«Я к маме хочу»

Суд: Московский городской суд

Статьи: ч. 1, 2 ст. 282.1 УК — «Организация экстремистского сообщества и участие в нем»

Обвиняемая: Анна Павликова

Стадия: апелляция на решение Дорогомиловского райсуда Москвы

Решение: заключение под стражу

Мосгорсуд вновь оставил в «Матросской Тишине» фигурантку дела «Нового величия», 18-летнюю Анну Павликову. Девушку, как и других девять членов организации, с марта этого года держат в СИЗО по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем.

Сторона защиты просила отпустить Павликову под домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья — к врожденным проблемам с сердцем добавились гормональный сбой, головные боли и перепады давления. Диагнозы на заседании не зачитывали — медицинская тайна, но отец на прениях проговорился: «Вы знаете, что у нее по сердцу: была первая стадия изначально — теперь вторая».

Защита указывала и на нарушения при проведении заседания о продлении ей меры пресечения. После уже двух месяцев, проведенных в СИЗО, 11 мая этого года Дорогомиловский районный суд оставил Аню в изоляторе еще на 4 месяца — без ее присутствия. Ей не дали возможность участвовать в заседании даже по видеосвязи — как рассказала она сама позднее, приставы возили ее по Москве до самого вечера. О продлении ареста она узнала от адвоката.

На заседании 26 июля Аня выступала по видеосвязи из изолятора. Лицо было опухшим и бледным, густые волосы заплела в две косички. Не опускала рук, нервно перебирала пальцы и подергивалась, несколько раз не выдерживала и начинала плакать.

Защита, ходатайствуя о домашнем аресте, просила приобщить к делу документы о регистрации Ани в квартире в Москве, школьные грамоты и благодарности, характеристики от учителей, из церковного хора, из музыкальной и художественной школ, из ветеринарной клиники, где она работала, и даже от консьержки. «Развито чувство справедливости», «очень любит животных», «хорошая, тихая девочка», «через «Активный гражданин» писала о том, как ухаживать за деревьями», «любит Россию, посещала патриотические мероприятия», «хорошие отношения с одноклассниками», «выступала за раздельный сбор мусора», «хорошо училась, но много пропускала занятий — по болезни».

Кроме того, адвокаты принесли в суд поручительства за Аню от общественных деятелей: Людмилы Алексеевой, Льва Пономарева, Николая Сванидзе и Ильи Яшина.

Зал, воодушевившись, уже ждал слов о переводе под домашний арест — к тому же уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова перед заседанием публично заявила о неоправданности ареста Павликовой…

«Я никуда не убегу, ни на кого давить не буду, — говорила судье сама Аня. — Я бы очень хотела увидеть маму, решить проблему со здоровьем. Очень прошу изменить меру пресечения на любую, но только не на тюрьму».

У прокурора было иное мнение. По его словам, все положительные характеристики «не помешали Павликовой быть причастной к ряду тяжких преступлений»: состоять в организации, планировавшей «свержение конституционного строя». Когда он произносил это, хмыкнули все, кроме ребенка на экране — уже очень нелепо звучало после всего озвученного на заседании.

Напомним, уголовное дело о создании экстремистского сообщества против подростков было возбуждено на основании свидетельств внедренных в группу осведомителей силовиков из Центра «Э». Один из них написал устав для организации, в котором затем эксперты нашли «признаки пропаганды идеологии насилия». По версии следствия, члены малоизвестного движения (до задержания выходили на «Забастовку избирателей» Навального, шествие «Москвичи за троллейбус» и Марш памяти Немцова) собирались захватить власть, создать временное правительство и принять новую Конституцию — по крайней мере, так говорилось в программе организации, составленной осведомителем силовиков…

Судья Наталья Баева согласилась с доводом прокурора.