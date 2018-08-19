Грузия, хватит мечтать

Признак, однозначно объединяющий все постсоветское пространство, — видимый и осязаемый дефицит «историй успеха». Исключая три прибалтийские республики, которые и при еще живом-то Союзе были «внутренней заграницей», фактически нет страны, последовательно и успешно вырвавшейся из советского прошлого. В этом состоит главная претензия к правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» и президенту Маргвелашвили лично. Нельзя сказать, что «они пришли и все разгромили», «настали разруха и бардак», взлетела коррупция, преступность, нищие на улицах бьются за кусок хлеба. Нет, все хуже: у Грузии украли шесть лет. В Грузии — застой.

Весь срок правления «Грузинской мечты» можно смело выстричь из календаря: ни один ключевой показатель, такой как ВВП, занятость, дороги и медицина, экспорт и импорт, общественная безопасность, бюджет, вообще не изменился. А ведь она была, та единственная впечатляющая и вдохновлявшая многих история нулевых годов, когда нищая и отсталая, коррумпированная до стереотипных анекдотов страна, столица которой живет на буржуйках и генераторах, стремительно превращалась в преуспевающую республику. И этот пример разрушал все стереотипы, давал надежду. Он доказывал: правильные и последовательные реформы, как физические законы, работают везде. Где бы мы ни находились: в России, в Белоруссии, на Украине, на любые глупости про «менталитет», «национальный дух», исторический детерминизм, сводимый к тому, что «страну на гиблом болоте построили и ничего никогда тут хорошего не будет», — мы могли говорить: а что насчет Грузии? И собеседник, как бы ни относился к действующему тогда правительству, менял тему разговора.

Грузинская полиция, грузинская бюрократия, грузинские государственные услуги стали местной достопримечательностью. Люди ездили в Грузию своими глазами увидеть чудо, рядом с которым Йети — рядовой прохожий. Они могли увидеть вежливых и подтянутых полицейских, которым даже предложить взятку совестно, получение прав и регистрацию автомобиля за считаные минуты в футуристичном офисе, скорее напоминающем бизнес-терминал аэропорта, чем государственное ведомство СССР. Иной раз, приезжая в Грузию, ты жалел, что нет у тебя тут родственников или квартирки в наследство. До того грузинское государство впечатляло. А главное, оно говорило: да, мы можем, и вы можете.

Спустя шесть лет правления партии «Грузинская мечта» страна из экспортера реформ, примера для подражания и надежды стремительно превращается в самую обычную постсоветскую республику. Можем ли мы безусловно сказать, что период под руководством «Единого национального движения», пришедшего к власти на успехе «революции роз», — безупречен? Что это движение от победы — к победе? Конечно нет. Реформаторы многое не доделали, ошибались. Часто за показателями не видели институтов. А их ведь надо выстраивать, без них никуда. Поэтому, наверное, есть и их вина в том, что власть сменилась в сторону «стабильности», равной стагнации. Многого они попросту не успели. Много где перегнули. Но есть аргумент, с которым трудно спорить: цифры. Номинальный ВВП Грузии с 2003 по 2012 год, между которыми лежал мировой финансовый кризис и иностранная интервенция, вырос без малого в четыре раза, с 4 до 15,8 млрд долларов. Это все еще было мало, Грузия оставалась бедной страной. Но в последующие годы, под властью «Грузинской мечты», на которые не пришлось ни одного фундаментального шока, бедность лишь усугубилась. Грузия — страна догоняющего развития, рост для которой не показатель успеха, но фактор выживания, — потеряла в период 2013–2017 годов полмиллиарда долларов ВВП. Сегодня ВВП — 15,23 млрд долларов США. Это на 10 млрд меньше миллионной Эстонии. ВВП Грузии уступает Исландии, страны с населением в четверть Тбилиси. И люди это еще как чувствуют. 53% — абсолютное большинство грузин — в последнем опросе Национального демократического института (NDI) США почувствовали ухудшение качества жизни, несмотря на бодрые показатели падения безработицы, 67% граждан, по данным того же института, считают себя безработными. Осенние президентские выборы станут главными в истории грузинской государственности. Грузия не может позволить себе еще 6 лет безвременья, еще 12 лет ожиданий, пока «экономика догонит демократию», каждый такой день все больше размывает перспективы возвращения в колею роста. Но еще есть шанс вновь стать тем ориентиром, за которым пойдет весь регион.

Грузия должна выбрать: поведут ли ее в будущее люди, доказавшие свою компетентность, свои мотивы, подкрепляющие их цифрами, люди, которые учтут ошибки прошлого, сделают выводы и обеспечат стране устойчивое развитие на годы вперед. Или 2024-й так и останется 2012-м. А взгляд назад ничего, помимо щемящего разочарования из-за упущенных возможностей, не вызовет. Стагнация, коррупция, бессменные «национальные лидеры», непотизм, отсутствие перспектив развития — это не врожденные черты любого государства. Это то, что можно и нужно брать и менять — при помощи выборов.