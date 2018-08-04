«Адский санкционный закон»

Инициаторами законопроекта «О защите от агрессии Кремля» выступили законодатели-ветераны: сенатор-республиканец Линдси Грэм, пытавшийся участвовать в президентской гонке-2016, но сошедший с дистанции еще до начала «праймериз», и сенатор-демократ Роберт Менендес. Инициативу поддержали республиканцы Джон Маккейн, Кори Гарднер и демократы Бен Кардин (один из авторов «Акта Магнитского») и Джин Шахин.

«Нынешний санкционный режим не остановил Россию от вмешательства в предстоящие выборы 2018 года», — отметил Грэм.

«Кремль продолжает нападать на нашу демократию, поддерживать военного преступника в Сирии и нарушать суверенитет Украины, — сказал его соавтор Менендес. — С принятием этого законодательства конгресс снова предпримет шаги для установления четкой политики США, чтобы привлечь Россию к ответу, посылая ей прямое сообщение:

кремлевскую агрессию ждут последствия, которые потрясут путинский режим до основания».

Конгрессмен Бен Кардин, соавтор нового санкционного законопроекта против России. Фото: РИА Новости

«Какие ваши доказательства»?

Одновременно на пресс-конференции в Белом доме американские спецслужбы устами директора Национальной разведки Дэна Коутса, директора ФБР Кристофера Рэя, министра внутренней (национальной) безопасности Кирстен Нильсен и директора Агентства национальной безопасности (АНБ) Пола Накасоне назвали российские попытки вмешаться в выборы-2018 «масштабными, реальными и бесперебойными».

«Мы продолжаем наблюдать за вездесущей кампанией пропаганды со стороны России, целью которой является ослабить и расколоть США»,

— заявил директор Национальной разведки, объединяющей 17 спецслужб и агентств. Дэн Коутс отметил, что Трамп поручил разведслужбам сделать проблему хакерства на выборах «главным приоритетом». «Россия пытается повлиять на выборы множеством способов — через СМИ, соцсети, ботов, нанятых деятелей», — заявил он.

Двумя днями раньше Facebook объявил о том, что обнаружил и закрыл 32 «фальшивые» страницы и профили, созданные в промежутке между мартом 2017 года и маем этого года с целью проведения «операции дезинформирования» американцев накануне промежуточных выборов.

Манипулирование общественным мнением с помощью интернета в компании назвали новой «гонкой вооружений».

Акция протеста перед отчетом главы Facebook Марка Цукерберга в Европарламенте после скандала с массовой утечкой данных пользователей соцсети. Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP / ТАСС

290 тысяч американцев попались на интернет-удочку политрекламы: сообщений на тему фашизма, расизма, феминизма и призывов посетить различные митинги и шествия, в ходе которых должны были столкнуться сторонники противоположных позиций. Этот набор приемов уже был разоблачен американскими спецслужбами после выборов-2016 с указанием имен, должностей, фактов и деталей. В списках, обнародованных в США в два этапа, — представители частного агентства интернет-исследований из Санкт-Петербурга и офицеры ГРУ. История повторяется, но есть отличия.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что разведслужбы США пока не зафиксировали «усилий, нацеленных на инфраструктуру выборов», какие предпринимала Москва в 2016 году, взламывая базы данных зарегистрированных избирателей. Усилия России на данный момент сосредоточены на «вредоносных операциях влияния» — т.е. «информационной войне». Прежде чем закрыть фейковые страницы в минувший вторник, Facebook отправил информацию о них в правоохранительные органы и конгресс.

Там в общей сложности было размещено 9500 сообщений. Самыми известными были страницы «Воины Ацтлана (мифический город ацтеков)», «Черный подъем», «Сознательное бытие» и «Древняя мудрость». На самой популярной странице было зарегистрировано 18 тысяч последователей, на наименее популярной — всего 16. На 32 фейсбучных аккаунтах было размещено 150 объявлений, общая стоимость которых составила 11 тысяч долларов США. Реклама была оплачена также в канадских долларах. На фейковых сайтах сообщалось о 30 различных мероприятиях, самое крупное из которых собрало 1400 зарегистрированных пользователей, собиравшихся его посетить, а еще 4700 человек написали, что заинтересованы в посещении.

Facebook связывает новые фейковые страницы с деятельностью российского Агентства интернет-исследований (знаменитой «фабрики троллей»)

как минимум в двух случаях. Одна из популярных страниц Resisters на короткое время — всего семь минут — имела соадминистратора с учетной записью аккаунта «фабрики троллей», затем запись исчезла. Еще в одном случае сайт АИИ рассказывал об одном и том же мероприятии, что и Resisters.

В прошлом году Facebook сообщил на слушаниях в Сенате о том, что обнаружил 470 фейк-аккаунтов. Первые записи относились к маю 2015 года, 126 миллионов американцев могли прочитать эти сообщения. Некоторые из рекламных объявлений были оплачены в рублях, а некоторые из интернет-адресов были прослежены и обнаружены в России. В феврале этого года спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам, основываясь на их манипулировании Facebook, Twitter и другими социальными сетями.

После вызова в конгресс Facebook нанял и перебросил тысячи сотрудников на обнаружение фейковых аккаунтов и политрекламы.

Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен приветствовала закрытие фейковых (пропагандистских) страниц. «Эта угроза (вмешательство в промежуточные выборы) очень реальна, и американцы должны об этом знать», заявила она в интервью каналу Fox News.

Новые санкции

Сенатор Грэм обещал журналистам «адский санкционный закон, чтобы наказать Россию».

Законопроект вводит санкции на любые операции, связанные с российскими энергетическими проектами и новым суверенным долгом России,

запрещает выдачу лицензий американским физическим лицам и предприятиям, стремящимся участвовать в российских нефтяных проектах,

и требует от компаний, занимающихся страхованием недвижимости, представлять отчеты о бенефициарах крупных сделок. (Американские СМИ отмечают, что приобретение элитной недвижимости в США, в том числе в жилищных комплексах, принадлежавших Дональду Трампу, стало «благоприятным убежищем» для богатых россиян, связанных с Кремлем).

Законопроект предусматривает создание Национального комплексного центра реагирования на гибридные угрозы, а также Управления киберпространства и цифровой экономики при госдепартаменте.

Госсекретарь должен рассмотреть вопрос о том, следует ли назвать Россию «государством — спонсором терроризма».

В законопроекте предусмотрено положение о том, что США могут оперативно поставлять излишки военного имущества в страны НАТО, чтобы снизить их зависимость от вооружений из России.

Президенту запрещается принимать решение о выходе из НАТО без поддержки двух третей Сената.

Компетентные органы (финансовая разведка и минюст) должны провести оценку состояния и активов президента России Владимира Путина.

Санкции будут вводиться против «политиков, олигархов, родственников и других людей, которые прямо или косвенно способствуют незаконным и коррупционным действиям в интересах Путина».

Российское ТВ представляет своим зрителям этот законопроект как очередное «проявление русофобии» «ястребов» с Капитолийского холма» и «уходящих в прошлое политиков». На самом деле в недрах конгресса готово сразу несколько крупных закопроектов по России и с десяток законодательных инициатив.

Другие законопроекты, призыванные ограничить российское влияние на сферы жизни США



«Защита Америки от российского вмешательства» — законопроект представлен в нижней палате конгресса одним из руководителей фракции демпартии Стени Хойером 19 июля 2018 г. Он включает в себя: запрет на признание российской аннексии Крыма, введение санкций против любой страны за вмешательство в выборы, запрет на выдачу лицензий Минфином США американским гражданам за участие в совместных энергетических проектах по добыче нефти в России, мониторинг подрывных действий Российской Федерации и т.д. «Акт о защите выборов от угроз при помощи «красных линий», или Акт о сдерживании», — изначально представлен на рассмотрение Сената 16 января 2018 года сенаторами Крисом Ван Хелленом и Марко Рубио.19 июля законопроект поддержали еще 8 сенаторов от обеих партий. Цель законопроекта — защитить американские выборы от иностранного вмешательства со стороны таких стран, как Китай, Иран, КНДР, Россия и т.п. «Акт о сотрудничестве в сфере энергобезопасности с союзниками и партнерами в Европе» — представлен в Сенате республиканцами Джоном Баррассо, Кори Гарднером и Стивом Дэйнсом 18 июля 2018 г.

Любопытно, что большинство документов были представлены сразу после встречи Трампа и Путина в Хельсинки и саммита «большой семерки» — признание того, что их итоги и действия Трампа конгрессом встречены в штыки.

Чтобы законопроект стал законом после утверждения обеими палатами и составления общего текста требуется подпись президента. А что Трамп?

Фото: Carolyn Kaster / AP/ ТАСС

Через несколько часов после пресс-конференции в Белом доме глав спецслужб, заявивших о «масштабном вмешательстве» Москвы в предстоящие выборы в конгресс, президент в очередной раз на митинге назвал «мистификацией» то, что пишут о нем и о российской угрозе американские СМИ.

А на минувшей неделе президент призвал генпрокурора закрыть расследование Роберта Мюллера. «Если ты уволишь Мюллера, мы уволим тебя», — пообещал конгрессмен-демократ Эрик Своувелл. В Вашингтоне кипят нешуточные страсти.

Конгресс уходит на летние каникулы, а затем до ноябрьских выборов будет мало времени, чтобы обсудить и принять законопроект о новых санкциях против России. Представляется, что вопрос — только во времени. К нему еще вернутся.

А пока в минувшую пятницу администрация США ввела санкции против российского банка «Агросоюз» — из-за нарушения режима в отношениях с КНДР. По данным американского минфина, банк провел «значительную» сделку для гражданина КНДР Хан Джан Су, который представляет интересы крупного банка Северной Кореи.

Турецкий «Магнитский»

Гораздо больший резонанс вызвало распоряжение Трампа министерству финансов ввести санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции, которые «играли ведущую роль в задержании и аресте» американского пастора Эндрю Брансона, находящегося в заключении с октября 2016 года. Американские счета и активы главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и руководителя МВД Сулеймана Сойлу заморожены, гражданам США запрещено заключать сделки с ними.

Реджеп Эрдоган (на переднем плане), министр юстиции Абдулхамит Гюль и глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Фото: Burhan Ozbilici / AP / ТАСС

Турецкие власти обвиняют американского пастора в сотрудничестве с проповедником Фетхуллой Гюленом, которого в Турции считают ответственным за попытку государственного переворота в 2016 году, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Отношения между двумя странами находятся в низшей точке.

Турецкие власти недовольны отказом США выдать Фетхуллу Гюлена и тем, что Вашингтон сотрудничает в Сирии с курдским ополчением. Ранее в разговорах с Эрдоганом Трамп требовал немедленно освободить пастора, угрожая санкциями. В ответ президент Турции сказал, что угрозы его не пугают, а США рискуют потерять в лице Турции «сильного и надежного» союзника.

Американские санкции против турецких министров были введены в рамках «глобального закона Магнитского», первоначальная версия которого была направлена против российских официальных лиц, виновных в гибели юриста, а теперь закон распространяется на нарушителей прав человека во всем мире.

Критики Трампа отмечают: президент легко создает проблемы в отношениях с союзниками и соседями, Турция — очередной пример. Для Трампа «Америка превыше», но разногласиями в некогда единых рядах союзников США могут воспользоваться враги.