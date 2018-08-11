Попугали — и будет

Рабочую неделю следственный комитет Беларуси завершил успешно: он провел «комплекс неотложных следственных действий», обыскав за последние дни несколько редакций и задержав полтора десятка журналистов по делу о несанкционированном доступе к платной подписке государственного информационного агентства БелТА. В пятницу вечером изолятор временного содержания покинули главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина и журналист Deutche Welle Павлюк Быковский. Оба — по-прежнему в качестве подозреваемых.

Накануне, в четверг вечером, были освобождены главный редактор портала tut.by Марина Золотова, журналисты того же портала Анна Ермаченок, Галина Уласик, Анна Калтыгина, а также корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова и редактор сайта «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Чуть раньше после допросов освобождены журналисты портала о недвижимости realt.by и главный редактор портала Владислав Кулецкий.

Напомню, все началось во вторник, 7 августа.

Следователи пришли с обысками в редакции в рамках уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном из иной личной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда (статья 349, часть 2). Все задержанные журналисты были подозреваемыми по делу. Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление руководства БелТА о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке. Якобы заплатившие подписчики не могут получить доступ из-за того, что подключается кто-то другой. В течение двух лет (2017-2018 год), по словам следователей, было осуществлено более 15 тысяч подключений.

В пятницу СК выпустил пресс-релиз, где заявил, что главный редактор tut.by Марина Золотова признала вину, ее действия квалифицируются по статье 425, часть 2 — «бездействие должностного лица». Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы, в отличие от статьи 349, которая предусматривает максимум два года. То есть ко всем задержанным журналистам не могли применить меру пресечения в виде содержания под стражей. А к Золотовой — могли. Но, как говорится в пресс-релизе СК, «учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой».

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Никто из освобожденных журналистов не комментировал ситуацию — все ссылались на подписку о неразглашении. Только главный редактор БелаПАН Ирина Левшина после освобождения заявила, что на всех уровнях правоохранительных органов понимают абсурдность происходящего.

Тем не менее, итоги не такие уж абсурдные: журналисты остаются подозреваемыми, с серверов tut.by и БелаПАН следователи скачали всю внутреннюю информацию — от бухгалтерии до переписки.

Изъяты десятки компьютеров и смартфонов журналистов.

Дома у Павлюка Быковского во время обыска забрали даже банковские карточки его жены. Так что есть чем заняться следователям после заслуженных тяжким трудом выходных.

Минск