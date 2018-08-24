«Не тревожьте могилы». Открытое письмо

Сандармох. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Родственники людей, расстрелянных в урочище Сандармох в годы Большого террора, потребовали отменить там внезапные поиски останков красноармейцев. Письмо адресовано министерству культуры России, правительству Карелии, управлению по охране объектов культурного наследия Карелии, администрации Медвежьегорского района, Российскому военно-историческому обществу (РВИО), отделению РВИО по Ленинградской области и руководителю раскопок Олегу Титберия.

Гипотезу, что в Сандармохе могут быть захоронены советские военнопленные из финских концлагерей, выдвинули историки из Петрозаводского государственного университета Юрий Килин и Сергей Веригин. В интервью порталу «7x7» российские и финские историки назвали эту гипотезу политически мотивированной.

Статья Килина вышла в финской газете «Калева» в июле 2016 года — за полгода до ареста историка Юрия Дмитриева, который 20 лет назад открыл Сандармох.

В августе на День памяти в Сандармохе впервые за 19 лет не приехали чиновники из Петрозаводска.

А в декабре 2016 года Дмитриев был впервые арестован по обвинению в изготовлении детской порнографии. Сейчас его также обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Новые раскопки были санкционированы в июле 2018 года.

В разрешительных документах говорится, что в Сандармохе будут определять границы мемориального комплекса и плотность захоронений, а также искать останки «узников финских концентрационных лагерей и погибших военнослужащих РККА в боях против финских оккупантов в Карелии в 1941–1944 годах» (версию с захоронением пленных красноармейцев на месте урочища «Мемориал» считает мифической, а экспедицию РВИО — ангажированной. — Ред.). По словам руководителя работ Олега Титберия, поиски начнутся до 30 августа.