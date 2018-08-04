Чеченский мститель

Юсуп Темирханов. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вчера стало известно о том, что в омской колонии умер чеченец Юсуп Темирханов, осужденный за убийство полковника российской армии Юрия Буданова.

В марте 2000 года командир 160-го гвардейского танкового полка Юрий Буданов был арестован по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней жительницы чеченского села Танги-чу Эльзы Кунгаевой.

В 2003 Буданов был осужден на 10 лет колонии строго режима, отбывал наказание в Дмитровограде Ульяновской области, губернатором которой тогда был бывший командир Буданова генерал Владимир Шаманов. Правозащитники и журналисты также неоднократно обвиняли Шаманова в военных преступлениях против мирных жителей Чечни, однако он всегда отрицал эти обвинения.

Юрий Буданов в суде. 2002 год. Фото: РИА Новости

В 2004 году (через год после вынесения приговора) полковник Буданов написал прошение о помиловании на имя губернатора Шаманова. Тот удовлетворил прошение. Эта новость вызвала огромный резонанс. В Грозном прошел многотысячный официальный митинг против помилования. Рамзан Кадыров тогда заявил:

«Если это помилование Буданова произойдет, мы найдем возможность воздать ему по заслугам».

21 сентября 2004 года Буданов отозвал свое прошение.

В 2009 году Юрий Буданов освободился по УДО, с работой и жильем ему также помогал его бывший командир Владимир Шаманов. Буквально сразу Рамзан Кадыров напомнил о том, что не забыл о Буданове. В интервью агентству «Регнум» Кадыров сказал:

«Буданов — шизофреник и убийца, признанный враг чеченского народа. Он оскорбил наш народ. Каждый мужчина, женщина и ребенок считает, что, пока Буданов существует, позор не снят с нас».

А еще через два года, в июне 2011-го, Буданов был застрелен в Москве. Его похоронили с воинскими почестями на кладбище в Химках рядом с аллеей героев Великой Отечественной войны.

Полиция и следовател на месте убийства Юрия Буданова в Москве. Фото: РИА Новости

Уже через месяц по подозрению в убийстве Буданова был задержан Юсуп Темирханов. Своей вины он так и не признал. Темирханова защищал чеченец Мурад Мусаев, один из лучших адвокатов в России, человек, приближенный к Рамзану Кадырову.

Пятничная новость о смерти Юсупа Темирханова стала большим событием для огромного количества чеченцев. И жители республики, и те, кто уехал из Чечни в эмиграцию, разместили в социальных сетях на своих страницах фотографии Темирханова, называя его «настоящим героем Чечни», который «отомстил за свой народ».

«Нохчи къонах» (чеченец, живущий по кодексу чести и ставящий служение всему народу выше своих личных интересов) — именно эти два слова чаще всего можно было прочитать в постах чеченских пользователей.

Это, по сути, высочайшее общественное приветствие героя, человека, совершившего благородный поступок.

Такого всенародного признания на моей памяти не получал ни один из прошлых и нынешних чеченских деятелей.



В соцсетях стали распространяться видеоролики из села Гелдаген, где живут родственники Темирханова. На этих видео — огромные толпы людей, стихийно приехавших на тезет (поминальный обряд, который длится у чеченцев три дня). Сотни машин, припаркованных вдоль дороги в село Гелдаген, — этот народный кортеж растянулся на несколько десятков километров.

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Первыми в Гелдаген приехали чуть ли не в полном составе жители села Танги-Чу — односельчане Эльзы Кунгаевой, девушки, которую зверски изнасиловал и убил бывший полковник российской армии Юрий Буданов (приговором он был лишен звания и всех своих наград).

«Позор тяжелую нам ношу

Буданов зверский на плечи положил

и 10 лет свободно по земле ходил

Юсуп герой Чеченского Народа

в Москве Буданова убил

контрольный в лоб ему пустил

А приговор судьи с улыбкой Юсуп принял ты

Тобой гордимся мы достойный сын Чечни»

— кустарно сделанные видеоролики с подобными текстами, перепетыми на арабский мотив, вирусно распространяются в интернете и набирают огромное количество просмотров.



Источники «Новой газеты», отслеживающие потоки сообщений, посвященных этому событию, свидетельствуют

о невероятном всплеске активности в среде чеченской молодежи, которая с восторгом отзывается о Темирханове как о «шахиде, отдавшем жизнь за честь своего народа».

Официальный Грозный никак не отреагировал на событие в день, когда стало известно о смерти Темирханова. Ни один чеченский телеканал не приехал в пятницу в село Гелдаген, которое, кстати, является родовым для героя России, спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, чьим именем тут названа сельская школа. Обошли полным молчанием данную новость все представители чеченской власти в своих личных аккаунтах в Инстаграме, Майлистори (чеченский аналог Инстаграма), Фейсбуке и ВКонтакте. Главными новостями в этот день были сообщения о том, что 28-летний племянник Кадырова Ибрагим Закриев, назначенный месяц назад мэром Грозного, лидирует в медиарейтинге глав северокавказских столиц, а также день рождения матери Рамзана Кадырова — Аймани Кадыровой, возглавляющей Фонд имени Ахмата Кадырова.

Надо полагать, бурная реакция чеченского общества на смерть Темирханова, застала чеченские власти врасплох. Они впервые столкнулись со столь отчетливым и, главное, массовым выражением мнения народа об истинных и ложных героях. И помешать этому явлению они не могли: не разгонять же, в самом деле, поминки?

Уже на следующий день чеченские телеканалы дали сюжеты о столпотворении в селе Гелдаген и о том, что тезет перенесли в сельскую мечеть, так как двор семьи Темирхановых просто не вмещает в себя желающих высказать соболезнования.

Но можно ли первому лицу республики присоединиться к поминальному обряду и участвовать в похоронах «чеченского къонаха»?

Это — политический вопрос, на который должен был ответить Рамзан Кадыров. И он ответил, приехав на похороны в село Гелдаген.

Тело Темирханова под крики «Аллху акбар!» вносят в мечеть села Гелдаген. Кадр видео / Instagram

Вся эта ситуация поставила чеченское руководство в очень сложное положение.



Реакция народа на смерть Темирханова идет в разрез с российской политикой по оценке российско-чеченского конфликта, вылившегося в две военные кампании.

Федеральное руководство так и не признало многочисленных фактов военных преступлений, совершенных против мирных жителей Чечни российскими военнослужащими. Только несколько случаев дошли до суда и приговоров, самые известные — дело ханты-мансийского омоновца Лапина и дело полковника Буданова. Оба преступника были осуждены только благодаря усилиям правозащитного центра «Мемориал» и журналиста «Новой газеты» Анны Политковской. Поддержку оказывал в этих делах и отец Рамзана Кадырова — Ахмат-Хаджи Кадыров.

Но расследование все равно шло крайне тяжело и было политически лимитировано: по сути, следователи получили «добро» только на выявление самых очевидных, зафиксированных правозащитниками и журналистами преступлений, совершенных российскими военными и полицейскими. Суд даже снял с Буданова обвинения в изнасиловании Эльзы Кунгаевой, хотя материалами дела факт изнасилования был полностью доказан. И никто из чеченских политиков не протестовал против таких «полумер».

Есть простое объяснение, почему Москва не стремилась расследовать и должным образом наказывать военных преступников, а Чечня с этим согласилась и в обмен получила сотни амнистированных чеченских боевиков, которых Москва также отказалась привлекать к уголовной ответственности. Это была сделка, одно из условий прекращения войны. И на тот момент в ней были заинтересованы обе стороны конфликта. Кейсы Лапина и Буданова Ахмат-Хаджи Кадыров выторговал у Кремля только лишь для демонстрации хоть какой-то легитимности этого неправового и несправедливого, но крайне необходимого тогда договора — для установления хоть и худого, но мира.

После убийства Кадырова-старшего все вопросы о привлечении российских военнослужащих к ответственности поднимали только журналисты и правозащитники «Мемориала».

«Мемориал» создал огромную базу данных, в которой детально зафиксированы все военные преступления в Чечне и собраны данные о всех российских военных подразделениях, частях и военнослужащих, причастных к этим преступлениям. Об этой работе мало что известно, но она идет каждый день уже много лет и когда-нибудь даст результат. Слишком много преступников еще живы. Слишком много чеченцев, убитых без суда и следствия, числятся «пропавшими без вести».

Рамзан Кадыров списал это вопрос с повестки дня еще в самом начале своего руководства регионом, а недавнюю кровавую историю своего народа стал активно переписывать. Сегодня Кадыров постоянно заявляет, что в ходе двух чеченских войн против чеченцев воевали западные спецслужбы, заплатившие «тридцать серебряников» предателями чеченского народа. Так что нет ничего удивительного в официальном молчании чеченских властей в тот момент, когда они испытывают солидарные с народом эмоции по поводу смерти Темирханова.

Но вот столь бурная реакция чеченского общества по факту этой смерти заставляет задуматься о многом.

Что мы знаем про героя, «нохчи къонаха» Юсупа Темирханова?

Фото: РИА Новости

Биография Темирханова покрыта мраком — только общие сведения: где родился, кто родители. Что делал и чем занимался, где жил в обе чеченские военные кампании, как именно пострадал от российских военнослужащих, какое отношение имеет к родственникам убитой Будановым Эльзы Кунгаевой (ведь, по мнению чеченцев, он отомстил за ее поруганную честь) — ничего не известно. Его задержали с поддельными документами, которыми часто пользуются чеченские киллеры. Свою вину в убийстве Буданова Темирханов всегда категорически отрицал.

Прокурор Семененко вменила Темирханову «чувство ненависти и вражды ко всем военнослужащим, исполнившим свой долг и принявшим участие в контртеррористической операции, [руководствуясь которым, он] принял решение совершить убийство. Его выбор пал на Буданова, чье имя получило широкий общественный резонанс и который являлся наиболее ярким представителем той социальной группы, к которой он испытывал ненависть».

Это обвинение было грандиозной глупостью со стороны Генеральной прокуратуры, позорящей всю российскую армию.

Логически из такой позиции вытекал однозначный вывод: все российские военнослужащие, принимавшие участие в чеченских войнах, — насильники и убийцы.

Неадекватность обвинения перекочевала в приговор Юсупу Темирханову. Если Буданов за преступление исключительной жестокости, отягченное его статусом «российского офицера, наводящего конституционный порядок в Чечне», получил 10 лет колонии строго режима, из них отбыл 8 и был освобожден по УДО, то Юсуп Темирханов, совершивший убийство из соображений мести, что во всем мире считается смягчающим обстоятельством, был осужден на 15 лет.

Он имел массу хронических заболеваний, но по УДО, понятно, никогда бы не вышел. Тем не менее, отбывал свой срок Юсуп Темирханов в гораздо более комфортных условиях, чем обычные чеченские заключенные. Ему оказывалась квалифицированная медицинская помощь, в том числе с привлечением платных специалистов и с вывозом на обследование в коммерческие лечебные заведения, о чем он сам рассказывал в интервью. Его состояние здоровья было официально признано ФСИНом как основание для смягчения режима. В естественной смерти Юсупа Темирханова нет оснований сомневаться, по крайней мере, его адвокаты не высказали никаких версий, противоречащих официальной. Такое отношение к заключенному чеченцу, который сидел за убийство российского военнослужащего, ставшего культовым для многих силовиков, можно объяснить лишь одним обстоятельством:

Юсупу Темирханову оказывали посильное покровительство очень влиятельные люди.

В СМИ, следивших за процессом, всплывали обрывочные и неподтвержденные сведения о связях Темирханова с чеченским криминалом, который вовсе не автономен от чеченской власти. При этом Рамзан Кадыров никогда не упускал случай Буданова из виду, неоднократно высказывал угрозы в его адрес.

После целого ряда политических убийств врагов Рамзана Кадырова, включая убийство Бориса Немцова, мы уже довольно много знаем о том, как работают чеченские киллеры, которые могут быть гражданскими, а могут — и полицейскими, направленными в Москву для обслуживания политических и бизнес интересов руководства республики. Аналогичная ситуация пунктиром прослеживается и в истории с Темирхановым. Но если это так, и Темирханов был всего лишь наемным убийцей, то тогда Юсупу, получается, достались чужие лавры. А истинный мститель открыть свое лицо не может по вполне понятным причинам.

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Отсутствие попытки нащупать в этой истории «второе дно» или хотя бы задуматься над этими вопросами, очень многое говорит о смещенных представлениях чеченцев о чести, об их умении быть благодарными тем, кто по-настоящему служит народу.

Приведу пример. В 2002 году над Баденским озером в Швейцарии по ошибке диспетчера потерпел крушение самолет. В этом самолете погибла вся семья осетинского архитектора Виталия Калоева. В 2004 году Виталий Калоев выследил швейцарского диспетчера и убил его (12 ножевых ранений). После чего добровольно сдался властям. Он никогда не отрицал свою вину — он следовал кодексу чести, который вовсе не чеченское ноу-хау, а типичен для всех традиционных обществ. Калоев был осужден на 8 лет, в приговоре мотив убийства был учтен как смягчающий, он был отпущен досрочно швейцарскими властями, так как его посчитали неопасным для общества. Даже швейцарцы понимали, что его преступление было обосновано хоть и дикими для 21 века, но вескими причинами. Когда Калоев вернулся в Осетию, для осетин он стал национальным героем.

Если сравнить эти две истории — Калоева и Темирханова, ущербность второй сразу становится очевидной. Темирханов никогда не признавал своей вины в убийстве Буданова и, более того, никогда не говорил на суде о преступлениях федеральных военнослужащих ни в отношении Эльзы Кунгаевой, ни в отношении других мирных жителей Чечни. Тогда что же им двигало? Выяснение реального мотива — месть или деньги — было крайне важно в ходе расследования. Не только и даже не столько с правовой точки зрения, сколько с точки зрения незаживающего российско-чеченского конфликта.

Если бы обвинение доказало, что Темирханов, убив военного преступника, действовал из чувства мести, и попросило бы, как швейцарские прокуроры, учитывать в приговоре этот смягчающий вину фактор, такая позиция способствовала бы примирению чеченцев с Россией больше, чем отстроенная после войны Чечня.

Если бы обвинение доказало, что Темирханов — всего лишь киллер, то отпали бы основания для его героизации среди мечущихся в поисках моральных ориентиров чеченцев. Особенно, что важно, чеченцев пост-военного поколения. Ведь у молодых людей в Чечне есть действительно достойные примеры для подражания, и не нужно ходить далеко в лес в поисках настоящих «къонахов».

Это — Анна Политковская, которая служила Чечне и чеченскому народу, которую убили выходцы из этого народа и на похороны которой почти никто из этого народа не пришел.

Это Наталья Эстемирова, сделавшая невероятно много для того, чтобы преступления Юрия Буданова и «кадета» Лапина были раскрыты. Наташа была убита в 2009 году, и на ее тезет не пришло даже и половины родного села Кошкельды.

Это — Оюб Титиев, которого судят сегодня в Шалинском суде Чечни, в том числе, и за то, что он много лет фиксировал обстоятельства военных преступлений в Чечне и помогал родственникам жертв добиваться правосудия. Это все те, кого сегодня называют «врагами чеченского народа», а чеченский народ или очень тихо выражает свою солидарность с этими героями, или вообще молчит.

До вчерашнего дня причины этого молчания еще можно было понять и принять. Сделать это после народного цунами соболезнований по случаю смерти Юсупа Темирханова крайне сложно.