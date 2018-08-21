«Мы подошли к черте»

Депутаты демонстрируют готовность «обсуждать реформу» на фоне неодобрения соответствующего законопроекта, принятого в первом чтении, со стороны 89% граждан.

«Единая Россия» начала искать пенсионный компромисс

«Широкая общественная дискуссия» была запущена Владимиром Путиным уже после первого чтения законопроекта. В Думе демонстрируют готовность прислушиваться к мнению президента и активно «дискутировать». Накануне «Единая Россия» представила поправки к законопроекту, согласно которому за гражданами предпенсионного возраста (для женщин — с 55 лет, для мужчин — с 60) сохранятся некоторые льготы, доступные пенсионерам. А сегодня сайте нижней палаты парламента среди участников слушаний были анонсированы «представители профильных министерств, члены общественных организаций, эксперты, члены деловых сообществ, представители субъектов РФ».

Заседание началось в 12 часов дня, к этому времени у здания Думы уже около часа протестовали сторонники КПРФ. Первыми, согласно регламенту, выступили члены правительства, внесшие пенсионный законопроект на рассмотрение в Думу. Министр труда Максим Топилин заверил, что на сэкономленные после принятия законопроекта деньги удастся проиндексировать пенсии — в первую очередь неработающим пенсионерам. К 2024 году, по словам министра, средний размер пенсии вырастет с нынешних 14 до 20 тысяч рублей. «У нас в перспективе 5–10 лет никогда не будет такого удачного стечения обстоятельств, когда на рынок труда у нас выходит меньше людей, родившихся в начале 90-х, а на пенсию претендует большое количество людей. В последующие периоды у нас не будет такого соотношения. С точки зрения рынка труда эти решения нужно принимать сейчас», — заявил Топилин.

Следом выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, заявивший, что главная цель реформы заключается в том, чтобы размеры пенсии составляли «от 60 до 70% от заработной платы». Он также высказался за возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров (с 2016 года индексируются пенсии тех, кто не работает). Говоря о необходимости реформы, Кудрин признал, что ее «надо было делать 10 лет назад».

Также на слушаниях выступали глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, ректоры НИУ ВШЭ и РАНХиГС Ярослав Кузьминов и Владимир Мау и глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Все они, так или иначе, за необходимость проведения пенсионной реформы в России.

Против законопроекта высказались лидеры парламентской оппозиции — Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов. Зюганов возмущается тем, что бюджет хотят наполнять за счет денег стариков вместо того, чтобы «заставить олигархов делиться». Как сообщает ТАСС, мэрия Москвы получила сразу 4 новые заявки на проведение митингов против принятия реформы, среди которых есть заявка от КПРФ.

Владимир Жириновский высказался против законопроекта в том виде, в котором он есть сейчас, но заявил, что России все же нужна реформа: «Но другая — умная». А Сергей Миронов и вовсе назвал законопроект «антинародным», особенно упрекая его авторов в бессердечности по отношению к женщинам: «Отодвигая пенсионный возраст для них на 8 лет, они волей-неволей упрекают наших женщин за то, что те так долго живут».

На протяжении всего заседания у здания Думы продолжались пикеты против реформы. По сообщению ОВД-Инфо, были задержаны активисты «Левого фронта» Денис Носов и Лев Скорякин. Они несли к Госдуме гроб с надписью «Пенсионная реформа» и эмблемой «Единой России».

Лилит Саркисян, специально для «Новой газеты»

О чем говорили с трибуны Госдумы. Пересказ

Максим Топилин,

министр труда



— Сейчас самое оптимальное время для пенсионной реформы, потому что на рынок труда выходит малочисленное поколение рожденных в 90-х, а граждан, одновременно выходящих на пенсию, достаточно много. Тем более, у нас продолжительность жизни увеличивается. Невозможно сохранять требования к пенсионному возрасту такие же, как были 50 лет назад. Система не сможет функционировать, мы должны это понимать. Альтернативы этому решению нет.

Алексей Кудрин,

глава Счетной палаты



— Нынешнюю ситуацию с пенсиями сохранять нельзя, потому что существенного улучшения жизни пенсионеров без реформы не будет. Сейчас мы подошли к черте: что делать? Мы ставим себе задачу довести коэффициент замещения (отношение зарплаты к пенсии) до 40% (сейчас это 33%). По плану, к 2035 году он вырастет до 35,6%, но мы будем стремиться, чтобы пенсия составляла 60-70% от зарплаты.

У нас только 20% людей уходят на пенсию и покидают работу. 65% работают и после выхода на пенсию и их никто не увольняет. Нефтяные доходы не могут служить основанием для выплаты пенсий. Резервного фонда у нас больше нет, есть Фонд национального благосостояния, но нам его хватит только на один кризис, мы не можем к нему подвязывать регулярные выплаты пенсий.

А вообще пенсионную реформу надо было провести уже 10 лет назад. Да, может быть, нужно было замедлить темпы введения пенсионного возраста или более плавно изменять сроки. Но у нас и так переходный период будет 16 лет. Времени уже нет. Но очень важно вернуться к вопросу об индексации пенсии и льготах для работающих пенсионеров.

Ярослав Нилов,

комитета Госдумы по труду и социальной политике



— Никому эта идея не нравилась, но мы в комитете посмотрели, можно ли было пойти другим путем, но поняли, что нет — и дали положительное заключение. Было более 100 поправок к уже принятому законопроекту, но часть из них не вписывается в концепцию и не могут быть рассмотрены. Нам всем надо выработать предложения, которые бы снизили все возможные риски, и дообработать законопроект. А вообще надо развивать здравоохранение, чтобы увеличить качество и продолжительность жизни.

Михаил Шмаков,

председатель Федерации независимых профсоюзов России



— Большинство членов профсоюзов были против того документа, который был принят в первом чтении. Закон хотят принять поспешно, но хорошо, что началась широкая дискуссия в обществе на этот счет. Те, кто рассматривают законопроект, не понимают, как живут люди, у которых годовой доход в 20 раз меньше. Это не просто повышение пенсионного возраста, это новый общественный договор.

Александр Шохин,

президент Российского союза промышленников и предпринимателей



— Да, мы правда подошли к черте. Есть много рисков, например, нужно обосновать схему перехода на новый пенсионный возраст, но тянуть с реформой больше нельзя. А работодатели идею законопроекта по большей части поддерживают.

Геннадий Зюганов,

глава КПРФ



— Путин выступал с посланием к Федеральному собранию, и я был уверен, что в стране станет лучше, но в итоге расходы на социалку сократили. А как мы будем выполнять стратегические установки? Президент и премьер должны позвать олигархов и сказать им, что нужно делиться.

Закон о пенсионной реформе — самый жестокий и циничный из всех, что вносился в Госдуму за последние 25 лет. В жертву принесли пенсионеров и женщин. Стон стоит по стране! 91% россиян — против! Пенсионный фонд надо разогнать, а деньги распределить среди людей, это их деньги, а не правительства. А еще, в сентябре у нас будет акция протеста, приходите.

Владимир Мау,

ректор РАНХиГС



— Это решение не просто назрело, оно перезрело. Отказаться от этого, конечно, можно, но за это будет платить следующее поколение.

Владимир Жириновский,

глава ЛДПР



— Главная причина наших неудач в том, что у нас перевернутая пирамида власти. Нам надо перейти к нормальной демократии или к открытой диктатуре. (Далее глава ЛДПР перечисляет проблемы США, вспоминает об Афганистане, дефолте 1998 года, событиях 1968 года, деле полковника Захарченко, руферах, арестованных за убийство сестрах Хачатурян и так далее — Ред.). Пусть бизнесмены придут и принесут 90% своих денег в казну и оставят себе по двухкомнатной квартире и по 50 тысяч рублей. А стариков оставьте в покое!

Сергей Неверов,

глава фракции «Единой России» в Госдуме

— Если у бизнесменов из первой 20-ки списка Forbes отнять деньги на пенсии, то их хватит на 2 года. А потом не у кого будет отбирать. У нас уже был опыт, когда все отбирали в 1917 году.

Иногда очень сложно принимать решение, которое двинет страну вперед. Нам сейчас нужно выбирать между повышением собственного рейтинга и благополучием людей.

Сергей Миронов,

лидер «Справедливой России»



— 90% страны против повышения пенсионного возраста. Граждане в растерянности, законопроект бьет по их надеждам. Ожидаемая продолжительность жизни растет для тех, кто недавно рожден. Давайте тогда уж только для молодежи увеличим пенсионный возраст. Авторы законопроекта, повышая на 8 лет пенсионный возраст для наших женщин, упрекают их в том, что они слишком долго живут. Это цинизм, закон антинародный, принимать его нельзя. Надо индексировать пенсии работающим пенсионерам, может, даже ввести правило наследования пенсии (если человек умер — пусть его семья получает деньги). Я положительно отношусь к референдуму, но это очень долго, а осенью «Единая Россия» уже его примет. Но все равно давайте устроим, они потом обязаны рассмотреть результаты и отменить это решение.

(читает)

«Послушай, если сам не знаешь,

Какие люди нам нужны

Умри до пенсии товарищ

Спаси бюджет свой страны…»

Геннадий Онищенко,

депутат от «Единой России», бывший главный санитарный врач РФ



— Наше сегодняшнее обсуждение носит очень конструктивный характер!

У нас сейчас самые больше резервы у министерства культуры, потому что оно отвечает за формирование семейных ценностей. Главным риском для продолжительности жизни является холостяцкая жизнь мужчины! 9 лет и 7 месяцев недожития! Куда вы смотрите, женщины? Поэтому я думаю, что надо обеспечить научное сопровождение пенсионной реформы.