Влюбленный в кино

Кирилл Радченко снимал на протяжении многих лет, но в профессию оператора только входил. С волнением, готовностью на любые трудности, на самую тяжкую ненормированную работу. Его отличала несовременная и непривычная в кино – скромность и отзывчивость. Коллеги говорят, что он был «чистым, светлым, искренним, молодым, прямолинейным и добродушным». Настоящим идеалистом.

Он любил кино всегда. Бескорыстно. Самоотверженно. Подрабатывал киномеханики в старом, в том настоящем Музее кино. Пил маленькими глотками старое черно-белое кино ненасытно. Смотрел. Учился. Когда Музей разогнали, работал в кинотеатре Моссовета.

Кирилл Радченко. Фото из архива

В 2015 он начал работу в «Районе тьмы. Хрониках повседневного зла» помощником оператора и фотографом. Это один из первых и действительно успешных российских жанровых веб-сериалов. Снятый без государственной финансовой поддержки за счет энтузиазма команды. За два года существования проект набрал более двух миллионов просмотров в YouTube.

Все, кто его знал, говорят о его благородстве. О беспримерной честности. Неожиданно для друзей поехал в Чечню на выборы наблюдателем. Благодаря его усилиям фальсификации на его участке в разы уменьшились. Он просил паспорта голосующих, тихо, но твердо отсекал хотя бы какой-то процент «круизников», курсирующих между участками. На него ругались покладистые члены комиссии. А он просто делал то, ради чего приехал. При этом о людях Чечни говорил с неподдельным теплом, уважением. Точно разделяя интересы власти и простых чеченцев.

Кирилл Радченко (второй справа) — наблюдатель на выборах в Чечне. Фото из архива

Вместе с Александром Расторгуевым, с которым и познакомился на выборах в Чечне, они сняли документальный фильм «Выбирая Россию/Electing Russia» совместного немецко-российского производства. О российской политической жизни накануне президентских выборов. Среди героев фильма Собчак, Навальный. Расторгуев – режиссер, Радченко – один из группы операторов. Решили вместе с продюсером Евгением Гиндилисом сделать русскую версию картины, которая будет не столько про выборы, сколько про выбор.

Они выбрали Россию, сколь бы ни труден, ни дорог, ни наказуем был этот выбор. Они мечтали о свободной, открытой, достойной России. Честного человека можно подвергнуть преследова­нию, даже убить. Но не обесчестить. Ужасно обидно, что люди чести, мечтающие о лучшей доле для своей страны, такие, как Кирилл, Орхан, Саша погибают. И кажется, что район тьмы с его хрониками повседневного зла, покинул экран. Он уже здесь. Рядом.