Тяга россиян находить себе вождя

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Если ты живешь в России, то не важно, лоялист ты, консерватор, ярый путинист или оппозиционер — тяга искать и находить вождя неистребима. И делегировать ему все — от ответственности за свою и чужую жизнь, свои мысли, действия, отсутствие денег или карьеры и т.д.

Третий день читаю попытки обвинить лично Михаила Ходорковского как инвестора в гибели наших журналистов в ЦАР. Не дал денег на охрану, послал в дикую страну, не обеспечил, не предусмотрел, не предоставил.

Одни и те же люди пишут про то, что у погибших ребят было с собой 8,5 тысяч долларов наличными, и про то, что инвестор пожалел денег на охрану. Вы себе представляете, сколько охраны можно нанять на эти деньги в африканской стране, где 100 долларов уже несметное богатство? Но нет, наличие денег не означает наличие средств на охрану в представлении вдруг объявившихся многочисленных экспертов по командировкам в центральную Африку.

Одни и те же люди выступают в поддержку редакции журнала Forbes, ведущей борьбу за независимость редакционной политики от издателя, и осуждают Михаила Ходорковского за то, что, предоставив средства на журналистский проект, лично не вник в каждую деталь при его подготовке. Слава богу, на фоне слаженного хора встречаются призывы к логике и разуму.

«Должен заметить, что МБХ, вот именно как инвестор и даже как непосредственный работодатель, никогда не строил из себя гения, компетентного во всех областях, наоборот, он не стеснялся подчёркивать. что работает с теми или иными людьми именно потому, что они разбираются в важных темах лучше него. Я не представляю себе Ходорковского, объясняющего известному военному журналисту, как тот должен вести себя в зоне боевых действий. Точно так же я не представляю себе его отказ профинансировать что-либо из мер безопасности, желаемое специалистом-исполнителем», — отмечает в Facebook Александр Осовцов, работавший в «Открытой России».

Или какая должна была бы быть реакция любого нормального профессионала на попытки инвестора (и непрофессионала в их сфере) заняться микроменеджментом и завалить вопросами из разряда «Не забыли ли вы про страховки?», «А вы точно все продумали с охраной?», «А каков ваш маршрут движения?», «А взяли ли вы с собой носки, воду, чистое белье?»

Предположу, что самым очевидным ответом было бы указание на конкретный маршрут и далеко не в Африку.

Задача инвестора — выделить средства в соответствии с одобренным им бизнес-планом. И не мешать профессионалам заниматься своим делом. Разве не о такой модели как идеале отношений говорят те, кто сейчас заделались критиками Ходорковского за невмешательство в процесс подготовки командировки?