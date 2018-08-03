«И что с этим делать?»

В ходе двухдневного визита в Омск вице-премьер правительства России Виталий Мутко непроизвольно, наверное (а может быть, и намеренно), подвел черту под целой здешней эпохой или даже под несколькими, длившимися в общей сложности более полувека. Он посетил три эпохальных долгостроя: метро (состоящее на данный момент из одного подземного перехода), международный аэропорт (из которого бывший министр спорта то ли в шутку, то ли всерьез предложил сделать трассу для автогонок «Формулы-1», варианты пользователей омских форумов — поле для игры в гольф, теннисные корты) и гидроузел — объект, смысл которого остается непонятным большинству жителей Омского региона, в числе которых общественники и экологи. Не смог понять его и Мутко.

Идея строительства метро в Омске, как ранее сообщала «Новая», впервые была обнародована в начале 60-х годов. И 30 лет спустя строительство началось. За почти три последующих десятилетия была сооружена одна станция — «Пушкинская библиотека», оказавшаяся тупиковой, на что, по разным оценкам, израсходовали от 14 до 20 млрд рублей. На завершение хотя бы одной ветки из четырех станций потребуется еще больше бюджетных средств.

При осмотре этого недостроя врио губернатора Александр Бурков, пишет МК, обратился к Мутко: «Единственный вопрос: что с этим делать? Это миллиарды народных денег».

Вице-губернатор (в прошлом начальник регионального УФСБ) Игорь Бондарев стал рассказывать московскому гостю о планах консервации того, что построено. Консервация омичам обойдется тоже недешево — около 800 млн рублей. Вице-премьер его перебил: «Если у вас нет решения вопросов, что с этим делать, в чем смысл консервации? Достроить через 20 лет? Вы в главном разберитесь: нужно строить или не нужно. Если даже находим ресурсы и достраиваем три эти станции, на что это повлияет, что здесь улучшится? » Ничего не улучшится, замечают комментаторы в соцсетях, так как основной пассажиропоток не по этой ветке идет, а по центральным магистралям — проспекту Маркса, улице Красный путь.

Не видит Мутко и смысла продолжать строительство международного аэропорта Омск-Фёдоровка, который начал сооружаться, как и метро, в период правления губернатора Полежаева, длившийся больше 20 лет. И разговоров об этом «мультимодальном комплексе» на главных телеканалах области было не меньше, чем о метро, и государственные средства, потраченные на данный объект и его пиар, тоже исчисляются миллиардами. И ни заказчикам, ни подрядчикам, ни пиарщикам до приезда Мутко не приходило в голову, что строится он далековато от города.

«У меня нет ощущения, — сказал журналистам заместитель председателя правительства — что есть острая необходимость переноса аэропорта из Омска: требованиям безопасности он соответствует. А в новый аэропорт я сегодня ездил: мне показалось, что это довольно далеко».

Фото: РИА Новости

Так показалось и сопровождавшему Виталия Мутко полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло: «Плюсы аэропорта в центре города — вышел, и ты уже здесь, а аэропорт за 30–40 км потянет за собой гостевую трассу, нужно будет пускать маршрутки или электропоезда. Должен быть баланс. Что надо: аэропорт за 23 миллиарда или школы, детсады? Надо взвесить, что важнее для города и области».

Не видит главный строитель России и необходимости в дальнейшем строительстве гидроузла на реке Иртыш — еще одного легендарного объекта «полежаевского наследия», в который, по данным правительства области, вложено более 5 млрд рублей, а на завершение требуется почти вдвое больше: «Объект стратегической роли не играет: специалисты наши говорят, что для водозабора и так есть большой запас».

Таким образом, результаты визита Мутко в Омский регион оказались шокирующими для его жителей: десятилетиями они жили в буднях великих строек, на которых вице-премьер поставил крест в один день. Это было бы, может быть, и забавно, если не брать во внимание, сколько на них ушло миллиардов из средств омских налогоплательщиков. Столько, полагают пользователи соцсетей, что хватило бы на выплату пенсий нескольким поколениям омичей. Местные гражданские активисты предлагают отправить петицию президенту и правительству с требованием отменить повышение пенсионного возраста для всех жителей Омской области, которые и без того заплатили много непонятно за что.