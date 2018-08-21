В Германии, Чехии и России накануне и в сам сотый день голодовки Олега Сенцова состоялись акции с требованием освободить украинского режиссера.

В субботу, 18 августа, к немецкому замку Мезеберг, где проходила встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, вышли украинские активисты с баннером «Прекратите убийство Олега Сенцова». Ранее сестра Олега Наталья Каплан, а также лидер партийной фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт призвали канцлера вступиться за Сенцова. Поговорила ли Меркель с Путиным о Сенцове — неизвестно.

Во вторник, 21 августа, активисты движения «Открытая Россия» растянули на склоне холма под Казанским кремлем баннер «Свободу Сенцову. 100 дней».

В этот же день в Праге Ассоциация режиссеров, сценаристов и драматургов инициировала «цепную» голодовку чешских деятелей кино в поддержку Сенцова. По словам документалиста Вита Янечека, голодовка продлится пять дней.

Вечером 21 августа пикет в поддержку режиссера прошел и в Москве у памятника Грибоедову на Чистых прудах. Акция начиналась, когда номер сдавался в печать.

Почти все французские СМИ выпустили во вторник, 21 августа, и накануне, статьи и сюжеты об украинском режиссере Олеге Сенцове, отмечая таким образом 100-й день его голодовки в российской тюрьме. Газета Le Monde опубликовала обращение к европейским лидерам за подписью всемирно известных режиссеров, писателей и философов.

Письмо вышло под заголовком: «Олег Сенцов может умереть в любую минуту». «Сегодня, в 100-й день его голодовки, мы еще раз повторяем наш призыв к европейским руководителям с тем, чтобы они приложили всю свою власть и все способы давления, при помощи которых можно было бы добиться немедленного освобождения украинского кинематографиста Олега Сенцова», — говорится в обращении, которое подписали режиссеры Жан-Люк Годар, Франсуа Озон, Бертран Тавернье, Жак Одиар, писатели Джонатан Литтелл и Пьер Леметр, философы Мишель Ельчанинофф и Славой Жижек, посол Франции по правам человека Франсуа Крокет, общественный деятель и экс-министр юстиции Франции Кристиан Тобира и другие.

Также во вторник в Минске стартовало двухдневное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. По словам первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко, главной темой встречи станет именно обмен заключенными. Как утверждает уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова, 19 россиян и трое украинских граждан, которые содержатся в украинских тюрьмах за сотрудничество с властями самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», официально попросили Владимира Путина об обмене на украинцев из российских тюрем. «Украина каждый день бьет в колокола. Мы готовы их обменять. Теперь это решение Владимира Путина, к которому лично его граждане обратились», — сказала Денисова в интервью «Радио Свобода».

Напомним, что Россия отклонила прошение матери Сенцова о помиловании сына. Писать личное прошение на имя президента России Олег Сенцов категорически отказался.

Врачи колонии в заполярном городе Лабытнанги утверждают, что у режиссера в любой момент могут отказать внутренние органы.

ФСИН начнет принудительно кормить проводящего голодовку осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, если его отказ от пищи будет угрожать его жизни, сообщил «Интерфаксу» во вторник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения по обвинению в совершении и подготовке терактов в Крыму. Фактически Сенцова осудили на основании показаний двух человек, которые пошли на сделку со следствием. Один из них на суде признался, что оговорил Сенцова под пытками. Через год его обменяли.