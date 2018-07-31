За что им перепало

Без перебора, естественно, не обходится. Так и получилось с награждением футбольной сборной России, которое с большой помпой прошло в минувшую субботу в Кремле. Там вручали ордена и почетные грамоты, а в министерстве спорта — еще и нагрудные знаки заслуженных мастеров спорта. Это, по мысли организаторов, отвечало народным чаяниям. С чаяниями вышла промашка — далеко не все положительно оценили решение присвоить почетное звание всем без исключения игрокам команды, выступившей достойно, но оставшейся без наград.

При этом формально ничего нарушено не было — Положение о присвоении звания «Заслуженный мастер спорта России» предполагает подобные исключения: звание «может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство». Формулировка расплывчатая, соответственно и реакция не предполагала единодушия в нашем конкретном случае.

Знаменитая волейболистка Екатерина Гамова так прямо и рубанула:

«Я предполагала, что так и будет, к сожалению. Какое-то странное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов. Кому-то, чтобы получить звание «Заслуженный мастер спорта», нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в четвертьфинал… Мне жаль, что звание «Заслуженный мастер спорта» обесценивают… К футболистам претензий нет, а есть только к спортивным руководителям…».

Екатерина Гамова. Фото: РИА Новости

Гамову после этого в чем только не обвинили. Но многие и поддержали. Поддержавших, по крайней мере среди пользователей Сети, оказалось больше.

…Боюсь, что в подавляющем большинстве стран мира не поймут, по поводу чего у нас ломаются копья.

Звание, подобное нашему, существует только в нескольких странах постсоветского пространства, а также в Болгарии, Польше и Монголии.

Представить себе словосочетание «Заслуженный мастер спорта США» невозможно по определению. Да практически в любой стране за выдающиеся спортивные достижения считают достаточным вручать государственные награды. А кому-то и орденов не надо — им хватает спортивных наград и народной любви. Вешать на грудь еще какой-то значок, свидетельствующий о принадлежности к спортивной элите, никому не приходит в голову.

В Советском Союзе на законодательном уровне это понятие внедрили еще в 1934-м, когда до успехов на международном уровне было еще ох как далеко. Учреждать разного рода звания было частью политики Кремля, они давали конкретные привилегии, в том числе материальные. Вот и ЗМС в какой-то момент стало цениться не меньше, чем «Народный артист».

Высшее спортивное звание в советские времена присваивалось за конкретные выдающиеся достижения, и лишали его за конкретные прегрешения. Несколько тысяч обладателей звания за малым исключением являлись истинными кумирами. В порядке исключения знак если и вручался, то в очень редких случаях — как космонавтам или, к примеру, в разовом порядке нескольким выдающимся атлетам социалистических стран. Польскому форварду Влодзимеджу Любаньскому, к примеру.

Футболистов не обижали. Правда, из всей команды, выигравшей на чемпионате мира 1966 года бронзовые награды (тогда единственный раз медали этой пробы удостоилась команда, занявшая четвертое место), звание «Заслуженный мастер спорта СССР» помимо тех, кто его уже имел, получили лишь три футболиста. Последней крупной партией награжденных стала команда, победившая на Олимпиаде в Сеуле-1988.

А первым футболистом, удостоенным уже звания «Заслуженный мастер спорта России», стал защитник той самой бронзовой сборной СССР образца 1966 года Василий Данилов. Позже наградили задним числом еще нескольких ветеранов — Евгения Ловчева, Владимира Астаповского, Александра Минаева. Из действующих не забыли обладателей Кубков УЕФА из ЦСКА и «Зенита», включая гражданина Украины Анатолия Тимощука. А для скольких действующих игроков не нашли возможности использовать хотя бы тот самый 11-й пункт положения… Вот навскидку: Андрей Тихонов, Дмитрий Лоськов, Олег Веретенников, Илья Цымбаларь, Алексей Смертин, Сергей Овчинников…

…Собственно, с распадом СССР культовое значение званий стало стремительно падать. Спорт не стал исключением. Для молодого поколения вообще не очень понятно, что такое ЗМС и с чем его едят. Так, цацка из каких-то древних времен, советский анахронизм, ничего особо не дающий.

Правда, непосредственно в спортивном мире к знаку еще сохранилось уважительное отношение. Потому что этот народ понимает, какой ценой звание достается. Екатерина Гамова и солидарные с ней коллеги набросились не на футболистов, а на сам принцип награждения не по заслугам. Конечно, у каждого поддержавшего сквозила обида и за свой вид спорта — за тот же волейбол, который этим решением как бы поставили на пару ступенек ниже. Но ведь и известные футболисты — такие, как Александр Мостовой или Андрей Канчельскис — инициативу министерства спорта не одобрили.

Мостовой высказался предельно жестко: «Заслуженных мастеров спорта дали за восьмое место, а я 20 лет играл в футбол, забил под 200 голов, а у меня звания нет».

В самом деле — чего такого выдающегося показала команда Станислава Черчесова, кроме выхода в четвертьфинал после «стояния на Москве» в матче с разобранным фаворитом — сборной Испании? Да, с хорватами сыграли лучший свой матч, спаслись на последних минутах, проиграли «на тоненького» при исполнении послематчевых пенальти, но по собственной же вине. Это выдающийся успех местного значения — исключительно по контрасту с предыдущими «достижениями» в российские времена, в котором к тому же немалую роль сыграло и везение. Молодцы, преодолели недоверие, выложились до конца, но при благоприятных обстоятельствах и своей публике даже до «деревянных» медалей не добрались. А сколько было оставшихся с «деревянными», чьи усилия были никак не оценены и незаслуженно забыты! А тут сразу — Кремль, прием на высшем уровне, награды-звания, почет и уважение, причем всем скопом, без разбору…

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле государственных наград и почётных грамот спортсменам и тренерам сборной России по футболу. Фото: РИА Новости

Правы скептики? Безусловно. Но отчасти правы и те, кто посчитал признание вполне заслуженным. Кто считает футбол видом спорта номер один и больше, чем игрой. По степени конкуренции, имиджу, популярности, да по всему. Где добиться попадания в восьмерку лучших на этот момент сборных мира есть спортивный подвиг. Известный тренер Гаджи Гаджиев так и высказался: «Выйти в четвертьфинала чемпионата мира по футболу сложнее, чем выиграть медали мирового первенства в других видах спорта… Важно поддержать такое начинание». И вообще — всего-то вручили почетные знаки отличия, не более того.

Мне кажется, что футболистам перепало по совокупности. От ощущения, что их выступление стало концентрированным выражением успешности всего чемпионата мира в целом. От того, что они не подвели — и власть в том числе. А власть народную любовь использовать готова всегда, тут ничего нового нет. Я бы, честно говоря, и на этот пресловутый ЗМС не обратил бы особого внимания. Ну действительно, «исключительное мужество и мастерство» как основание для награждения здесь не очень подходит, ну да бог с ними, пусть сделают исключение для исключения, с нас не убудет.

Но народ тоже не на пустом месте возмутился. И я его понимаю. Можно было ведь обойтись и без «цацек», без перебора с перегибом. Но наверху показалось, что такую волну народного интереса упускать нельзя. Чтобы эта волна сработала по-настоящему действенно — на это, похоже, никакого желания нет. Имидж — все, дело — ничто, а действительные футбольные проблемы как были, на том же уровне и останутся. Спасибо партии родной, что так оценила наши скромные заслуги.

…Президент РФ Владимир Путин, вручая орден Александра Невского Станиславу Черчесову (ордена Почета удостоились Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич), просто вознес Станислава Саламовича до небес: «Мы все свидетели, как мощно выстрелила его стратегия отбора, подготовки игроков, как велико его мастерство, талант психолога, наставника и лидера».

Помнится, Константина Бескова сняли за проигрыш испанцам в Мадриде в финале чемпионата Европы-1964. После проигранного финала чемпионата Европы-1972 досталось на орехи всем. После того, как сборная СССР не сумела выйти в полуфинал чемпионата мира-1982, резчайшей критике подвергся тренерский триумвират Бесков–Лобановский–Ахалкаци. Господи, кого только не клеймили за поражения, за которые по нынешним временам давали бы героев…

Это не ностальгия по советскому образу жизни. Это констатация того, что труба пониже, дым пожиже. Как там у Давида Самойлова — «Вот и все. Смежили очи гении… Нету их. И все разрешено». Лучше не скажешь.

А Черчесову со товарищи вот-вот предстоит оправдывать высокие и не очень высокие награды. Тогда и станет понятно, заслуженные они, или нет.

Владимир Мозговой

Евгений Ловчев Заслуженный мастер спорта по футболу

— Высокое звание заслуженных мастеров спорта опошлили в угоду не понятно кому. Просто принизили истинные заслуги таких людей, как Яшин, Шестернев, Стрельцов — тех, кто ковал великие победы нашего футбола. А нашей сборной на чемпионате мира ничего выдающегося не совершено. Страна от этого лучше играть в футбол не стала. Если уж звание по своему статусу и названию спортивное — то и награждать им надо исключительно за спортивные достижения. Мне стыдно перед другими видами спорта.

Татьяна Тарасова Заслуженный тренер СССР

— Я свою позицию уже высказала, я согласна с Гамовой и другими нашими спортсменами. Столь высокая награда не имеет отношения к выступлению наших футболистов. Чтобы ее заслужить, нужно завоевать высшие награды чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр — это четкие критерии. Многие спортсмены идут к этому признанию годами и тяжелым трудом. А здесь получается, что звание обесценили.

Справка «Новой» Только по данным из открытых источников, звание ЗМС России присвоено почти 2000 спортсменов. Если судить по опубликованным в Сети документам Минспорта, званием ЗМС России награждались атлеты за достижения, в том числе в пауэрлифтинге, армрестлинге, бодибилдинге, подводном ориентировании, спидвее, самолетном спорте, горном беге, плавании с аквалангом, автоспорте, спортивном туризме, борьбе на поясах, альпинизме, бильярде, дартсе, универсальном бое, судомодельном спорте, водном туризме, пожарно-прикладном спорте, скалолазании, кикбоксинге, спортивном дайвинге, суточном беге, ушу, кудо, конном спорте, спортивной радиопеленгации, русских шашках, парашютном спорте, мотогонках на льду и других. Звания ЗМС России наряду с прочими удостоились не самый скоростной экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров, автогонщик и по совместительству глава Татарстана Рустам Минниханов, Денис Алексеев (за «бронзу» в Пекине, которая через 8 лет была отозвана по решению МОК) и Муслим Салихов за достижения в ушу-саньда, — он стал единственным не китайцем, завоевавшим титул «Короля кунг-фу».

Дарья Кобылкина