Восемь плюс четыре

В Ярославле заключили под стражу еще нескольких фигурантов дела об избиении заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии № 1 — спустя две недели после публикации скандального «пыточного» видео. Под следствием теперь находятся 12 сотрудников ФСИН. Ранее суд арестовал Максима Яблокова, Сергея Драчева, Сергея Ефремова, Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Дмитрия Соловьева и Руслана Цветкова, а заместителя начальника колонии Ивана Калашникова отправили под домашний арест. Неизвестной остается судьба еще шестерых человек, в том числе и хозяина видеорегистратора, на который была записана пытка.

Днем 2 августа Заволжский районный суд арестовал до 20 сентября четырех сотрудников ИК-1: младшего инспектора дежурной смены Андрея Зыбина, младшего инспектора группы надзора отдела безопасности Александра Морозова, начальника 4-го отряда отдела по воспитательной работе ИК-1 Алексея Микитюка и младшего инспектора группы надзора отдела безопасности Алексея Андреева. Все они пока находятся в статусе подозреваемых.

Алексей Микитюк. Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой»

Первым суд рассматривал дело 26-летнего Алексея Микитюка. Он женат, есть годовалый сын, выплачивает кредиты в общей сложности более чем на миллион рублей. Защита настаивала на том, чтобы провести заседание в закрытом режиме (огласка может «отрицательно сказаться на безопасности его и его жены»), однако судья Александр Татаринов отказал — по его мнению, адвокат не представила достаточных аргументов для удовлетворения ходатайства.

Микитюк признал свою вину, написал явку с повинной, согласился сотрудничать со следствием и дал показания против других сотрудников ИК. Защита и сам подозреваемый настаивали на избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. «Я не какой-то рецидивист, никуда не собираюсь убегать, адрес вам известен. У меня осталась супруга, которую никто не может защитить, и маленький сын», — возражал Микитюк. Однако судья распорядился иначе. Он упомянул на заседании, что сотрудника колонии проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, данные о которых находятся у ФСБ. Обвинение Микитюку предъявят в течение 10 суток.

Алексей Андреев. Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой»

Параллельно суд выносил решение Алексею Андрееву. Ему 25 лет, он холост и ранее не судим. Подозреваемый был на пути домой, в родной город Данилов, когда ему сообщили о произошедшем. Андреев добровольно явился в Следственный комитет, дал показания и заявил, что раскаивается в содеянном.

На суде защита представила на него безупречные характеристики из школы, университета и с прошлого места работы. Адвокат настаивала, что подзащитный является младшим сотрудником и что он держал Макарова, выполняя «приказ» вышестоящих по званию офицеров: «На самом деле, создается информационное поле, чтобы показать: они это сделали, мы их накажем. Это показуха. Не произошло ничего из ряда вон. В момент, когда выводили Макарова, Андреев выбил из его рук лезвие. Смену всю собрали и велели идти «воспитывать». Это был приказ».

24-летний младший инспектор Андрей Зыбин также самостоятельно явился в Следственный комитет, однако отказался давать показания, сославшись на ст. 46 УПК — он «точно не знает, в чем его подозревают». Защита просила судью о подписке о невыезде. В свою очередь следствие в качестве доказательств вины сотрудника колонии предъявило видеозапись и свидетельства других участников избиения: «Зыбин наносил удары по ногам заключенного», — подчеркивал следователь. Итог — арест до 20 сентября.

Александр Морозов. Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой»

Последним перед судом предстал 34-летний Александр Морозов. По версии следствия, именно он поругался с Макаровым, после чего сотрудники колонии решили отомстить за оскорбление коллеги. Как и Зыбин, Морозов отказался дать признательные показания. Суд арестовал его до 20 сентября, несмотря на то, что его жена — инвалид третьей группы, за которой требуется постоянный уход. Прокурор поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу: по его мнению, за супругой Морозова могут ухаживать родители.