Крыму — «Мир»?

Клиенты Генбанка (второго по величине банка Крыма) начали массово жаловаться на отклонение платежей. В пресс-службе банка подтвердили: обслуживание Visa и MasterСard прекращено, и посоветовали клиентам переходить на карты российской платежной системы «Мир».

Генбанк был единственным банком Крыма, который выпускал и обслуживал собственные карты международных платежных систем. Выпуск, правда, был прекращен еще 23 января 2018 года. Однако клиентам, которые обзавелись международными картами до 23 января, обещали, что они будут действовать «до истечения срока, указанного на карте». На момент публикации пресс-служба банка не ответила на запрос «Новой газеты» о причинах, по которым карты перестали действовать раньше срока.

Между тем никакого прекращения обслуживания Visa и MasterСard в Крыму нет. Отечественные СМИ в массе своей ошиблись, когда интерпретировали заметку первоисточника — BBC, в которой говорилось, что прекращено обслуживание Visa и MasterСard Генбанка, а не Visa и MasterСard вообще. Для туриста, который собирается на полуостров с картой любого другого российского банка, все остается неизменным: снять деньги в банкоматах крупнейшего крымского банка РНКБ, банка «Россия» и того же Генбанка по-прежнему можно.

«Информация СМИ неверна. Мы не обслуживаем только своих клиентов, имеющих карты Visa и MasterСard. Владельцы карт материковых банков могут пользоваться нашими услугами», — подтвердили в call-центре Генбанка.

Картами Visa и MasterСard, выпущенными на российском материке, по-прежнему можно оплачивать покупки в крымских магазинах и кафе. Барсетки с наличкой отечественный турист может не готовить.

Проблемы могут возникнуть у иностранных гостей. Так, «Новой газете» известны минимум два случая, когда карты MasterСard не срабатывали у клиентов британского National Westminster Bank. Однако уже у клиентов российских «дочек» иностранных банков (того же «Райффайзена») таких проблем нет.

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Отказ Генбанка от обслуживания выпущенных им карт Visa и MasterСard не сильно ударит и по самим крымчанам. Дело в том, что эти карты Генбанка из-за санкций и ранее были непригодны для любых расчетов за рубежом, включая покупки в иностранных интернет-магазинах. А для покупок в отечественных сгодится и «Мир».