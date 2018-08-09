Схрон, смартфон и сделка со следствием

карточка процесса Суд: Севастопольский городской Подсудимые: Владимир Дудка, Алексей Бессарабов Статьи: 281 УК РФ (диверсия), 222 УК РФ (незаконное хранение и оборот оружия) Грозит: до 20 лет Стадия: начало рассмотрения по существу

Владимира Дудку и Алексея Бессарабова обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ и подготовке к совершению диверсий на территории полуострова. По версии следствия, вместе с Дмитрием Штыбликовым, осужденным ранее, они входили в состав диверсионной группы украинской военной разведки, которая должна была подорвать в Крыму башню телевизионного вещания, электростанцию и склад горюче-смазочных материалов. Штыбликов вину признал и заключил досудебное соглашение со следствием, он единственный, к кому не был допущен независимый адвокат. Его дело выделено в отдельное производство, остальных, не признавших вину, начали судить 2 августа.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 9 ноября 2016 года в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшие совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым», — говорилось в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Минобороны Украины в тот же день опровергло принадлежность Штыбликова, Бессарабова и Дудки к ГУР Украины.

Штыбликов работал военным аналитиком Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантической организации «Номос», которая прекратила существование в 2014 году. После этого он прошел все проверки и устроился кладовщиком на склад горюче-смазочных материалов воинской части. Сразу после задержания ФСБ распространила видео операции и обыска у него дома: среди подробно снятых вещей — сувенирная визитка руководителя запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрия Яроша и страйкбольное оружие, которое изначально выдавалось силовиками за настоящее. Кроме Штыбликова были задержаны его супруга Елена и брат, но после допроса их отпустили.

Дмитрий Штыбликов. Фото: РИА Новости

Независимые адвокаты международного объединения «Агора» к Штыбликову допущены не были. Местный адвокат Арман Петросян, приглашенный следователем ФСБ, с родственниками не контактировал. Штыбликова долгое время содержали в ИВС Бахчисарая, скрывая от родных, но после заключения им соглашения со следствием перевезли в Симферополь.

Алексей Бессарабов также работал в «Номосе», после закрытия пытался организовать бизнес, в том числе в Санкт-Петербурге. Кроме того, он, как и Штыбликов, был замглавного редактора журнала «Черноморская безопасность» и публиковал публицистические статьи в одесских и севастопольских СМИ. На видео, которое распространила ФСБ, Бессарабов рассказывает о том, в каких подразделениях украинской армии он служил.

Владимир Дудка до 2001 года был капитаном корабля радиолокационной разведки «Юпитер», после выхода на пенсию в 2009 году работал сапером в структуре МЧС — разминировал боеприпасы времен Второй мировой войны. Все трое дружили семьями.

По версии следствия, задержанные входили в диверсионную группу и не позднее 10 ноября 2016 года планировали серию взрывов, для чего «приискали различные взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства». Между собой и неизвестными лицами задержанные обменивались сообщениями при помощи некоего схрона за чертой города. Там же, если верить следствию, хранились взрывчатые вещества. Одним из доказательств вины, по версии следствия, является телефон Samsung, якобы обнаруженный при обыске у Дудки, где сохранилась переписка между членами группы.

Штыбликова судили в закрытом режиме в Севастопольском горсуде. Он признал вину и 16 ноября 2017 года был осужден на 5 лет лишения свободы. Родственники утверждают, что он пошел на самооговор и к современной украинской разведке отношения не имеет. Сейчас он — в Омской колонии строгого режима.

Сообщения о пытках поступило от родных Дудки. Его сын Илья утверждает, что отца пытали током, выбивая признательные показания в Бахчисарайском ИВС.

Эти показания были зафиксированы впоследствии на видео ФСБ. По поводу пыток Дудка написал заявление в Следственный комитет, однако проверка не дала результата.

Первое заседание по существу дела Дудки и Бессарабова прошло в закрытом режиме, в зал суда не пустили ни журналистов, ни родственников. По сообщению адвоката Сергея Легостова, из семи заявленных в этот день свидетелей были допрошены лишь двое.

«Первым выступил родственник обвиняемого, который не подтвердил версию следствия, что телефон, якобы найденный при обыске, принадлежал Владимиру Дудке, — рассказал адвокат. — Вторым выступил инженер нефтебазы, которую, по версии следствия, планировали взорвать обвиняемые. Его спрашивали лишь о гипотетических последствиях в случае совершения диверсий».

После этого суд ушел в отпуск, процесс продолжится лишь во второй половине сентября.

По так называемым диверсионным делам в Крыму с 2014 года задержано по меньшей мере десять человек. Первыми — в августе 2016 года, после инцидента на админгранице с Крымом — стали Евгений Панов и Андрей Захтей, которых обвинили в подготовке диверсий в составе группы, большая часть которой смогла уйти от преследования. При этом погибли сотрудник ФСБ и боец десантных войск, которых вместе с силами Росгвардии подняли по тревоге. Панов был осужден на 8 лет лишения свободы, Захтей, который признал вину и заключил досудебное соглашение, — на шесть с половиной. Кроме них был осужден и уже отбыл наказание крымский татарин Редван Сулейманов, которого обвинили в пособничестве в ложном сообщении о готовящемся теракте. Еще один задержанный в ноябре 2016 года «диверсант» — капитан 2-го ранга запаса Черноморского флота Леонид Пархоменко, обвиняется в госизмене, содержится в настоящее время в московском изоляторе «Лефортово» и, по сообщению члена ОНК Евгения Еникеева, держит голодовку.