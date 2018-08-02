«Все другие возможности исчерпаны»

На 81-й день бессрочной голодовки Олега Сенцова, в центре Москвы у администрации президента прошли одиночные пикеты в его поддержку.

Пикет у входа в администрацию президента. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Акция началась «Пикетом матерей». Женщины обратились к президенту с требованием ответить на прошение матери Олега Сенцова о его помиловании. Оно было подано в приемную президента 17 июля 2018 года, на 65-й день голодовки режиссёра, но ответа на него все еще нет.

«Нам кажется важным, чтобы люди знали про дело Олега Сенцова, но получить разрешение на обычные пикеты в политически значимых местах Москвы нам не удается, московские власти обычно отправляют нас пикетировать в лес или в парк Сокольники, — говорит исполняющий обязанности директора московского офиса Amnesty International (одного из организаторов акции) Иван Кондратенко.

— Одиночный пикет, — продолжает Кондратенко, — не единственный возможный формат, эффективность его ограничена. Мы делали кинопоказ фильма об Олеге Сенцове «Процесс», собирали деньги для семьи Олега, открытки с пожеланиями — для него самого. Я снимаю шляпу перед активистами, которые раздают листовки с информацией о Сенцове на улицах. Но, что бы мы ни делали, Олег остается в тюрьме. Мне кажется важным постоянно напоминать властям и российскому обществу о его голодовке».

Эта акция стала первой за время голодовки Сенцова, прошедшей легально.

Пикет у входа в администрацию президента. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На время проведения чемпионата мира по футболу в городах, где проходили матчи, любые митинги и акции могли проводиться только по согласованию с ФСБ. Всех активистов, выходивших на одиночные пикеты, задерживали и по суду приговаривали к штрафам за нарушение порядка пикетирования.

При этом префектура Центрального административного округа Москвы не согласовала проведение ни одного из массовых пикетов в поддержку Сенцова — ни во время чемпионата мира, ни после. В июле сотрудники префектуры неоднократно отказывали писательнице Алисе Ганевой, которая подавала уведомление о пикете сразу в нескольких площадках в центре города. Все они каждый раз оказывались заняты.

Пикет у входа в администрацию президента. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Первого августа префектура отказала кинокритику, товарищу Сенцова Алексею Медведеву. Как Медведев рассказал «Новой», для пикетирования он предложил префектуре пять мест. Четыре из них оказались заняты «другими мероприятиями», пятое, площадка вокруг памятника Александру Грибоедову на Чистых прудах, оказалась закрыта для акций по решению Басманного суда от 15 мая 2012 года. Тогда местные жители пожаловались на беспорядки, связанные с проходившей в районе Чистопрудного бульвара акцией протеста оппозиции.

«С тех пор как Олег начал голодовку, я делал то, что мне казалось логичным: собирал подписи деятелей культуры, отвозил в администрацию президента прошение о помиловании от его матери, — говорит Медведев.

«Теперь уличные акции — это все, что мы можем сделать, даже не чтобы повлиять на общество, а чтобы всем нам собраться, подумать об Олеге, помолиться, кто верующий. Все другие возможности исчерпаны».

Пикет у входа в администрацию президента. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Между тем о состоянии Олега Сенцова ничего неизвестно с 19 июля — дня, когда у него последний раз был его адвокат. Состояние другого голодающего украинского активиста Владимира Балуха остается тяжелым — об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа (организация признана экстремистской и запрещена в РФ судом. — Ред.) Ахтем Чийгоз. Мать политзаключенного Александра Кольченко, закончившего голодовку из-за состояния здоровья, после свидания с ним сообщила, что сын «выглядит нехорошо», но «начал набирать вес».