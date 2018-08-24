Преступный союз граждан советских республик

На днях проживающий во Флориде 29-летний латыш Карлис Витолс признал себя виновным в мошеннической операции на сумму от тысячи до 20 тысяч долларов, за которую ему грозит до пяти лет тюрьмы. Он услышит приговор 14 сентября, но на этом его беды не закончатся. В июле Витолс был привлечен по аналогичному делу, но уже федерального масштаба.

В Нью-Йорке начато расследование по фактам мошенничества и отмывания денег, по делу проходят 25 фигурантов — в основном граждане почти половины бывших союзных республик, в том числе 7 или 8 выходцев из России. Исключение составляют 23-летний американец Мишель Левинский и 36-летний турок Мельвут Язиси.

Часть подозреваемых была объявлена в розыск.

Как выяснилось, сразу же после ареста один из задержанных вызвался сотрудничать со следствием в надежде на снисхождение. Имя его пока не называется, и он фигурирует в судебных документах под стандартным кодовым обозначением CS-1, от Confidential Source — «тайный осведомитель», ТО № 1.

На прокурорском языке эти добровольные помощники зовутся «кооператорами».

Такова эволюция большинства групповых дел в США. Рано или поздно кто-то из фигурантов подписывает с прокуратурой соглашение о сотрудничестве и начинает сдавать подельников.

Однако редко это происходит на столь ранней стадии следствия.

Возможно, не без помощи ТО-1 в Лос-Анджелесе были задержаны четверо россиян, в том числе 29-летний Кирилл Дедусев, 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный и 32-летний Николай Тупикин. Нью-йоркское генконсульство России уточнило в твиттере, что это произошло «в период с 1 по 3 августа», и заявило, что один из россиян был арестован не в Лос-Анджелесе, а в бостонском аэропорту «в момент посадки на самолет в Цюрих».

Возможно, речь шла о пятом россиянине, Максиме, или Жене, Суверине, который проходит по тому же делу, но отсутствовал в первоначальном списке фигурантов. Не исключено, что ФБР вышло на него по наводке того же ТО-1.

ТО показал, что его втянул в преступную группу в 2016 году один из ее членов, закодированный в деле как СС-1 (от Сo-Сonspirator, «сообщник»). Фигуранты рекламировали в сети дорогостоящие товары, прежде всего раритетные автомобили. Когда с ними связывались потенциальные покупатели и договаривались о цене, их направляли в подставные «транспортные» компании, которые принимали оплату (как правило, банковскими переводами) и должны были доставить купленный товар.

Деньги поступали на банковские счета, открытые членами организации на имя подставных компаний. Продавцы прекращали отвечать на почту и звонки покупателей и начинали снимать со счетов полученные суммы, обычно по частям, чтобы банки не сообщили об этих транзакциях в минфин.

Затем часть денег переводилась сообщникам в Восточную Европу через MoneyGram или Western Union. ФБР знало об этих переводах и раньше, но ТО сообщил на допросе, что деньги также отвозили за границу курьеры.

Именно в такой афере признался на днях латыш Карлис Витолс, живший во флоридском графстве Шарлевой. Один местный житель соблазнился на рекламу раритетного автомобился, увиденную им на сайте автосалона в Канзасе. На самом деле салон был закрыт еще год назад.

Потерпевший перевел 18 тысяч долларов на указанный мошенниками счет, который принадлежал Витолсу. Не получив покупку, потерпевший пожаловался местному шерифу, чьи детективы раскрыли аферу, а затем было возбуждено и федеральное дело в Нью-Йорке.

Фото: Reuters

Вербуя ТО в преступную группу, СС попросил у него копию паспорта. ТО также должен был сообщить ему свой домашний адрес, по которому его скоро навестил для проверки Суверин. СС поручил ТО открыть подставную корпорацию и завести несколько банковских счетов на ее имя. В дальнейшем он сообшал ТО, когда на эти счета поступали деньги, и поручал ему вынуть их заранее оговоренными порциями.

На выходе из банка ТО поджидали другие члены организации, которые забирали купюры. Иногда в их числе был и Суверин.

В прошлом году Суверин, который, очевидно, играл в организации не последнюю роль, сделал ТО заманчивое предложение: отныне тому поручалось не снимать деньги в банке, а забирать их на выходе и передавать сообщникам, которые переправляли их за кордон. ТО расценил это как повышение.

ФБР предъявило ему фотографию Суверина, которая была приложена к заявлению на визу, поданному в мае 2016 года. Обычно американские следователи пользуются для опознания фото, взятыми в автоинспекции, но в данном случае ФБР помогла погранохрана. ТО опознал Суверина.

По словам следователя ФБР Терри Кима, проходящие по этому делу Элвин Джавадзаде, Алексей Ливадный, Александр Стариков и Николай Тупикин в прошлом переводили деньги в Россию как раз человеку по имени Максим Суверин.

Манхэттенская федеральная прокуратура подсчитала, что материальный урон, понесенный потерпевшими, составил 4,5 миллиона долларов.

За преступный сговор с целью совершения мошенничества каждому из обвиняемых теоретически грозит до 30 лет тюрьмы, а за сговор с целью отмывания денег — до 20.

Впрочем, при вынесении приговоров американские судьи обычно руководствуются «Уложением о наказаниях», которое предусматривает куда меньшие сроки.

Задержание в США нескольких россиян вызвало на родине обычную реакцию. РИА вынесло в заголовок мнение директора Института стратегического планирования профессора Александра Гусева об их деле: «Шито белыми нитками».

Может, и так, но откуда знает об этом Гусев? Пока о доказательной базе обвинения знают лишь прокуроры, а они пишут в судебных документах, что она значительна. По их словам, фигуранты оставили за собой большой бумажный след, который обвинение предъявит присяжным наряду с показаниями ТО-1, причем, скорее всего, вскоре появятся ТО-2 и 3.

В эфире «Спутника» тот же Гусев так объяснил генезис этого уголовного дела:

«Американцы не могут успокоиться, потому что понимают: Россию не удалось разорвать в клочья», а «все эти козни, чинимые в отношении наших граждан и организаций, не красят американцев».

Но среди обвиняемых по данному делу есть также граждане Азербайджана, Казахстана, Грузии, Украины и Латвии. Есть даже один американец. К ним-то тогда чего привязались?