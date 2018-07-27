Под следствием семь человек — где еще 12?

С момента публикации в «Новой газете» видео с пытками заключенного ярославской ИК-1 прошла неделя. Материал стал предметом разбирательства в ООН, а российские власти уже говорят об изменениях всей тюремной системы в стране. Да, ФСИН все еще пытается утверждать, что география проблемы не выходит за пределы Ярославской области, но только в «Новой газете» за эти семь дней уже появились материалы о других случаях жестокого обращения с заключенными — во Владимирской, Свердловской и Брянской областях и в Крыму. Расследование пыток в ярославской ИК-1 должно было стать образцово-показательным, но и к нему остаются вопросы. Один из них — математический. По делу о пытках сейчас арестованы шестеро сотрудников колонии, статус еще одного задержанного пока позволяет ему избежать заключения под стражу. Наш вопрос следствию: а где еще 11 участников избиения зека Макарова, которые зафиксированы на «пыточном видео»?

20 июля «Новая газета» опубликовала видео от 29 июня 2017 года из исправительной колонии №1 в Ярославской области, которое передали нам правозащитники из «Общественного вердикта». На нем сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний по очереди жестоко избивали заключенного Евгения Макарова. Тюремщики били резиновыми дубинками по голеням и пяткам и лили на голову воду из ведра, когда он от боли терял сознание.

В тот же день материал был широко процитирован на федеральном уровне и ФСИН начала внутреннюю проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по явным признакам превышения должностных полномочий сотрудниками колонии. Чтобы установить всех преступников, следователям понадобилось три дня. Помог ли в этом список сотрудников колонии, опознанных на видео с избиениями, который «Новая» приложила к публикации?

23 июля по делу о пытках задержали шесть человек. Спустя два дня Заволжский районный суд арестовал на два месяца старшего инспектора Максима Яблокова, младшего инспектора Сергея Драчева, замначальника оперативного отделения Сергея Ефремова, заместителя дежурного Игоря Богданова и младшего инспектора Алексея Бровкина. Последние двое отказались от дачи показаний и отрицают свое участие в избиении. Еще через день под стражу до 22 сентября отправили младшего инспектора ИК Дмитрия Соловьева.

Замначальнику по воспитательной работе Ивану Калашникову меру пресечения смягчили. Вначале ему продлили срок задержания: суд счел представленные доказательства неубедительными, а затем отправили его под домашний арест. Защита потерпевшего намерена обжаловать это решение.

В день задержания фсиновцев региональный СК отмечал: «В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного».

Однако к следствию привлечены далеко не все.

Адвокат Ирина Бирюкова, обнародовавшая видео, со ссылкой на собственные источники в другой колонии рассказала, что часть сотрудников ярославской колонии, возможно, скрывается от следствия, поэтому их не удается задержать.

«Новая» направила запрос в главное управление СК с просьбой рассказать о судьбе остальных 11 человек, участвовавших в избиении Макарова. Напоминаем их имена:

Мамаян Сипан Рустамович, оперативник. Цветков Руслан Андреевич, сотрудник отдела безопасности. Борбот Дмитрий Владимирович, помощник начальника колонии. Трубетской Василий Владимирович, начальник 13-го отряда. Морозов Александр Владимирович, сотрудник отдела безопасности. Игнашов Кирилл Николаевич, начальник 5-го отряда. Никитюк Алексей Юрьевич, начальник 4-го отряда. Юдин Василий Юрьевич, сотрудник отдела безопасности. Брат Игоря Богданова, должность не установлена. Человек с отчеством «Владимирович». Хозяин видеорегистратора, имя не установлено.

Официальная позиция России, которая на днях вынуждена была оправдываться по делу об истязаниях в ярославской ИК-1 в ООН, стала известна 26 июля. Глава нашей делегации, замминистра юстиции Михаил Гальперин, заверил представителей Комитета ООН против пыток, что ярославский инцидент в России не замалчивается, расследование ведется быстро, на чины следователи не смотрят, к тому же сильно помогло наличие видеозаписи — что говорит об эффективности системы контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.

Последнее заявление у жюри Комитета отклика не нашло: никакой эффективности запись не доказывает,

ведь пытки имели место еще год назад. Власти сразу должны были начать расследование! — недоумевал глава Комитета Йенс Модвиг.

Сегодня мы хорошо знаем, что год назад расследование в ярославской колонии, действительно, началось, но было закрыто. 22-летний следователь Радион Свирский отсмотрел записи с видеорегистраторов (по крайней мере, так сказано в постановлении) и не нашел никаких нарушений в действиях тюремщиков. После чего он отказал в возбуждении уголовного дела, установив, что «применение физической силы и специальных средств при установленных обстоятельствах носило обоснованный и правомерный характер». Сейчас СК проверяет работу самого Свирского, а сам он, со слов следователей, уволился из органов еще в 2017 году и сейчас служит в армии.

На фоне продолжающегося скандала угрозы начали поступать в адрес адвоката избитого заключенного Ирине Бирюковой, ей пришлось покинуть Россию. Бирюкова направила на имя главы СК Александра Бастрыкина запрос на предоставление ей и ее семье госзащиты, помочь обещала и омбудсмен Татьяна Москалькова.

О теперешнем состоянии Евгения Макарова, все еще отбывающего срок, но уже не в ИК-1, а в ИК-8, известно со слов уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина. Заключенный опасается за свою жизнь после случившегося, рассказал омбудсмен. Макаров находится в одиночной камере под постоянным видеонаблюдением. «Он считает, что его могут убить, представив это как самоубийство», — говорит омбудсмен.

«Пыточное видео» вызвало огромный общественный резонанс и заставило представителей власти всерьез задуматься о необходимости реформ в системе ФСИН. С инициативной отделить функцию охраны и контроля от функции перевоспитания и социализации заключенных выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но в тюремном ведомстве в ответ предложили параламентариям пока не спешить с реформой и рассмотреть проблему с пытками в колониях «со всех сторон».