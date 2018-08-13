«Кафка-кодекс»: Дело о Еже и Зеркале

Комикс: Алексей Иорш, специально для «Новой газеты»

Галина Арапова юрист, директор «Центра защиты прав СМИ»

— Сама по себе блокировка, которая происходила в 2014 году, происходила по «закону Лугового». Это поправки к закону «об информации», которые позволили без участия судебного органа блокировать сайт: либо за информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам; либо за призывы к участию в экстремистской деятельности; либо за призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением закона.

Почему-то, когда блокируется сайт во внесудебном порядке, Генеральная прокуратура не говорит, из-за какой публикации заблокирован сайт. А раз они не говорят об этом, соответственно, владелец сайта и не может удалить эту публикацию, чтобы открылась дверь и он мог бы разблокировать сайт. Соответственно, вся риторика была бы на уровне «Ваш сайт тенденциозный», «Там много критики», «Болотная»… Один раз представитель Генпрокуратуры в кулуарах сказала, что «Ну... это из-за совокупности публикаций и общей направленности сайта». Второй раз мне намекнули, что это из-за раздела по Болотной.

Если генеральный прокурор посчитал опасной для общества какую-то из публикаций раздела по Болотной, например, сообщающую о том, где и когда будет очередное заседание по одному из дел, входящих в этот блок по Болотной, то напрашивается единственный вывод: значит, прокурор считает, что наблюдение за открытым судебным процессом, присутствие публики и журналистов в открытом судебном процессе в российском суде приравнивается к мероприятиям, проводим с нарушением закона, как условно несанкционированная демонстрация или митинг.

Вторая часть «марлезонского балета» — блокировка «зеркала». Неожиданно четыре года спустя генеральная прокуратура заблокировала второй сайт, который редакция запустила относительно недавно. Этот сайт не был идентичен первому, это был новый, с новым контентом. Неожиданно для всех посчитали, что этот новый сайт — не просто сайт «Ежедневного журнала», который выпускает редакция, а зеркало того старого сайта. Новый сайт «Ежедневного журнала» заблокирован по тому же самому приказу генерального прокурора 2014 года. В судебном процессе, когда представитель редакции пыталась выяснить у представителя генеральной прокуратуры: «Почему вы считаете, что этот сайт — «зеркало»?», — редакция получила ссылку на «Википедию». Видимо, «Википедия» является авторитетным источником толкования правовых терминов.

Это все равно что взять том Маяковского зеленого цвета и том Пушкина тоже зеленого цвета и сказать, что это абсолютно одинаковые книжки.

Авторы: Сергей Лебеденко, «Новая газета», Алексей Иорш, комикс, специально для «Новой».

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Анна Игнатенко, «Новая газета», Юлия Счастливцева, специально для «Новой»