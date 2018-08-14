Осеннее наступление на интернет

В последние месяцы фронт войны за свободу слова в Сети стабилизировался. Чиновники делают вид, что успешно блокируют Telegram, который при этом остается одним из крупнейших мессенджеров на рынке. Работа над блокировкой не утихает ни на один день: список IP-адресов, которые используются Telegram, постоянно уточняется. Если в момент обострения боевых действий Роскомнадзор блокировал более 10 млн IP, то сейчас их осталось чуть больше 3 млн, большинство из которых принадлежит сервисам Amazon. Все эти телодвижения чиновников в итоге оказались абсолютно бессмысленными, так как Telegram доступен для всех российских пользователей без всяких ухищрений, в штатном режиме. Зато никто не обвинит Роскомнадзор в бездействии или, того хуже, саботаже государственных интересов. Посмотрите на динамику заблокированных адресов начиная с апреля: это легендарный сизифов труд.

Читайте также Telegram держит удар. Роскомнадзору придется уничтожить инфраструктуру интернета для обеспечения российского законодательства

Роскомнадзор вообще не унывает и даже берет на себя дополнительные обязательства. Российские провайдеры сообщают, например, о том, что получали из ведомства официальные претензии из-за того, что службы поддержки используют заблокированный Telegram в качестве канала для удобного общения с пользователями. Тут какой-то казус, поскольку наказания за использование заблокированных сервисов в России пока не предусмотрено. Нет нужды уточнять, что представители отрасли и сами эти претензии обсуждают в чатах и каналах в Telegram.

Юристы мессенджера тем временем проходят все инстанции национального законодательства в борьбе за деблокировку. 9 августа апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу «Агоры», представлявшей интересы Telegram, на действия ФСБ. Адвокат Рамиль Ахматгалиев настаивал, что требование к мессенджеру о передаче «ключей шифрования» со стороны спецслужб является незаконным, не обеспечивает интересов граждан России и противоречит тайне переписки, гарантированной 23 статьей Конституции. Представитель ФСБ, в свою очередь, утверждал, что ведомство не требовало расшифровать всю переписку, а настаивало на доступе к данным конкретных пользователей. Ясно, что в этом случае речь шла о создании прецедента: частное сотрудничество Telegram со спецслужбами ставило бы под угрозу всех пользователей мессенджера.

Пытается судиться с российскими властями и бизнес, пострадавший от массированных блокировок IP-адресов третьих сервисов в ходе охоты на Telegram. ООО «Живая фотография» подало иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за того, что сайт организации был заблокирован без законных оснований. Генпрокуратура в ответ поспешила откреститься от действий Роскомнадзора: в ее официальном ответе сообщалось, что ведомство не давало санкции на блокировку миллионов IP-адресов и что речь шла лишь о блокировке семи аккаунтов в Telegram, а также четырех сервисов для обходов блокировок. Роскомнадзор, как следует из этого ответа, действовал самостоятельно, не имея на это явных полномочий.

Политический смысл этого жеста Генпрокуратуры считывается легко: нести ответственность за провал государственной миссии по блокировке непокорного мессенджера не хочет никто.

Telgram пошел по пути популярных пиратских ресурсов, таких как Rutracker и Flibusta. Они были «навечно заблокированы» в России уже несколько лет назад, но продолжают развиваться вне российской юрисдикции. Для бизнеса Павла Дурова, как мы уже отмечали, независимость от российских властей является одним из ключевых факторов высокой капитализации. Конфликт с ФСБ полезен для работы Telegram на международных рынках, поскольку снимает с компании подозрения в связи с ее российскими корнями.

В то же время риски — имиджевые и экономические — для IT-бизнеса, работающего в российской юрисдикции, продолжают расти. Волна уголовных дел за картинки, лайки и републикации материалов «ВКонтакте» заставила владельцев площадки компанию Mail.ru Group беспокоиться о безопасности пользователей. Пока представители компании предложили убирать информацию о лайках из публичного доступа или вообще делать информацию о своем профиле непубличной.

Специалисты критикуют эти меры и отмечают, что они вряд ли решат проблему: все пользователи свои профили не скроют, а значит, у оперативников, охотящихся за «экстремистами», по-прежнему останется простор. В мировой практике вопрос взаимодействия интернет-сервисов с запросами спецслужб решается иначе: все крупные соцсети публикуют информацию о запросах властей по пользователям, а Facebook к тому же информирует конкретных пользователей о том, что ими заинтересовались.

На фоне странной войны за Telegram новости, которые в другой обстановке вряд ли вышли бы за пределы отраслевых изданий, привлекают внимание публики. Так, например, резонанс получила история о закупке Следственным комитетом двух устройств iDC-8811 Forensic MagiCube в Китае — за 5 млн рублей каждый. «Магические кубы» предназначены для извлечения данных из смартфонов и компьютеров.

В мире существует несколько компаний, специализирующихся на разработке подобной спецтехники. До недавнего времени российские чиновники предпочитали сотрудничать в этом вопросе с израильскими разработчиками. С ними же, к слову, работает ФБР. Так, после террористической атаки в калифорнийском Сан-Бернардино в декабре 2015 года именно израильтяне взломали для американских спецслужб айфон террориста, оставшийся на месте преступления, после отказа Apple сотрудничать в этом вопросе с американскими властями в интересах защиты добросовестных пользователей и их приватной информации. Выбор китайского поставщика спецтехники, очевидно, связан в том числе с внешнеполитической ситуацией. Теперь данные с устройства-дешифратора могут уходить не только в Следственный комитет, но и в Пекин (но по крайней мере, не в Тель-Авив).

Новость о покупке «кубов» привлекла внимание интернет-аудитории из-за обострившегося в последнее время спора о том, что могут и чего не могут спецслужбы в интернете. Сюда, например, относятся опровергаемые компанией слухи о том, что WhatsApp начал сотрудничать со спецслужбами. В глазах тех, кто верит во всемогущество ФСБ и их коллег, тендер на поставку спецсредств стал очередным доказательством: мол, обладают инструментами, чтобы читать все, вопрос лишь в желании. В реальности все устроено несколько сложнее.

Китайские «магические кубы», во-первых, не предназначены для перехвата информации онлайн: для того чтобы извлечь данные из телефона, их нужно подключать к этому телефону физически. Во-вторых, хотя «кубы», представляющие собой связку мощных специализированных компьютеров и специального ПО, действительно могут довольно быстро разблокировать телефоны и извлекать из них информацию о пользовательской переписке в популярных мессенджерах и данных в социальных сетях, это возможно только в том случае, если пользователь не озаботился о дополнительных мерах шифрования. Так, получить данные из смартфона, на котором используется криптографическая защита, будет труднее даже при наличии физического доступа к нему.

А так называемые секретные чаты в Telegram при соблюдении пользователями всех мер предосторожностей будут по-прежнему недоступны: они не хранятся на устройстве в незащищенном виде.

Тем не менее доля правды в словах тех, кто верит в наши спецслужбы, все-таки есть. Итоги странной войны за Telegram никого среди чиновников не устроили, и, скорее всего, осенью государство снова пойдет в атаку. Система блокировок контента, созданная за эти годы, была дискредитирована. Это значит, что от обиженных силовиков стоит ждать вливания денег в создание полноценной системы фильтрации трафика, а также новых законодательных запретов применительно к интернету. Пока до полного контроля над Сетью российским чиновникам далеко, но зато теперь они хорошо мотивированы сопротивлением Telegram и саботажем государственных мер со стороны граждан. Серьезно поможет товарищу майору в решении этой задачи «пакет Яровой», поэтапное внедрение которого разорит мелких провайдеров и приведет к тому, что инфраструктура интернета будет контролироваться несколькими крупными компаниями.

По рынку ходят алармистские слухи о новых планах цензоров. То, что государство делает ставку на национальную фильтрацию интернет-трафика, отражено и в некоторых программных документах. Пользователям стоит к этому подготовиться и еще подтянуть компьютерную грамотность. Тем, кто хочет иметь доступ к информации, разумеется.