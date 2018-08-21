«Мы подошли к черте»
Что говорили на внеочередных слушаниях в Госдуме о повышении пенсионного возраста. Пересказ
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Юлия МинееваЛилит Саркисян«Новая газета»
Депутаты демонстрируют готовность «обсуждать реформу» на фоне неодобрения соответствующего законопроекта, принятого в первом чтении, со стороны 89% граждан.
«Единая Россия» начала искать пенсионный компромисс
«Широкая общественная дискуссия» была запущена Владимиром Путиным уже после первого чтения законопроекта. В Думе демонстрируют готовность прислушиваться к мнению президента и активно «дискутировать». Накануне «Единая Россия» представила поправки к законопроекту, согласно которому за гражданами предпенсионного возраста (для женщин — с 55 лет, для мужчин — с 60) сохранятся некоторые льготы, доступные пенсионерам. А сегодня сайте нижней палаты парламента среди участников слушаний были анонсированы «представители профильных министерств, члены общественных организаций, эксперты, члены деловых сообществ, представители субъектов РФ».
Заседание началось в 12 часов дня, к этому времени у здания Думы уже около часа протестовали сторонники КПРФ. Первыми, согласно регламенту, выступили члены правительства, внесшие пенсионный законопроект на рассмотрение в Думу. Министр труда Максим Топилин заверил, что на сэкономленные после принятия законопроекта деньги удастся проиндексировать пенсии — в первую очередь неработающим пенсионерам. К 2024 году, по словам министра, средний размер пенсии вырастет с нынешних 14 до 20 тысяч рублей. «У нас в перспективе 5–10 лет никогда не будет такого удачного стечения обстоятельств, когда на рынок труда у нас выходит меньше людей, родившихся в начале 90-х, а на пенсию претендует большое количество людей. В последующие периоды у нас не будет такого соотношения. С точки зрения рынка труда эти решения нужно принимать сейчас», — заявил Топилин.
Следом выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, заявивший, что главная цель реформы заключается в том, чтобы размеры пенсии составляли «от 60 до 70% от заработной платы». Он также высказался за возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров (с 2016 года индексируются пенсии тех, кто не работает). Говоря о необходимости реформы, Кудрин признал, что ее «надо было делать 10 лет назад».
Также на слушаниях выступали глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, ректоры НИУ ВШЭ и РАНХиГС Ярослав Кузьминов и Владимир Мау и глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Все они, так или иначе, за необходимость проведения пенсионной реформы в России.
Против законопроекта высказались лидеры парламентской оппозиции — Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов. Зюганов возмущается тем, что бюджет хотят наполнять за счет денег стариков вместо того, чтобы «заставить олигархов делиться». Как сообщает ТАСС, мэрия Москвы получила сразу 4 новые заявки на проведение митингов против принятия реформы, среди которых есть заявка от КПРФ.
Владимир Жириновский высказался против законопроекта в том виде, в котором он есть сейчас, но заявил, что России все же нужна реформа: «Но другая — умная». А Сергей Миронов и вовсе назвал законопроект «антинародным», особенно упрекая его авторов в бессердечности по отношению к женщинам: «Отодвигая пенсионный возраст для них на 8 лет, они волей-неволей упрекают наших женщин за то, что те так долго живут».
На протяжении всего заседания у здания Думы продолжались пикеты против реформы. По сообщению ОВД-Инфо, были задержаны активисты «Левого фронта» Денис Носов и Лев Скорякин. Они несли к Госдуме гроб с надписью «Пенсионная реформа» и эмблемой «Единой России».
- Лилит Саркисян, специально для «Новой газеты»
О чем говорили с трибуны Госдумы. Пересказ
Максим Топилин,
министр труда
— Сейчас самое оптимальное время для пенсионной реформы, потому что на рынок труда выходит малочисленное поколение рожденных в 90-х, а граждан, одновременно выходящих на пенсию, достаточно много. Тем более, у нас продолжительность жизни увеличивается. Невозможно сохранять требования к пенсионному возрасту такие же, как были 50 лет назад. Система не сможет функционировать, мы должны это понимать. Альтернативы этому решению нет.
Алексей Кудрин,
глава Счетной палаты
— Нынешнюю ситуацию с пенсиями сохранять нельзя, потому что существенного улучшения жизни пенсионеров без реформы не будет. Сейчас мы подошли к черте: что делать? Мы ставим себе задачу довести коэффициент замещения (отношение зарплаты к пенсии) до 40% (сейчас это 33%). По плану, к 2035 году он вырастет до 35,6%, но мы будем стремиться, чтобы пенсия составляла 60-70% от зарплаты.
У нас только 20% людей уходят на пенсию и покидают работу. 65% работают и после выхода на пенсию и их никто не увольняет. Нефтяные доходы не могут служить основанием для выплаты пенсий. Резервного фонда у нас больше нет, есть Фонд национального благосостояния, но нам его хватит только на один кризис, мы не можем к нему подвязывать регулярные выплаты пенсий.
А вообще пенсионную реформу надо было провести уже 10 лет назад. Да, может быть, нужно было замедлить темпы введения пенсионного возраста или более плавно изменять сроки. Но у нас и так переходный период будет 16 лет. Времени уже нет. Но очень важно вернуться к вопросу об индексации пенсии и льготах для работающих пенсионеров.
Ярослав Нилов,
комитета Госдумы по труду и социальной политике
— Никому эта идея не нравилась, но мы в комитете посмотрели, можно ли было пойти другим путем, но поняли, что нет — и дали положительное заключение. Было более 100 поправок к уже принятому законопроекту, но часть из них не вписывается в концепцию и не могут быть рассмотрены. Нам всем надо выработать предложения, которые бы снизили все возможные риски, и дообработать законопроект. А вообще надо развивать здравоохранение, чтобы увеличить качество и продолжительность жизни.
Михаил Шмаков,
председатель Федерации независимых профсоюзов России
— Большинство членов профсоюзов были против того документа, который был принят в первом чтении. Закон хотят принять поспешно, но хорошо, что началась широкая дискуссия в обществе на этот счет. Те, кто рассматривают законопроект, не понимают, как живут люди, у которых годовой доход в 20 раз меньше. Это не просто повышение пенсионного возраста, это новый общественный договор.
Александр Шохин,
президент Российского союза промышленников и предпринимателей
— Да, мы правда подошли к черте. Есть много рисков, например, нужно обосновать схему перехода на новый пенсионный возраст, но тянуть с реформой больше нельзя. А работодатели идею законопроекта по большей части поддерживают.
Геннадий Зюганов,
глава КПРФ
— Путин выступал с посланием к Федеральному собранию, и я был уверен, что в стране станет лучше, но в итоге расходы на социалку сократили. А как мы будем выполнять стратегические установки? Президент и премьер должны позвать олигархов и сказать им, что нужно делиться.
Закон о пенсионной реформе — самый жестокий и циничный из всех, что вносился в Госдуму за последние 25 лет. В жертву принесли пенсионеров и женщин. Стон стоит по стране! 91% россиян — против! Пенсионный фонд надо разогнать, а деньги распределить среди людей, это их деньги, а не правительства. А еще, в сентябре у нас будет акция протеста, приходите.
Владимир Мау,
ректор РАНХиГС
— Это решение не просто назрело, оно перезрело. Отказаться от этого, конечно, можно, но за это будет платить следующее поколение.
Владимир Жириновский,
глава ЛДПР
— Главная причина наших неудач в том, что у нас перевернутая пирамида власти. Нам надо перейти к нормальной демократии или к открытой диктатуре. (Далее глава ЛДПР перечисляет проблемы США, вспоминает об Афганистане, дефолте 1998 года, событиях 1968 года, деле полковника Захарченко, руферах, арестованных за убийство сестрах Хачатурян и так далее — Ред.). Пусть бизнесмены придут и принесут 90% своих денег в казну и оставят себе по двухкомнатной квартире и по 50 тысяч рублей. А стариков оставьте в покое!
Сергей Неверов,
глава фракции «Единой России» в Госдуме
— Если у бизнесменов из первой 20-ки списка Forbes отнять деньги на пенсии, то их хватит на 2 года. А потом не у кого будет отбирать. У нас уже был опыт, когда все отбирали в 1917 году.
Иногда очень сложно принимать решение, которое двинет страну вперед. Нам сейчас нужно выбирать между повышением собственного рейтинга и благополучием людей.
Сергей Миронов,
лидер «Справедливой России»
— 90% страны против повышения пенсионного возраста. Граждане в растерянности, законопроект бьет по их надеждам. Ожидаемая продолжительность жизни растет для тех, кто недавно рожден. Давайте тогда уж только для молодежи увеличим пенсионный возраст. Авторы законопроекта, повышая на 8 лет пенсионный возраст для наших женщин, упрекают их в том, что они слишком долго живут. Это цинизм, закон антинародный, принимать его нельзя. Надо индексировать пенсии работающим пенсионерам, может, даже ввести правило наследования пенсии (если человек умер — пусть его семья получает деньги). Я положительно отношусь к референдуму, но это очень долго, а осенью «Единая Россия» уже его примет. Но все равно давайте устроим, они потом обязаны рассмотреть результаты и отменить это решение.
(читает)
- «Послушай, если сам не знаешь,
Какие люди нам нужны
Умри до пенсии товарищ
Спаси бюджет свой страны…»
Геннадий Онищенко,
депутат от «Единой России», бывший главный санитарный врач РФ
— Наше сегодняшнее обсуждение носит очень конструктивный характер!
У нас сейчас самые больше резервы у министерства культуры, потому что оно отвечает за формирование семейных ценностей. Главным риском для продолжительности жизни является холостяцкая жизнь мужчины! 9 лет и 7 месяцев недожития! Куда вы смотрите, женщины? Поэтому я думаю, что надо обеспечить научное сопровождение пенсионной реформы.
- Юлия Минеева, «Новая газета»