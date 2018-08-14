Игра в продразверстку

В России снова хотят ввести продразверстку. В 1918 году это сделали большевики. Продразверстка заключалась в принудительном изъятии у крестьян «излишков» хлеба. Изъятие излишков быстро превратилось в тотальные грабежи, часто сопровождавшиеся изощренными пытками, изнасилованиями и массовыми убийствами крестьян. В 2018 году — ровно через сто лет, видимо, в память успешного экономического начинания — продразверстку хочет ввести помощник президента по экономике Белоусов. Он предложил изъять излишки у металлургических и химических предприятий России.

Андрей Белоусов. Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Президент Путин вроде бы даже согласился с предложением, и после этого проект слили в прессу.

Акции попавших в список Белоусова компаний рухнули на 3,1 миллиарда долларов, и кто-то на этом мог крупно заработать. Может быть, в этом и был главный смысл операции?

Тут надо сказать, что Белоусов был не первый. Недавно изъяли излишки пенсий у пенсионеров. Перед этим изымали излишки у дальнобойщиков. Помните систему «Платон»? Замечательную тем, что первоначально ее содержание даже не окупалось, — зато компания Ротенбергов получала с нее 10 млрд рублей. Ежегодно. Фактически это был уникальный в современной истории опыт отдачи налога на откуп частному лицу, как в Римской империи или во Франции Людовика XIV. С той только разницей, что даже в Римской империи в самые развратные времена КПД откупщиков не превышал 25%.

Согласитесь, как-то странно, чтобы излишки изымали только у дальнобойщиков и пенсионеров. А бизнес на что? Эти гады зарабатывают деньги, пока лучшие люди страны служат Родине, — вмешиваются в американские выборы или грабят, не щадя живота, всех врагов «русского мира» в Донбассе.

Белоусов обосновывает свою инициативу тем, что деньги нужны на выполнение майских указов президента.

Тут надо сказать, что майские указы 2018 года помимо всего прочего были направлены на… увеличение инвестиционной привлекательности России.

Это, черт побери, замечательно! Обложить рэкетом тех, кто, по мнению Белоусова, зарабатывает слишком много, чтобы направить деньги на улучшение инвестиционного климата!

Какими еще способами будет Белоусов улучшать инвестиционный климат дальше? Предложит национализировать те предприятия, которые слишком успешны? Или запретит им в целях улучшения инвестпривлекательности размещаться на бирже?

Правда, кроме инвестклимата майские указы были направлены на улучшение положения бюджетников.

Вот скажите, читатель, — вы в это верите? Обобрали дальнобойщиков, потом пенсионеров, потом бизнес — и все затем, чтобы помочь бюджетникам? Не верю, как сказал бы Станиславский.

В современной России есть единственная категория населения, в пользу которой грабят все другие, и это отнюдь не бюджетники, а так называемые друзья Путина. Просто этого не нельзя писать в указе. Странно было б Белоусову письменно обосновать грабеж бизнеса тем, что этим людям не хватает на пятую яхту, семнадцатый дворец или седьмую любовницу.

Это, знаете ли, в начале XX века была в России такая балерина, Элиза Балетта, любовница великого князя Алексея Александровича, который руководил российским флотом. И когда она после Цусимы вышла на сцену Мариинки, вся переливаясь рубинами, как новогодняя елка, то публика зашикала и закричала: «Вот они, наши эсминцы! В ушах балерины!»

Так что когда Навальный в следующий раз покажет вам дворец Ротенбергов или шубохранилище Якунина, то кричите: «Вот они у них в ушах — наши майские указы!»

Видите домик для уточки? Это на самом деле наши пенсии.

Посмотрите список предприятий, которые Белоусов предлагает к продразверстке, и вы заметите, что по какому-то мистическому совпадению людей, которых называют «друзьями президента», среди их частных владельцев нет, за исключением единственного «Сибура».

Это не «Газпром», не «Роснефть», не империи Ротенбергов и Ковальчуков, не обширные владения Тимченко, не Шамалов, не Ролдугин — никакие другие фамилии, которые до прихода Путина к власти были никто или так себе, очень середнячки, а потом вдруг сделались обладателями многомиллиардных состояний.

Список компаний, чью прибыль Белоусов предложил изъять в пользу государства

Это все металлурги и химики, которые сколотили себе состояния в 90-е годы. Знаете, какое преступление совершили они? Почему именно их Белоусов отобрал для децимации?

Вы не поверите: они рентабельны. Рентабельны, понимаете? Безобразие. Ужас. Кошмар.

В 2008 году руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер обещал, что через восемь лет капитализация «Газпрома» составил 1 триллион долларов. Нынче в мире есть компания, капитализация которой перевалила за 1 триллион долларов, и это Apple.

А капитализация «Газпрома» упала за эти 8 лет в шесть раз и составляет около 60 миллиардов долларов.

Почему?

Потому что, как написал уволенный за это аналитик «Сбербанк SIB» Александр Фэк, «Газпром» постоянно строит трубопроводы, которые приносят выгоду не столько ему самому, сколько подрядчикам строительства, которые, как правило, являются… ну вы понимаете кем. «Решения «Газпрома» становятся абсолютно понятными, если предположить, что компания управляется в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды», — писал Фэк.

На фоне «Газпрома» «Евраз» или НЛМК рентабельны, — потому что когда они строят, они строят в своих интересах, а не в интересах подрядчиков. И г-н Белоусов решил их за это сурово наказать. (Заметим, что он не поинтересовался рентабельностью подрядчиков «Газпрома».)

Это классика жанра. Почему в России нет рынка? Потому что в рыночном обществе, если ты рентабелен, ты богатеешь. А в современной России, наоборот: если ты рентабелен, тебя раскулачат.

Не мытьем, так катаньем. Очевиден и выход, каким металлурги и химики свою проблему решат. Они просто перестанут быть рентабельными! Зачем надрывать пуп, если раскулачат?

Ровно то же, если вы помните, и произошло с крестьянами в результате продразверстки. Они просто перестали что-то сажать. Зачем? Если все равно все отнимут?

Одна надежда на то, что предложение Белоусова — это на самом деле обманка. И что писалось оно не затем, чтобы реально изъять излишки, а просто чтобы сыграть на бирже, напугав инвесторов. В таком случае организаторы операции своего добились: как мы уже сказали, акции компаний, вошедших в список Белоусова, подешевели на 3,1 миллиарда долларов. И по крайней мере четверть этой суммы инсайдеры, знавшие о предложении Белоусова, легко могли положить в карман.