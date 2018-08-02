Форточка в Европу приоткрылась

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Почти девятимесячная история с приостановкой лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге, похоже, подходит к концу. 1 августа на сайте учебного заведения появился документ об успешной проверке ЕУСПб Рособрнадзором. Это означает, что к началу учебного года университету должны вернуть лицензию.

Руководитель аппарата ректора Алла Самолетова объяснила «Новой», что, по существу, к университету была всего одна большая претензия: якобы отсутствующая программа повышения квалификации. Теперь эта программа точно есть (точнее, ее увидел-таки Рособрнадзор), а также устранены проблемы вроде неприспособленности здания университета для занятий с людьми с ограниченными возможностями. Последнее было решено путем переезда из Малого Мраморного дворца (особняка Кушелёва-Безбородко) в здание по соседству — на Гагаринской улице, 6/1.

История с отзывом лицензии у Европейского университета — это, конечно, история не про поиск нарушений, а про доносы и борьбу нескольких кланов, в первую очередь за недвижимость. Жалобы на университет и внезапно возникшие «проблемы», как выяснила «Новая», писали люди, некоторые из которых были даже не в курсе того, как и зачем работает ЕУСПб. Со стороны защитников университета выступали Алексей Кудрин и Михаил Пиотровский, и им даже удалось добыть три резолюции Владимира Путина на письмах в поддержку ЕУСПб.

Однако, как писала «Новая» в прошлом ноябре, в число интересантов входили также глава фонда «Дар» Илья Елисеев (за ним маячили фигуры Геннадия Тимченко и Дмитрия Медведева), а также представители условного клана «силовиков», так или иначе связанных — в том числе родственно, — с Сергеем Степашиным. Редакция тогда предположила, что лицензию, возможно, удастся восстановить, но в здание Мраморного дворца Европейский университет уже не пустят. По сути, это и произошло.

С возвращением лицензии восстановиться в вузе смогут 110 человек, которые отчислились из-за формального отсутствия у университета права давать образование (еще 11 человек перевелись в другие учебные заведения). Иными словами, на какое-то время в Россию возвращаются европейские стандарты образования в социальных и гуманитарных науках. Однако победу праздновать рано: под ударом по-прежнему находится Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка»), у которой Рособрнадзор отобрал аккредитацию, хотя лицензия осталась — по крайней мере, вуз может выдавать дипломы негосударственного образца.

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Все это происходит на фоне планируемого усиления полномочий Рособрнадзора: ведомству хотят расширить контрольные функции еще и на научную деятельность российских вузов. Академики Российской академии наук из неформального сообщества клуб «1 июля», несогласные с этим подходом, уже опубликовали в «Коммерсанте» письмо с требованием не допустить такого расширения. И дело не только в том, что Рособрнадзор, по их мнению, «недостаточно компетентен», чтобы оценивать работу вузов по таким параметрам.

«Рособрнадзор поручает эту чрезвычайно ответственную работу людям, не только не имеющим никакого авторитета в научном сообществе и ничем не доказавшим своей компетенции, но и уличенным в грубейших нарушениях научной этики, в частности в защите диссертаций, имеющих множественные некорректные заимствования, и в участии в защите таких диссертаций», — заявили академики.

Ответа Рособрнадзора пока не последовало.