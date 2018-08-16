Власти готовы на откат

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На этой неделе стало известно, что правительство раздумывает о поправке в законодательство, по которой льготы, предусмотренные для пенсионеров по закону, будут распространяться на тех, кто на пенсию еще не вышел из-за повышения пенсионного возраста. Иными словами, пенсионный возраст будет считаться по новой системе, а льготы — по старой, с 55 и 60 лет для женщин и мужчин. Россиян, достигших этого возраста, хотят освободить от уплаты налога на землю, от налога на недвижимое имущество, от оплаты проезда в общественном транспорте, а за услуги ЖКХ можно будет платить со скидкой.

По данным источников РБК, подобная поправка может быть принята уже осенью во время рассмотрения законопроекта о повышении пенсионного возраста во втором чтении. Якобы это «самый легкий из вопросов», поскольку дополнительно искать деньги на осуществление грандиозного плана умасливания недовольных россиян не нужно. Но это только на первый взгляд: финансовая нагрузка на бюджеты регионов увеличится, а сам метод в итоге не очень поможет — недовольство никуда не денется.

Щедрость из местного кармана

В первом приближении инициатива правительства выглядит как «отступление на заранее подготовленные позиции», считает главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«Тут не надо быть макроэкономическим аналитиком, — иронизирует он. — Людям оставляют часть материальных или нематериальных льгот, но несравнимых по объему с пенсией».

«Например, типичный налог на имущество — это несколько тысяч рублей в год. Проездной в той же Москве — примерно две тысячи рублей в месяц. Получается следующее: в пользу Пенсионного фонда и федерального бюджета забирается около 15 тысяч рублей в месяц, а взамен оставляется небольшая льгота — еще и за счет местных бюджетов. Это щедрость за чужой счет».

Для региональных властей новая поправка — дополнительная головная боль: нужно будет искать деньги и держаться. Это только формально дополнительные источники финансирования для реализации «гуманистических» планов правительства не нужны. На деле все будет по-другому, убеждена экономист Наталья Зубаревич.

«Федеральная власть решила поиграть с пенсионерами за счет бюджетов регионов, — констатирует она. — Я не уверена, что это не скажется на состоянии этих бюджетов. Во-первых, далеко не факт, что в каждом регионе существует транспортная льгота — это только Москва настолько богатая, что перед выборами вводит бесплатный проезд в электричках. Во-вторых, нужно смотреть историю с комуслугами: жилсубсидия дается только тем, у кого доход ниже прожиточного минимума. Остальные платят по счетчику». Если власти захотят расширить список льготников — муниципалитеты просто взвоют. Но особого выбора у них не будет: протест как форма недовольства запрещен, поэтому бюджетам придется «скушать» и это, считает экономист. «Все местные власти пойдут на поклон за дополнительной субсидией на софинансирование расходов. Громко заявлять нельзя, нужно индивидуально ходить и объяснять, сколько дополнительных денег понадобится. Все то же — только вид сбоку», — говорит Зубаревич.

Беда еще и в том, что местные бюджеты находятся в очень плохом состоянии, так что с финансированием уже имеющихся и еще планируемых льгот неизбежно будут проблемы, прогнозирует член КГИ, экономист Евгений Гонтмахер.

«Бюджетная ситуация аховая, а теперь из-за дополнительной нагрузки давление будет только увеличиваться: количество людей предпенсионного и пенсионного возраста растет», — говорит он. Учитывая, что многие льготы при этом выглядят очень неэффективными (продвижение этого тезиса приписывают Алексею Кудрину), новая инициатива правительства только еще больше запутывает всю картину.

Это из-за того, что никакого плана «Б» на случай протестов на самом деле не было,

считает Гонтмахер: «Сохранение льгот — это реакция на негативный отклик общества, на то же падение рейтингов доверия к власти. Но такие меры — это паллиатив: вы повышаете пенсионный возраст, но фактически оставляете для льгот второй пенсионный возраст. Путаница — хуже не придумаешь».

Белый шум из правительства

Сбить протест подобные уступки со стороны правительства почти наверняка уже не помогут, считают специалисты.

«Запудрить голову электорату льготами можно, но как только придут платежки, народ тут же начнет работать мозгами», —

уверена Наталья Зубаревич. «Этих мер не хватит, и дело не только в деньгах, — добавляет Евгений Гонтмахер. — Люди обижены, что с ними никто не разговаривает».

Это, к слову, не совсем так: несколько недель назад в СМИ прошла информация, что разъяснять пенсионную реформу осенью будет лично Владимир Путин. А пенсионные вопросы поднимаются почти на каждой встрече чиновников с населением. Получается не очень. На встрече с жителями Саратова спикер Госдумы Вячеслав Володин вообще напугал всех возможной отменой государственных пенсий. «У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — заявил Володин. Но чаще разговор просто не клеится: в конце июля вирусным стало видео встречи людей с депутатом от «Единой России» Андреем Чернышевым. «У меня четверо детей, и у меня вопрос: почему мои дети, работая, уйдут на пенсию перед самой смертью?» — спросили у Чернышева из зала. «Вот я один из 450 депутатов. 450 человек. Ну что толку, если б я просто хлопнул дверьми и вышел бы, кто меня завтра бы пригласил? — отбивался депутат как мог. — Первый шаг был сделан, потому что мы все поняли, что отвязаться от правительства не удастся. Этот законопроект все равно в том или ином виде будет принят».

Давление со стороны недовольной массы людей растет, и протестную повестку активно используют оппозиционные активисты (достаточно вспомнить анонсированный на сентябрь митинг Алексея Навального).

Поэтому в дальнейшем нужно будет придумывать хитрые схемы или идти на новые уступки.

Широкое распространение получила инициатива Дмитрия Медведева фактически криминализировать увольнение людей предпенсионного возраста. Конкретно этот шаг, по мнению Антона Табаха, больше похож на «белый шум» и «имитацию бурной деятельности», и пока во власти рассчитывают обойтись малой кровью. «Никто [во власти] не хочет ни сдвигать сроки введения пенсионного возраста, ни пересматривать сам возраст. Но если дальнейшее недовольство будет выражаться не только в соцопросах, а в реальных действиях (и встречи с депутатами — это очень показательная вещь), то пойдет и дальнейший откат», — считает экономист.

При этом наиболее логичным шагом, который мог бы устроить обе стороны, кажется вето на решение о повышении пенсионного возраста на некоторый срок. Общество это успокоит, а власти даст возможность подтянуть «хвосты» и убрать все недочеты (в той же конструкции льгот), после которых можно будет вернуться к вопросу о повышении в спокойном режиме. Евгений Гонтмахер предлагает

условное эмбарго на любые движения с пенсионным возрастом до 1 января 2025 года.

«Это позволит подготовиться и не плодить сущности, когда пенсионный возраст один, а льготы предоставляются людям другого возраста. За это время можно нормализовать межбюджетные отношения, реформировать систему льгот, найти источники их финансирования — и тогда уже привязать все к новому пенсионному возрасту», — резюмирует Гонтмахер.

Есть только одна проблема: сейчас, по факту, власти рефлекторно реагируют на общественное недовольство и своими решениями добавляют хаоса. И для того чтобы резко развернуть назад (или хотя бы повернуть в сторону), нужна определенная смелость. Но если быть сильно смелым — завтра «никто не пригласит», как объяснил депутат Чернышев. А это для любого человека во власти даже страшнее, чем растущее общественное недовольство.