Коней на переправе…

Предложения по изменению учредительного документа Фонда кино главе правительства Дмитрию Медведеву направило Министерство культуры. Цель изменений: максимальное усиление контроля над фондом. В идеале — чиновники от культуры мечтали бы назначать главу фонда: своего преданного человека — но пока это невозможно. Фонд кино подчиняется правительству РФ, а не ведомству Владимира Мединского. Из доступных вариантов: руководителя организации назначает правительство, но из кандидатур… предложенных Минкультом. Именно это и должно быть отражено в новой редакции устава. В перспективе функции контроля за расходованием не только субсидий (3 миллиарда рублей), но и собственных средств фонда (а это почти 4 миллиарда рублей), как и назначение главы организации, должно получить министерство.

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Как обычно, речь идет о контроле, власти и деньгах.

Министерство, как объясняют эксперты, планирует контролировать, на какие проекты, в каких объемах идет финансовая поддержка. Дабы впоследствии не возникали скандалы с прокатным удостоверением, решать — какому фильму быть — еще на пути его развития. По сути, окончательное решение о поддержке того или иного проекта будет принимать Владимир Мединский — как это и происходит в Минкульте, несмотря на публичные питчинги.

Под контролем Минкульта будет переформирован и состав Попечительского совета. По мнению ряда экспертов, министру культуры хотелось бы видеть своего человека и в роли исполнительного директора фонда, и на посту председателя Попечительского совета — фигуру менее самостоятельную, чем советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Последнее обновление Попсовета в апреле 2017 года вызвало скандал. Напомню, среди новых членов совета были названы имена пресс-секретаря премьера, заместителя руководителя Аппарата Правительства РФ Натальи Тимаковой, генерального директора Первого канала Константина Эрнста, первого заместителя генерального директора ВГТРК Антона Златопольского и т. д.

Вскоре совет покинул режиссер Никита Михалков. Уходя, громко хлопнул дверью, обвинив Наталью Тимакову в «латентной русофобии» и заявив, что «интеллигентнейший человек из хорошей семьи» Владимир Ильич Толстой не сможет сопротивляться новым веяниям в руководстве фонда. Известно, какое влияние главный бесогон страны имеет на руководство Минкульта. После принятия новой редакции устава Минкультуры получает новые рычаги влияния на фонд и его руководство.

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Судя по всему, перемены неминуемы. Вместе с тем происходят они как раз тогда, когда Фонд кино успешно решает задачи, поставленные перед ним правительством, а именно — повышение доли российского кино в прокате, создание фильмов, которые бы пользовались вниманием отечественного зрителя.

Прошедший год стал для отечественного кинематографа более чем успешным.

К июлю российские фильмы поставили рекорд популярности: доля отечественного кино в национальном прокате достигла рекордных 40 %.

С начала 2018-го по сегодняшний день отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели в 43,5 млн зрителей, обеспечив кассу в 10,5 млрд рублей.

В десятке самых кассовых фильмов года в российском прокате: «Движение вверх», «Лед» и «Тренер» — их посмотрели 21 млн человек. Причем «Движение вверх» стал самым кассовым фильмом за всю новейшую историю российского кино, пропустив вперед (с незначительным отрывом) только «Аватара», выходившего в премиальном 3D-формате.

Генеральный продюсер «Движения вверх» и «Тренера» Леонид Верещагин возглавляет экспертный совет Фонда кино, сценаристы этих фильмов Николай Куликов и Андрей Золотарев работают в сценарной группе фонда, равно как режиссер «Движения…» Антон Мегердичев, продюсер «Льда» Михаил Врубель и авторы других успешных картин. Представители индустрии не раз говорили о том, что экспертиза в Фонде кино проводится на высоком уровне.

Очередное переустройство киноиндустрии может снова ее ослабить. Но когда речь идет о централизации власти, вопросы экономики и целесообразности молчат.