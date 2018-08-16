Бюджет закрытого неба

На этой неделе президент США торжественно, на военной базе Форт Драм в горно-лесистой северной части штата Нью-Йорк, в окружении солдат и офицеров элитной 10-й горной дивизии подписал утвержденный Конгрессом оборонный бюджет на 2019 год на общую сумму в 717 млрд долларов. В преддверии будущих ноябрьских выборов в Конгресс Трамп на постоянной основе включился в предвыборную борьбу в поддержку Республиканской партии и потому постарался превратить подписание бюджета в агитационное мероприятие на тему о том, какой он замечательный президент, как любит армию, как заботится о ней и как возрождает глобальное величие Америки.

Кстати, закон об оборонном бюджете-2019 в Конгрессе назвали в честь сенатора-республиканца Джона Маккейна. В спиче при подписании бюджета Трамп ни разу не упомянул имени Маккейна, и именно это стало главной общественно-политической новостью внутри США.

В Пекине и в Москве новости были другие: Вашингтон обвинили в наращивании вооружений и в нарочитом провоцировании противостояния, как во времена холодной войны. В Москве американцев еще обвинили в том, что они фактически прекращают участие в Договоре об открытом небе (ДОН) от 1992 года (Китай в ДОН не участвует). Госдеп достаточно оперативно разъяснил, что это не совсем так. Включенные в оборонный бюджет-2019 ограничения на финансирование участия в ДОН увязаны с требованием исправления нарушений договора, в которых США обвиняет РФ. Кроме того, предусмотрено, как это обычно бывает в подобных случаях в США, право исполнительной власти (Госдепа, Пентагона и президента) все равно исполнять ДОН в полном объеме, если они сочтут, что этого требуют интересы национальной безопасности.

Американский оборонный бюджет кажется непомерным. Но структура расходов в США совершенно другая: оборонный бюджет — это в основном расходы на содержание вооруженных сил и на разные социальные нужды — на зарплаты, на пенсии ветеранам, на медицинское обслуживание военнослужащих и ветеранов, на школы и детсады, на жилье и выплаты женам и т.д. Собственно на госзакупки вооружений и техники уходит меньше 20% бюджета. В России (и в КНР) совсем другие зарплаты, социальные и медицинские стандарты. Если сравнивать именно госзакупки техники, при этом учитывая особенности российской системы оборонного ценообразования, скрытые субсидии и перенос оборонных расходов из бюджета Минобороны в бюджеты других ведомств, то окажется, что в этом компоненте российские и американские расходы вполне сравнимы.

Это сказка, что, мол, у нас паритет с Америкой выходит во много раз дешевле, типа, за счет природной смекалки.

Да, можно экономить на людях и на социальных расходах, что всегда и делалось, а дееспособная современная техника и ее разработка в конечном итоге стоит столько, сколько стоит. Паритет даром не дается, и общее бремя оборонных расходов для общества у нас намного больше, чем в Америке, — что в советское время, что сейчас. Только в США оборонные расходы обсуждают и считают гласно.

В Америке во время второго президентства Барака Обамы оборонные расходы последовательно секвестрировали в попытке существенно сократить общий дефицит федерального бюджета. Одновременно шло существенное одностороннее сокращение нестратегических ядерных вооружений, поскольку Обама — принципиальный сторонник полного ядерного разоружения. Америка фактически разоружалась, а Россия тем временем вооружалась: тайно восстанавливала старое оружие массового поражения вроде ядерной артиллерии (в США ее полностью и навсегда ликвидировали после окончания холодной войны), а еще тратила немалые деньги, чтобы довести до ума брошенные на полпути советские ядерные разработки, которые президент Путин с такой гордостью представлял, зачитывая послание 1 марта.

При Трампе оборонный бюджет существенно вырос, но настоящая гонка вооружений пока не началась. В 2019 году в США вырастут зарплаты военных и социальные выплаты, несколько возрастет численность вооруженных сил, чтобы компенсировать сокращения времен Обамы, и будут больше тратить на боевую подготовку, в том числе на передовое базирование для сдерживания РФ и КНР. Но пока не видно никаких принципиально новых вооружений — идут серийные закупки в соответствии с давно сверстанными планами кораблей и летательных аппаратов, модернизация старой бронетехники и т.д. Конечно, выделены дополнительные средства на разработку новой техники, в том числе на программы, которые при Обаме хотели закрыть.

Сегодня, похоже, единственное, что может хоть на время объединить республиканцев с демократами, — это противостояние внешнему врагу, то есть РФ и Китаю.

Так что можно не сомневаться, что из этих оборонных Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) вырастут в Америке принципиально новые, революционные виды всякого вооружения. Российским военным и ВПК не придется в будущем вести гонку вооружений в одиночку, старательно выдумывая несуществующие угрозы. Они станут реальными, а бюджет Пентагона на 2019 год может через какое-то время показаться совсем мирным.

С окончанием холодной войны рассосалось (казалось, навсегда) вооруженное противостояние в Европе, что было оформлено целым рядом бессрочных договоров по ограничению различных вооружений и по разным мерам военного доверия. Теперь, когда очевидно нарастает новое континентальное противостояние, эти договоры и соглашения объективно становятся анахронизмом. Если есть сильное желание найти врага, никакие «меры доверия» этому не помешают.

В 2007-м Москва списала в утиль Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Остальные еще держатся, но по ним Россия и ее западные противники обвиняют друг друга в существенных нарушениях и, главное, не видно ни в Москве, ни в Вашингтоне серьезного желания и политической воли разрешить противоречия, которые часто выглядят довольно анекдотично.

Москва не пускает иностранные самолеты-разведчики летать по протоколу ДОН над центром столицы (над Кремлем, Генштабом и пр.), а также над резиденцией «Бочаров Ручей» в Сочи. В последнем случае, формально прикрываясь тем, что рядом Абхазия, которая не является участником ДОН, и у абхазов надо, мол, запрашивать разрешение. Естественно, для США и прочих там не Абхазия, а Грузия (страна — участница ДОН), а потому запрет — незаконен. США в ответ ввели ограничения для России, которая, в свою очередь, в ответ ввела свои дополнительные ограничения и т.д.

В августе 2017-го американцы разрешили пролет разведывательного Ty-154М-ЛК1 по протоколу ДОН над центром Вашингтона, над Белым домом, Капитолием и Пентагоном, но ответной любезности — разрешения на пролет над Кремлем и Генштабом — не получили.

Впрочем, американцам ДОН практически не нужен. У США самая мощная и передовая в мире группировка спутников-шпионов и еще стратегические высотные беспилотники Global Hawk с аппаратурой, намного превосходящей ту, что можно устанавливать по правилам ДОН на самолеты.

Конечно, для других стран — участниц инспекции в рамках ДОН — это очень важный, независимый от США канал сбора развединформации об РФ. Потому у шведов есть оборудованный и сертифицированный для ДОН разведсамолет Saab-340. Канада, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Греция, Италия, Португалия и Испания совместно используют переоборудованный транспортник C-130 Hercules с навесным разведконтейниром SAMSON. У Болгарии, Румынии и Украины еще остались Ан-30. Немцы в 2017 году закупили и переоборудуют Airbus A319. Наше Минобороны серьезно потратилось и закупило два полностью цифровых Ту-214ОН, которые теперь пытается сертифицировать для ДОН на замену старым Ан-30Б и Ту-154М-ЛК-1.

Но Конгресс в бюджете-2019 отказался выделить Пентагону средства на замену двух имеющихся Boeing OC-135B, сертифицированных для ДОН, постройки еще начала 60-х. У OC-135B, как сообщают, бортовая электропроводка отказывает от старости. Американцам скоро не на чем будет летать по ДОН — хоть у России арендуй. В любом случае сертифицировать новые Ту-214ОН они, скорее всего, откажутся. Если Москва срочно не пересмотрит свои дурацкие ограничения, открытое небо скоро закроется, поскольку каждая из сторон утверждает, что ничего не нарушала и во всем права, а другая во всем не права, что, кстати, очень напоминает типичный ход официальных дискуссий во времена первой холодной войны.