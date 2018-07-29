У вас единство потрескалось

Вообще-то это вполне обыденная ситуация, когда внутри партии находятся люди, по определенным вопросам не согласные с мнением руководства и даже большинства ее членов. Скажу больше, внутрипартийная дискуссия по самому широкому кругу проблем — верный признак того, что политическая организация жива, конкурентоспособна, интересна своим сторонникам. Разумеется, можно себе представить расхождения по базовому политическому или идеологическому вопросу, которые неминуемо влекут за собой разрыв отношений. Но вряд ли таковым может быть отдельный фрагмент экономических или социальных инициатив правительства. Даже таких резонансных, коими, вне всякого сомнения, являются любые нововведения в сфере пенсионного обеспечения граждан. В данном контексте реакция партии власти на «особое мнение» некоторых своих видных членов по вопросу о повышении пенсионного возраста выглядит на первый взгляд не вполне адекватной. Но это только на первый взгляд.

Из всей думской фракции «Единой России» против закона, предусматривающего повышение пенсионного возраста, проголосовала только Наталья Поклонская. Еще несколько лет назад один важный кремлевский пиарщик в разговоре со мной предрекал, что рано или поздно с ней «будут проблемы». Она, дескать, «слушает голоса». Причем, чьи — неведомо, но точно совсем не те, что остальные члены партии власти, и нет никаких гарантий, что в какой-то момент не возникнет конфликтной ситуации. Ну вот, собственно, она и возникла. Другой отщепенец — практически уже бывший замсекретаря Генерального совета «Единой России» Сергей Железняк. Правда, его фрондерства хватило только на то, чтобы в означенный час не явиться в зал для пленарных заседаний и, соответственно, не принять участие в голосовании. В пресс-службе «Единой России» поспешили тогда объяснить отсутствие одного из партийных руководителей неожиданно обрушившейся на него болезнью, но сам фигурант за липовыми причинами прятаться не стал. Тем более что он и раньше неоднократно высказывал свое отрицательное отношение к идее повышения пенсионного возраста.

Если г-жу Поклонскую мы уже охарактеризовали как человека импульсивного и отчасти непредсказуемого, то про Сергея Железняка этого не скажешь. Он точно ничьих голосов, кроме строго определенных высшим руководством, никогда не слышал. За всю свою политическую карьеру он не то что шага в сторону от генеральной линии партии не сделал, но даже и взгляда от этой линии не оторвал. Более того — на протяжении уже многих лет Сергей Железняк является фронтменом и спикером от партии власти по самым животрепещущим политическим вопросам. И именно так воспринимается отечественной публикой, поскольку буквально не вылезает из телевизора. Какое ток-шоу на каком федеральном канале ни включи, там в любой момент Железняк рассказывает про «украинский фашизм» или про «антитеррористическую миссию российских войск в Сирии». Другими словами — «конъюнктурный и беспринципный политик» — это как раз то определение, которое уместнее всего употреблять в отношении этого человека. Казалось, его ждала блестящая карьера, и вдруг такой отчаянный, можно сказать, демарш.

Сразу оговорюсь — версию о том, что замсекретаря генсовета «Единой России» выступает против повышения пенсионного возраста по принципиальным соображениям, я рассматривать не готов. Просто потому, что весь многолетний опыт наблюдения за данным персонажем позволил мне укрепиться во мнении, что у этого политика не может быть никаких принципиальных соображений. У меня есть только одно объяснение столь поразительному поведению верного и последовательного сторонника президента. Каким-то внутренним чутьем Сергей Железняк вдруг уловил, что страну, возможно, ждут серьезные перемены, а время, когда в Россию придут нормальные честные выборы, не за горами. Следовательно, собственный политический портрет, нуждается в серьезном обновлении, в добавлении свежих красок, способных внести заметные корректировки в однозначно сложившуюся репутацию. Впрочем, гораздо интереснее поговорить о реакции на эту «выходку» самой власти. А она, замечу, беспрецедентно жесткая. Сергей Железняк в ближайшее время может лишиться большого партийного поста, а Наталья Поклонская, не исключено, что и думского мандата. Оба они были подвергнуты жесткой критике со стороны как рядовых однопартийцев, так и своих партийных боссов.

Казалось бы — ну да, двое, пусть даже вовсе нерядовых члена правящей партии, выступили по важному вопросу, что называется, «вразрез с генеральной линией». Но на конечное решение это же никак не повлияло — оно принято, голосов хватило. Так зачем же устраивать громкий семейный скандал с битьем посуды и руганью на весь дом?

На протяжении уже скоро двадцати лет «Единая Россия» является фундаментом той имитационной модели политической системы, что выстроена в России. Ее роль — абсолютно ключевая в любых аспектах функционирования правящего режима. Если на секунду представить себе, что этот фундамент начал проседать и давать трещины, то такое развитие событий фатальным образом грозит всей политической конструкции. Без опоры в виде партии власти она неминуемо осыплется. Поэтому в Кремле так озабочены прочностью и монолитностью «Единой России». А если учесть, что предчувствия Сергея Железняка в отношении грядущих политических бурь, возможно, разделяют и другие дальновидные обитатели высоких кабинетов, легко предположить, что любые попытки эту опору расшатать, подточить изнутри будут и впредь пресекаться самым жестким образом.