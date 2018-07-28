Истина в Головине

Его история похожа на сказку (по крайней мере, пока). Когда-нибудь Берман с Жендаревым, на ночь глядя, обязательно сделают с ним интервью. А вот каким он будет — веселым или грустным, — теперь зависит от самого Александра.

Судьба Головина чем-то напоминает судьбы латиноамериканских самородков из фавел. Сын шахтера из Калтана, городка с населением 20 тысяч, который не каждый школьник покажет на карте. Голодать, конечно, не приходилось. Но в целом… Как-то 6-летний Саша, уже занимавшийся футболом в местной ДЮСШ, подошел к родителям и сказал: «Копите деньги, когда я вырасту, буду играть за сборную». Мама ответила: «Сынок, нам столько не накопить. Ты уж сам добивайся всего, своими ножками…»

Он и добивался. Поехал на просмотр в спартаковскую академию, но не впечатлил московских тренеров. Вернулся, продолжал «калтанить» на картофельных полях. Затем отправился в «Локомотив», но и там его забраковали: мол, мелковат… Щупленький, невысокий парнишка не расстроился, финтил и крутился дальше и получил предложение поступить в училище олимпийского резерва в Ленинск-Кузнецке и заодно надеть футболку «Металлург-Запсиба». После тренировок Саша гонял мячик с пацанами во дворе. Ну а потом на одном из турниров его, выступавшего за сборную Сибири, заметили селекционеры ЦСКА и пригласили на просмотр.

В столице провинциальному 16-летнему таланту пришлось тяжко. Не раз хотел сбежать обратно, но вытерпел. И в 2014-м дебютировал за армейцев в матче на Кубок страны, выйдя в стартовом составе. Через полтора года он выиграет конкуренцию пусть и у старенького, но все же Романа Широкова, и закрепится в компании Дзагоева, братьев Березуцких и Игнашевича. Евро-2016 не пройдет без участия Александра, но поднять настроение народу ему тем жарким летом не удалось. Тем не менее обладатель приза лучшему молодому футболисту России приглянулся лондонскому «Арсеналу», забросившему в красно-синее море удочку на 8 миллионов фунтов. Но «головастика» тогда не отпустили…

Зато после ЧМ-2018 купцов встречал уже сам хавбек, быстро превратившийся из подающего надежды в одного из лидеров ЦСКА и сборной. Он, кстати, никогда не скрывал, что всегда мечтал уехать в Европу. Хотя в «Зените» или «Спартаке», куда в последнее время частенько ныряют сверкнувшие в трех матчах отечественные «звезды», его банковский счет пополнялся бы куда эффектнее. «4 ляма в Питере ему положили бы легко», — признался один из известных агентов. В «Монако» же, который он предпочел «Челси», его зарплата будет равняться двум миллионам евро без вычета налогов.

Но Головин, уверен, не ищет легкой жизни. Он любит футбол и хочет развиваться, как бы банально это ни звучало. В противном случае он пошел бы по пути Кокорина и Смолова, которые без сожаления утонули в деньгах и растеряли в кальяне и барах юношеский задор и мастерство.

Александр Головин и Иван Ракитич (Хорватия) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Фото: РИА Новости

Кто-то скажет: «А не смущает, что предметный интерес проявили к Александру «Челси» и «Монако», где рулят Абрамович и Рыболовлев?» А кто, собственно, виноват, что в западных топ-клубах правят бал наши люди? Если серьезно, то меня абсолютно не волнует, что «входит в сделку по Головину» (если и есть какие-то «темные делишки», то к самому факту перехода игрока это отношения не имеет). Это в «Рубин» или «Динамо» можно попасть с черного входа по звонку влиятельного господина. Влиться же по протекции в стан «пенсионеров» и «монегасков» невозможно по определению. Туда попадают те, кто возбуждают тренеров как футболисты. И Александру, подписавшему 5-летний контракт и закрывшему половину годового бюджета ЦСКА, это удалось.

Рассуждать же сейчас о том, что ждет сибиряка в «Монако», не пожалевшему 30 миллионов евро (больше «красно-белые» выкладывали только за Фалькао и Хамеса Родригеса — 45 и 43 млн евро), смысла не вижу, но замечу: португальский коуч Леонарду Жардим отлично умеет работать с молодежью и доводить ее до «реального» уровня.

А вот что написал один из фанатов клуба из княжества по поводу данного события: «К нам едет суперигрок, красивый и волосатый». Чемпионат Франции начинается через 10 дней.

Удачи, Александр!

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