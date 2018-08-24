«Не тревожьте могилы». Открытое письмо
Родственники расстрелянных в Сандармохе просят отменить раскопки Российского военно-исторического общества в урочище, которое нашел Юрий Дмитриев
«Новая газета»редакция
Родственники людей, расстрелянных в урочище Сандармох в годы Большого террора, потребовали отменить там внезапные поиски останков красноармейцев. Письмо адресовано министерству культуры России, правительству Карелии, управлению по охране объектов культурного наследия Карелии, администрации Медвежьегорского района, Российскому военно-историческому обществу (РВИО), отделению РВИО по Ленинградской области и руководителю раскопок Олегу Титберия.
Гипотезу, что в Сандармохе могут быть захоронены советские военнопленные из финских концлагерей, выдвинули историки из Петрозаводского государственного университета Юрий Килин и Сергей Веригин. В интервью порталу «7x7» российские и финские историки назвали эту гипотезу политически мотивированной.
Статья Килина вышла в финской газете «Калева» в июле 2016 года — за полгода до ареста историка Юрия Дмитриева, который 20 лет назад открыл Сандармох.
В августе на День памяти в Сандармохе впервые за 19 лет не приехали чиновники из Петрозаводска.
А в декабре 2016 года Дмитриев был впервые арестован по обвинению в изготовлении детской порнографии. Сейчас его также обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.
Новые раскопки были санкционированы в июле 2018 года.
В разрешительных документах говорится, что в Сандармохе будут определять границы мемориального комплекса и плотность захоронений, а также искать останки «узников финских концентрационных лагерей и погибших военнослужащих РККА в боях против финских оккупантов в Карелии в 1941–1944 годах» (версию с захоронением пленных красноармейцев на месте урочища «Мемориал» считает мифической, а экспедицию РВИО — ангажированной. — Ред.). По словам руководителя работ Олега Титберия, поиски начнутся до 30 августа.
открытое письмо
В Министерство культуры РФ,
в Правительство Республики Карелия,
в Управление по охране объектов
культурного наследия Республики Карелия,
в Администрацию муниципального образования
«Медвежьегорский муниципальный район»,
в Российское военно-историческое общество,
в региональное отделение РВИО
по Ленинградской области
и лично О.И. Титберия
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Мы, дети, внуки и правнуки расстрелянных в урочище Сандармох, выступаем против раскопок на его территории.
Как стало известно из СМИ, с 25 августа Русское военно-историческое общество планирует начать в Сандармохе некие «работы по поиску захоронений узников финских концлагерей» и «установлению плотности захоронений».
Мы с уважением относимся к деятельности поисковых отрядов, возвращающих из забвения память о без вести пропавших солдатах. Однако проведение поисковых работ с целью найти на мемориальном кладбище «Сандармох» захоронения узников финских концлагерей — совсем другое дело.
«Сандармох» — всемирно известный мемориал, признанный после обследования в 1997 году, является не только историческим объектом, но и уникальным свидетельством народной памяти о терроре ХХ века и, тем самым, памятником российской истории. «Сандармох» несет в себе память о национальной трагедии и о нашей личной, семейной трагедии.
После долгих 60 лет ожиданий, в 1997 году экспедицией карельского и Санкт-Петербургского отделений общества «Мемориал», при содействии и участии ФСБ, прокуратуры и властей Карелии здесь были обнаружены 236 расстрельных ям тайного могильника НКВД СССР, в которых лежат наши родные. Как удалось позднее установить по материалам архивов ФСБ, здесь захоронены тела 6241 человека.
Не только отделение Росреестра Республики Карелия и Министерство культуры РК, но и мы обязаны сохранить этот объект в его исторических границах, которые установлены в 1997 году. Нет никаких оснований и новых документов для того, чтобы подвергать их сомнению.
Мы, также как и историки, подробно занимающиеся исследованием Сандармоха, считаем, что для проведения поиска на территории «Сандармоха» расстрелянных финнами советских военнопленных на сегодняшний день нет никаких документальных оснований.
Проведение раскопок РВИО грозит нарушить целостность мемориального кладбища, потревожить покой мертвых. Сандармох — это не безымянный лес и не болото, а ухоженная, посещаемая, окультуренная и общепризнанная памятником территория. Ни в 1997 году, ни позднее мы не требовали эксгумации и перезахоронения останков наших родных. Мы согласились на то, чтобы эта территория была целиком не тронута, и благодарны тем, кто нашел это место, а также властям за то, что они оставили его и сохранили до сегодняшнего дня в исторических границах, все расстрельные ямы четко обозначены, сохранен ландшафт, дороги и деревья.
Пусть эта земля останется нетронутой и дальше. Мы против проведения здесь новых раскопок, для которых нет документально подтвержденных и научно доказанных оснований.
Мы против воскрешения мифических версий о советских военнопленных, якобы расстрелянных финнами в Сандармохе.
Не тревожьте могилы наших родственников. Не разрушайте памятник.
Мы призываем всех родственников невинно убитых в урочище Сандармох людей, по всему миру, присоединиться к нашему обращению.
Лаури Алатало, правнук Александра Ивановича Коскелайнена, расстр. 11 февраля 1938 года;
Михкель Алатало, правнук А.И.Коскелайнена;
Анита Леовна Луома, внучка Лаврентия (Лаури) Михайловича Луома, расстр. 6 марта 1938 года;
Рамона Луома, правнучка А.И. Коскелайнена и Л.М. Луома;
Валентина Григорьевна Балихова, племянница Андрея Егоровича Кузина, расстр. 21 апреля 1938 года;
Антонина Григорьевна Иванова, племянница А.Е. Кузина;
Татьяна Александровна Шрапарь, внучатая племянница А.Е.Кузина;
Ирина Владимировна Беляева, правнучка Александра Конрадовича Диля (Дилля), расстр. 9 января 1938 года;
Галина Германовна Фетисова, внучка А.К. Диля;
Елена Германовна Яхонтова, внучка А.К. Диля;
Ольга Сергеевна Лямцева, правнучка А.К. Диля;
Елизавета Александровна Делибаш, дочь Нины Захаровны Делибаш, расстр. с Соловецким этапом 2 ноября 1937 года;
Анна Иосифовна Симонова, внучка Н.З. Делибаш;
Иосиф Ильич Фарбштейн, муж дочери Н.З. Делибаш;
Алексей Андреевич Симонов, правнук Н.З. Делибаш;
Михаил Андреевич Симонов, правнук Н.З. Делибаш;
Мане Нарутинян, жена правнука Н.З. Делибаш;
Елизавета Сергеевна Брук, правнучка Н.З. Делибаш;
Алексей Геннадьевич Брук, муж правнучки Н.З. Делибаш;
Ирина Днепрова, внучатая племянница Бориса Александровича Билинкиса, расстр. 2 ноября 1937 года;
Ольга Йорстад, внучка Эмиля Бернарда Эрштадт, расстр. 28 ноября 1937 года;
Даниил Александрович Коцюбинский, внук Хаима Иосифовича Гарбера, расстр. с Соловецким этапом 4 ноября 1937 года;
Зоя Михайловна Куликова, внучка Алексея Семеновича Панфилова, расстр. 28 декабря 1937 года;
Валентина Михайловна Пискунова, внучка А.С. Панфилова;
Мария Михайловна Потемкина, внучка А.С. Панфилова;
Лиана Михайловна Маринюк, дочь Ивана Ивановича Автократова-Дудукина, расстр. 2 ноября 1937 года;
Нина Михайловна Мастерова, дочь Нины Михайловны Маториной, расстр. 2 ноября 1937 года;
Валентина Ивановна Парфенова, внучатая племянница Ильи Дмитриевича Ковтуновича, расстр. 10апреля 1938 года;
Аймо Руусунен, двоюродный племянник Вяйно Кетола, расстр. 20 января 1938 г., и Нийло Кетола, расстр. 6 марта 1938 года;
Александр Фельдман, племянник Абрама Самсоновича Фельдмана, расстр. с Соловецким этапом 3 ноября 1937 года;
Марина Каспаровна Янушко, внучка Николая Гавриловича Попова, расстр. с Соловецким этапом 4 ноября 1937 года.
Список дополняется.