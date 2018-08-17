Идеальное время для иностранных туристов

С начала года турецкая лира подешевела более чем на 40% и продолжает падать. «Новая газета» обратилась к эксперту за пояснением, как экономический кризис в Турции повлияет на соседей, торговых партнеров, и не чувствуют ли уже сейчас россияне эффект от девальвации лиры? Отвечает экономический обозреватель Борис Грозовский.

Фото: Zuma \ ТАСС

Борис Грозовский экономический обозреватель

Почему падает турецкая лира?

У Турции очень высокий суммарный внешний долг: государство, банки и частные компани заняли $460 млрд, из которых почти 40% — краткосрочные (до года) кредиты. При этом инфляция, которая в Турции постепенно выросла до 16% в год и продолжает увеличиваться, «съедает» доходы иностранных инвесторов. Они, в свою очередь, «сбрасывают» турецкие активы, — это и девальвирует лиру.

Огромная часть и спекулятивных, то есть кратковременных, и долгосрочных иностранных инвестиций в Турции — из США, а президент Эрдоган недавно крепко поссорился с президентом Трампом. США ввели санкции против Турции — своего партнера по НАТО (такого в истории еще не было!). Санкции США тоже ускоряют падение лиры.

За что Турцию подвергли санкциям?

Официальная причина — арест в Турции американского гражданина, пастора Эндрю Брансона, который произошел еще в 2017 году. Напомним, Брансон был обвинен в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и так называемой «Террористической организацией фетхуллахистов».

Справка

Фото: Reuters Фетхулла Гюлен — религиозный проповедник, просветитель и главный политический противник Эрдогана, постоянно проживающий в США. Американский след и Гюлена, которому покровительствуют США, официальная Анкара обвиняет в организации попытки путча в 2016 году, в результате которого Эрдоган чуть не лишился власти. Президенту удалось выйти в эфир по телефону и призвать народ выходить на улицы, чтобы оказать сопротивление путчистам — и поэтому переворот не удался. За подавлением путча последовали политические репрессии, жертвами которых в Турции стало почти все военное руководство страны, тысячи чиновников всех уровней, чистку провели среди полиции, массовым арестам подверглись журналисты, сотни НКО были закрыты, работы лишились почти 30 тысяч сотрудников образовательной сферы. Политический кризис уже тогда спровоцировал двукратное падение лиры.

Эрдоган не выпускает Брансона из-под ареста, хотя президент Трамп открыто этого требует. Но, кроме этого, у США с Турцией есть разногласия и по вопросам Сирии, где Эрдоган воюет с курдами. Наконец, в-третьих, Эрдоган с 2016 года начал сближаться с Путиным. Например, в 2018 году Турция собирается закупать вооружения у России, чего страны НАТО до сих пор никогда не делали.

Все это вместе привело к американским санкциям, прямо влияющим на курс национальной валюты.

Внутренние факторы

Важно, что Эрдоган — противник повышения процентной ставки. Турецкий нацбанк мог бы воспользоваться этой мерой, как делал и ЦБ РФ, и ФРС США, и это снизило бы инфляцию и приостановило бы спекулятивные продажи лиры — однако этого не происходит из-за президентского запрета.

Лира и евро, лира и рубль

Ни евро, ни рублю обвал лиры напрямую ничем не грозит. Зато турецкий финансовый кризис может усилить спад на развивающихся рынках, имеющих сходные проблемы — примером такой страны является Аргентина. Проблемы могут быть и у европейских банков с большими инвестициями в Турции — особенно, испанских и французских. Но они не будет носить фатальный характер.

Эффект на туризм

А вот для иностранных туристов (в том числе и россиян) в Турции сейчас идеальное время: магазины, отели и рестораны не успевают менять ценники в соответствии с инфляцией и падением курса лиры. Поэтому брендовые товары в магазинах и сам отдых стоят заметно дешевле обычного.

Записала Анастасия Тороп