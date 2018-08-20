Со щитом или нищета

Бой с бедностью всегда неравный, потому что наступление обычно возглавляют люди, не знающие противника. Так и сейчас. Отступивших с поля боя строевых экономистов заменяют подтянувшиеся ополченцы. Их стратегические идеи обновляются по ходу перестроения рядов. Едва спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о возможной для блага стариков отмене пенсий, как поступила поправка из Совета Федерации.

— Скорее всего, будет необходимо не отменить пенсии, а изменить их форму, сделать их пособиями по нуждаемости, — предположил в беседе с News.ru сенатор Сергей Калашников. — Когда человек не может работать по тем или иным причинам, ему оказывают государственную помощь, чтобы он не голодал.

Кто бы возражал! Добавим от себя: социально направленное государство должно еще пожелать этому человеку приятного аппетита.

По мнению Сергея Вячеславовича, пособия по нуждаемости могут быть нескольких категорий по нескольким критериям. По каким именно, не уточняется, но можно догадаться, что по большой нуждаемости и по малой.

Чтобы оценить идею сенатора, заглянем на сайт прокуратуры Удмуртии. Простенькое уголовное дело: некая женщина шесть месяцев получала пенсию умершей матери. Ничего удивительного, это не первый такой случай. Бывает, не спешат граждане регистрировать смерть родственников, а в загсах никто не спохватывается: «Что-то давно не видно Марьи Ивановны…» И мы не стали бы цепляться за рядовую казенную информацию, если бы не строка о том, что подсудимая, пользуясь банковской картой покойной и «ежемесячно осуществляя хищение денежных средств», нанесла ущерб Пенсионному фонду РФ «в размере более 40 тысяч рублей».

Это за шесть-то месяцев всего 40 тысяч! То есть 7 тысяч в месяц у нас называются пенсией. И мы еще боимся, что ее отменят или заменят. Или даже украдут.

Понятно, пособие должно быть не такого размера. А какого? Обратимся за опытом в Брянскую область, которую Сергей Калашников представляет в Совете Федерации. Опыт обобщает газета «Брянские новости» в публикации под заголовком «Бывшие брянские чиновники получили по 100 тысяч рублей прибавки к пенсии». Вот это уже пособие размера XXL. Каждый примерил бы на себя — не жмет ли, не старит ли.

По 100 тысяч — это обобщение. Если точнее, то прибавка из бюджета для бывших областных и городских начальников разной важности (да и с учетом их разной нуждаемости) составила от 40 до 110 тысяч в месяц. При этом пенсия как таковая тоже остается при них. Отменять ее еще рановато.

Областной закон, по которому лица, замещавшие государственные должности в Брянской области не менее одного года, имеют право на прибавки к пенсии, на первый взгляд, не учел некоторые нюансы. Так, не принято во внимание, что чиновник за это время может проштрафиться. И местные наблюдатели уже отметили, что бывший глава администрации Брянска Сергей Смирнов, осужденный за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий к четырем годам лишения свободы, выйдя на волю, будет получать прибавку к пенсии — 70 тысяч рублей. Но, может быть, наоборот, именно эти тонкости здешние законодатели и учли. Такое ведь со всяким руководящим товарищем может случиться. От тюрьмы и от суммы прописью не зарекайся.