Что такое Кафка-кодекс

«Новая газета» открывает судебно-сатирическую рубрику «Кафка-кодекс», материал для которой бесперебойно поставляет нам российская правоприменительная практика. Франц Кафка стал пророком массового ужаса чудовищных квазисудебных процессов середины 20 века, но и тех карикатурных форм, которые судебная и «правоохранительная» бюрократия приняла сегодня.

Разумеется, юмор нашей новой рубрики тоже «черный», но взгляд на «систему» с этой стороны поможет лучше ее понять, а может быть, когда-нибудь и справиться с ней людям.

Абсурдные с правовой точки зрения истории, в которых суд или иной «правоохранительный орган» в том или ином виде поставил точку (или точку с запятой), избавляя нас от необходимости перепроверять фактуру, сами собой просятся быть представленными в виде комиксов.

Посмотрев такой комикс, пользователи сайта «Новой» смогут послушать комментарий известного в стране юриста, а еще ниже самые любознательные прочтут судебные решения и документы, увидят фото и видео противостоящих «системе» героев и обстоятельств разбираемых казусов. Лучшие выпуски попадут и в бумажный выпуск газеты, а документы и видео читатели легко найдут на сайте.

Когда банк казусов наполнится, мы начнем вести рейтинг абсурдности судебных решений в соответствии с результатами голосования наших читателей.

Разумеется, с судьями не спорят. Мы уважаем законную силу судебных решений, но это не запрещает смеяться — в тех нередких в судебной и правоприменительной практике случаях, когда речь идет не о доказательствах, а о явных нарушениях принципов права, закрепленных в тех международных соглашениях, которые в силу Конституции становятся составной частью нашего права, в самой Конституции РФ, а также в общих частях Уголовного, Гражданского, КоАП и других кодексов Российской Федерации.