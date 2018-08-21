Прощай, 282-я?

Российское антиэкстремистское законодательство, скреативленное депутатами Думы за последние десять лет, на полном ходу столкнулось с новой социальной реальностью, в которой у каждого гражданина есть площадка в интернете, пригодная для публичных заявлений. Больше 70% россиян пользуются интернетом, аудитория социальных сетей в стране приближается к ста миллионам, и все эти люди сегодня — в группе риска. Практически у любого пользователя сети можно найти контент, за который местные силовики могут отчитаться: разоблачили опасного экстремиста.

Целых четыре статьи Уголовного кодекса дублируют друг друга, наказывая граждан за картинки, мемы и лайки, и по каждой нужно отчитаться следователям и оперативникам.

280 статья УК наказывает граждан за призывы к экстремистской деятельности — и это первый «резиновый» состав, в который входят как призывы к насилию, так и рассуждения о статусе Крыма (280.1 УК РФ наказывает за призывы к нарушению территориальной целостности России). Знаменитая и еще более «резиновая» 282-я карает за разжигание ненависти и социальной вражды, причем к произвольной «социальной группе». Принятая после дела Pussy Riot 148 статья УК РФ — за оскорбление чувств верующих, и здесь деятельные представители разных конфессий уже несколько лет пишут друг на друга доносы. Наконец, 354.1 наказывает за реабилитацию нацизма, включая специальное наказание за неуважение к дням воинской славы России. По последней статье недавно судили жителя Магадана, позволившего себе критику маршала Жукова в переписке в «Одноклассниках».

Все эти законы, само собой, были приняты исключительно для нашего блага и для обеспечения стабильности. Теперь граждане с изумлением наблюдают за правоприменением, которое наступило в результате такого высококлассного законотворчества. Если сажать можно почти за все, стоит ли удивляться ежедневным новостям о новых уголовных делах по записям в «ВКонтакте»? Ведь законодатель разрешил.

Соответственно, распутать «антиэкстремизм» за счет корректировки судебной практики и даже амнистий уже не получится: слишком много было смелых инициатив на этот счет в последние годы. Для того чтобы граждане могли взять небольшую передышку от этой охоты за головами, властям придется придумывать сценарий для тактического антикэкстремистского отступления. Возможно, в этом вопросе есть какие-то сомнения, так что мы готовы помочь. Чтобы снизить градус конфликта, возникший на пустом месте и не преследующий ничьих интересов, включая интересы правящих элит, нужно прежде всего вывести из Уголовного кодекса 282 статью. Оскорбленные граждане могут по-прежнему судиться друг с другом в частном порядке, без помощи следователей и прокуроров, а особенно злостным «экстремистам» даже можно будет выписать административный штраф.

Декриминализация 282 статьи станет знаковой и скорректирует практику по остальным «антиэкстремистским» составам. Не надо бояться, что кто-то решит, что в Кремле слабаки.

Просто немного не рассчитали рост аудитории соцсетей и числа потенциальных «преступников». Недавно тихо умер так называемый «реестр блогеров», который подавался как прорывная мера для упорядочивания интернет-общения и который был обречен с самого начала. 282-й тоже пора на покой.

Мы уже писали о том, что с предложениями о смягчении антиэкстремистского законодательства выступают такие неожиданные структуры, как компания-владелец крупнейших российских соцсетей Mai.ru Group и одновременно Синодальный отдел РПЦ по взаимоотношениям с обществом. Теперь с прямым призывом к декриминализации 282 статьи и отмены 148-й выступили администраторы 50 крупнейших сообществ в «ВКонтакте» с совокупной аудиторией более 60 млн пользователей. В своей петиции на имя депутатов Госдумы они отмечают, что число осужденных за высказывания в соцсетях граждан может превысить 1000 человек, и называют ситуацию угрозой для фундаментальной ценности — свободы обмена информацией.

Следующий ход за властями. Портить отношения со всеми пользователями интернета в России сразу — это, наверное, не самая лучшая идея, если вы защищаете стабильность.