. Руководителю одного из флагманов космической отрасли России — производителя разгонных блоков «Фрегат» и российских межпланетных станций — инкриминируется хищение 330 млн рублей. По версии следствия, эти деньги в течение двух лет перечислялись на расчетный счет адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» по двадцати трем договорам об оказании юридических услуг, которые, якобы, на самом деле оказывали штатные сотрудники юридического отдела НПО.

И никого не смутило, что в картотеке арбитражных дел существует десяток судебных актов, принятых по итогам процессов, в которых интересы НПО им. Лавочкина представляли именно юристы адвокатской конторы «Третьяков и партнеры».

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Лемешевский объяснил, что до 2016 года интересы НПО им. Лавочкина в арбитражных судах представляли юристы предприятия. И, как правило, проигрывали тяжбы. Потому в 2016 году и был заключен первый договор с адвокатской конторой. Документ предусматривал выплату премиальных («гонорара успеха») в размере 8% от суммы в случае победы в суде или снижения размера денежных претензий к НПО. За два года сотрудничества 8% премиальных составили сумму около 330 миллионов рублей.

Интересная деталь. СКР объявил, что один из подозреваемых в совершении преступления — руководитель адвокатской конторы Игорь Третьяков — объявлен в федеральный розыск, поскольку успел скрыться от следствия.

Сам же адвокат с 25-летним стажем работы сообщил агентству ТАСС, что от следствия не скрывался, находится в плановом отпуске на Байкале, а перед вылетом в Иркутск встречался со следователем, в чьем производстве находится уголовное дело.

«Я удивлен, что я нахожусь в розыске», — заявил Третьяков, подчеркнув, что намерен вернуться в Москву в понедельник.

В суде Лемешевский заявил, что вину не признает, и попросил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. «У меня нет на руках загранпаспорта, так как у меня допуск первой формы (к секретным документам. — Ред.). Паспорт находится на хранении в Роскосмосе. Не вижу оснований скрываться, так как опорочено мое имя и репутация», — обратился подозреваемый к суду. Но суд отправил его в СИЗО.

Можно предположить, что, как часто это бывает, у следствия нет серьезных доказательств, и оно рассчитывает на то, что обвиняемый, оказавшись в тюремной камере, станет более сговорчивым. И, возможно, даже согласится написать явку с повинной, оговорив себя и других фигурантов уголовного дела.

Содержание в СИЗО давно уже превратилось в самостоятельный способ добычи доказательств по неоднозначным уголовным делам.

Здание научно-производственного объединения имени С.А.Лавочкина. Фото: РИА Новости

Нечто подобное правоохранители уже отработали в другом уголовном деле, связанном с тем же НПО им. Лавочкина: его фигурантами стали замдиректора предприятия, главный конструктор и руководитель отдела кадров. Сейчас это дело передано в Химкинский городской суд.

Напомню, по версии следствия, группа злоумышленников похитила 185 миллионов рублей, заказав и оплатив в НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» 46 договоров на проведение научно-исследовательских работ. Следствие не смутило, что практически все «криминальные» контракты — это договоры на выполнение исследований, заказанных и оплаченных зарубежными аэрокосмическими фирмами Франции (Starsem, Arianespace), Италии (Thales Alenia Space), Германии (Kayser-Threde), Канады (GOM DEV Ltd), Китая (Китайская промышленная корпорация «Великая стена»), Финляндии (Финский метеорологический институт)… И все обязательства, предусмотренные договорами, были выполнены, а у заказчиков не было никаких претензий к исполнителям. Несмотря на это, следствие настаивает: все договоры — фиктивные. А ключевыми доказательствами стали именно «явки с повинной», полученные следствием, когда фигуранты уже находились в СИЗО.

Следствие длилось более четырех лет. Двое подозреваемых — Шишикин и Анисимов — больше трех лет провели в тюремных камерах. К слову, Владимир Анисимов — доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии. Заместитель генерального директора НПО им. Лавочкина Валерий Романов вскоре после освобождения из СИЗО под подписку о невыезде скончался. Главный конструктор НПО им. Лавочкина, блестящий молодой ученый Максим Мартынов, был уволен.

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Еще одно дело в рамках «космического конвейера» было возбуждено в отношении генерального директора (уже бывшего) ФГУП «Государственный космический научно–производственный центр (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева» Владимира Нестерова, которому инкриминировалось то же самое, в чем сегодня обвиняется гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский. Нестеров и другие фигуранты обвинялись в том, что похитили 368,7 млн руб. путем заключения договоров на оказание юридических услуг с ЗАО «Экоправо». В этом деле также шла речь о «гонорарах успеха». При этом следствие предпочло не заметить, что эти самые юристы выигрывали в арбитражных процессах и вернули центру Хруничева более 5,4 миллиарда рублей.

Один из обвиняемых, бывший заместитель гендиректора центра им. Хруничева по экономике Александр Островерх, признал вину и пошел на сделку со следствием. Его дело было рассмотрено особым порядком, то есть без изучения доказательств. Островерха приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

Именно показания Островерха и стали ключевыми доказательствами обвинения. Правда, он не смог объяснить, за что конкретно на расчетный счет ЗАО «Экоправо» Центр им. Хруничева перечислил более 300 миллионов рублей. Отвечать на уточняющие вопросы защиты Островерх и вовсе отказался. Несмотря на отсутствие самого события преступления, обвинение затребовало для ключевого фигуранта уголовного дела, бывшего гендиректора центра им. Хруничева, девять лет лишения свободы. Но случилось невероятное. Судья Дорогомиловского районного суда Москвы Александр Толстой вернул дело в Генпрокуратуру России на дополнительное расследование. Причем произошло это тогда, когда после восьми месяцев судебного следствия суд удалился в совещательную комнату.

Мне довелось быть в Дорогомиловском суде на судебном заседании, на котором федеральный судья Александр Толстой вышел из совещательной комнаты и вместо приговора огласил постановление о возвращении дела «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Произошло это почти год назад, 14 августа 2017 года. Генпрокуратура обжаловала это решение в Мосгорсуде, но 19 сентября 2017 года решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Это решение по «юридическому делу» в отношении бывшего гендиректора центра им. Хруничева Владимира Нестерова стало прецедентным.

А 29 марта уже этого года тот же самый Дорогомиловский районный суд Москвы принял решение по уголовному делу, ключевым фигурантом которого был Александр Селиверстов, также возглавлявший центр им. Хруничева (уже после увольнения Нестерова). Селиверстова и других обвинили в том, что они похитили 108 млн рублей, заключив договоры поставок с ООО «Компания МеталлРесурс». По версии следствия, центр Хруничева мог бы сэкономить 108 миллионов, если бы покупал продукцию напрямую у производителей. Но при этом следствие проигнорировало тот факт, что производители отказывались отгружать продукцию без предоплаты, а «МеталлРесурс» готов был дожидаться оплаты многие месяцы. Один из бывших менеджеров ООО «Компания МеталлРесурс» рассказал «Новой», что контракты с центром им. Хруничева были для компании убыточными и заключались скорей в рекламных целях.

— Благодаря этим контрактам у нас появилась репутация поставщика металла для Роскосмоса, а это способствовало заключению других договоров, — рассказал наш собеседник и добавил. — Когда говорят, что у производителей товар стоил дешевле, не учитывают, что в заводских прайсах указывается цена на заводском складе — без вывоза, без логистики, без сбора различных марок металлов от различных производителей. Мы же выставляли цену уже с доставкой до центра Хруничева.

Все эти аргументы следствие проигнорировало. Но учел Драгомиловский районный суд. И федеральный судья Галина Таланина вынесла постановление о возвращении уголовного дела в отношении Селиверстова и других обвиняемых следствию. Как и в случае с «делом Нестерова», «для устранения препятствий его рассмотрения судом».

И вот что еще. Все эти четыре уголовных дела в отношении ключевых предприятий космической отрасли удивительно похожи на «почтовое дело» Алексея и Олега Навальных.

Еще в 2012 году, когда оно только начало раскручиваться, мы не раз предупреждали: создается опасный прецедент. Говорили о том, что, вторгаясь в хозяйственную деятельность предприятий по «схеме братьев Навальных», правоохранители смогут объявить криминальными абсолютно любые подрядные договоры — независимо от того, выполнил подрядчик взятые на себя обязательства или нет… Так и случилось: потренировавшись на братьях Навальных, силовики взялись за космос. Остается только понять — в чьих интересах. «Новая» в ближайшее время постарается ответить на этот вопрос.