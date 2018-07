Консерваторий

Бутина в ресторане с российским дипломатом. Оперативная съемка. Reuters

На минувшей неделе судья-магистрат Дебора Робинсон, которая в сентябре будет председательствовать на вашингтонском процессе Пола Манафорта, окончательно отказала Марии Бутиной в выходе под залог и передала ее дело федеральному судье Тане Чаткэн, родившейся на Ямайке.

Чаткэн, назначенная на судейский пост Бараком Обамой, работала до этого адвокатом и, в частности, представляла корпорацию «Теранос», которая обвинялась в мошенничестве и наняла вашингтонскую фирму Fusion GPS для того, чтобы отваживать назойливых репортеров.

Fusion GPS знаменита тем, что, в свою очередь, наняла бывшего британского разведчика Кристофера Стила, который составил пресловутое «Досье Трампа». Оно стояло у истоков «Рашагейта», очередной жертвой которого и стала Бутина.

Среди прочего в «Досье» утверждалось, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, на днях с ним порвавший, тайно летал в Прагу встречаться «с собеседниками из Кремля, работавшими под прикрытием российской НГО «Россотрудничество». Коэн эту поездку отрицает и говорит, что сроду в Праге не был.

Россотрудничество снова всплыло в американской прессе в минувшую субботу, когда сайт «Политико» напечатал статью Джоша Майера «Предполагаемая российская агентесса встречалась с предполагаемым российским шпионом» (словом «предполагаемый» я перевел термины accused и suspected, поскольку не нашел безболезненного способа передать их ближе к оригиналу).

В статье говорится, что в январе Бутина ужинала в вашингтонском бистро с первым секретарем российского посольства Олегом Жигановым, выдворенным из США в конце марта. Это фигурирующий в судебных документах анонимный российский дипломат, которого ФБР подозревало в шпионаже. Прокуратура рассказала об этих встречах судье Робинсон, когда убеждала ее не выпускать Бутину под залог.

Майер пишет, что Жиганов долго возглавлял Российский культурный центр в столице США, которым ведает Россотрудничество. По словам журналиста, американские контрразведчики присматриваются к центру много лет, подозревая его в причастности к шпионажу. Так, в октябре 2013 года ФБР разрабатывало предшественника Жиганова — ​Юрия Зайцева, который оплатил сотням молодых американцев поездки в Россию. ФБР подозревало, что целью этой щедрости была их вербовка. Зайцев эту версию возмущенно отрицал, но в конце концов тихо уехал на родину

Впрочем, адвокат Бутиной — ​Роберт Дрисколл — ​утверждает, что его подзащитная познакомилась с Жигановым на каком-то посольском мероприятии, ужинала с ним всего один раз и с невинными целями.

Вообще-то, для тайной российской агентессы, которой ее изображает прокуратура, Бутина вела себя поразительно открыто. Ее однокашники по аспирантуре Американского университета в Вашингтоне вспоминают, что она «практически истово» защищала свое отечество, а футляр ее мобильника был украшен знаменитой фотографией голого по пояс Владимира Путина на лошади.

Американские СМИ распространили корреспонденцию агентства «Рейтер» с сенсационным заголовком «Эксклюзив! Бутина, обвиненная в том, что она российский агент, встречалась с высокопоставленными сотрудниками минфина США и Федерального резерва».

Звучало зловеще. Но дальше сообщалось, что Бутина встречалась с ними в качестве переводчицы своего ментора, бывшего сенатора, а потом зампреда Центробанка Александра Торшина, который приезжал в США в апреле 2015 года. Встречи были организованы вашингтонским Центром национальных интересов, который, по информации «Рейтер», «часто пропагандирует пророссийские взгляды». Центр возглавляет бывший москвич Дмитрий Симис (в США — ​Саймс).

Исполнительный директор центра Пол Сондерс, однофамилец бутинского прокурора Томаса Сондерса, сообщил, что в апреле 2015 года Торшин выступал на встрече с речью о банковской системе России. По его словам, ни он, ни другие слушатели не могут вспомнить никаких деталей торшинского выступления, на котором также присутствовала Бутина.

Среди членов правления центра числится бывший президент Национальной стрелковой ассоциации (НСА), бывший глава Американского консервативного союза Дэвид Кин, который встречался с Торшиным и Бутиной в Москве и приглашал их в США на мероприятия НСА.

Кина познакомил с Торшиным в 2011 году американский бизнесмен и адвокат Клайн Престон IV, много лет работавший в России и являющийся большим поклонником Путина. Как писал на прошлой неделе либеральный сайт The Daily Beast, Престон, который высказывал сомнения по поводу того, что Барак Обама родился в США, написал в 2013 году в твиттере: «Раз уж в США выбирают президентов, которые родились за границей, я выдвигаю Владимира Владимировича Путина!»

Два года спустя Престон твитнул по-русски на предвыборном митинге Трампа в Нэшвилле (штат Теннесси): «Сегодня Дональд Трамп в Нэшвилле. Он — ​друг России».

Собственно, это вот к чему: Бутину обвиняют в том, что она внедрялась в сговоре с Торшиным в консервативные круги США и изображала Россию естественным союзником Америки. «Престон занимался этим первый», — ​замечает The Daily Beast.

На странице Престона в фейсбуке говорится, что он учился в 1989 году в ЛГУ, 20 лет работал в России и в 2009 году выступал в Госдуме с речью о российском законодательстве по авторскому праву. Годом раньше он выпустил книгу на эту тему.

Он успешно защищал роcсийского поп-певца Сергея Лазарева от иска американских авторов песни Almost Sorry («Зачем придумали любовь»). Дело слушалось в федеральном суде Теннесси, родного штата Престона. А сайт его адвокатской конторы Kline Preston Law Group пестрит восторженными отзывами о работе с российскими клиентами. В книге The Art of Getting Paid, которую он издал на свои деньги в 2012 году, Престон описывает свои многолетние бизнес-проекты в России. В ней же говорится, что он оплатил учебу на юрфаке доходами от импорта украинской водки.

Престон был иностранным наблюдателем на нескольких выборах в России. Его отзывы о них сильно отличались от оценок ОБСЕ. В 2011 году он выпустил по этому поводу книгу с говорящим названием «Доводы против тенденциозности и предвзятости западных СМИ». На его сайте упоминаются награды, полученные им в России.

В Сети можно найти интервью, которое Престон дал анонимному российскому журналисту в конце 2011 года по поводу тогдашних выборов в Госдуму. (Престон говорит в нем с заметным теннессийским акцентом, который забавно имитирует оклахомец Брэд Питт в кинофильме «Бесславные ублюдки».) Престон заявил в этом интервью, что выборы показались ему вполне честными и что он не может понять, почему у Путина такая скверная репутация в Америке. «Может, потому, что он сильный лидер, — ​рассуждает заокеанский гость. — ​Может, потому, что его деятельность в России была довольно эффективной, сперва в качестве президента, а сейчас — ​премьер-министра… Я лично видел прогресс в России при Путине. Я не понимаю, почему США и многие другие страны выступают против него».

В интервью с леволиберальным сайтом Think Progress Престон назвал Путина «ниспосланным свыше». Наконец, он нашел, что президентские выборы в Крыму проводились как надо.

Продолжая попытки установить людей, которые закодированы в деле Бутиной, пресса расшифровала «американца № 2», как он обозначается в документах прокуратуры. Им оказался не последний в Америке человек, 68-летний скульптор и спонсор консервативных организаций Джордж О’Нил — ​праправнук миллиардера Джона Рокфеллера и один из его наследников.

O’Нил, который как-то преподнес принцу Чарльзу свою скульптурную группу «Плывущее стадо слонов», является активным сторонником укрепления связей с Россией и адептом изоляционизма во внешней политике. Он заявил в прошлом году агентству «Блумберг», что его пророссийские взляды не делают его «полезным идиотом» Москвы.

9 июля, в преддверии саммита в Хельсинки, О’Нил опубликовал в журнале «Америкэн консерватив» статью, озаглавленную «Чтобы жить в мире с Путиным, Америке нужно прекратить свои бессмысленные войны». В начале прошлого года О’Нил устроил ужин, на который были приглашены Торшин, Бутина и ряд влиятельных республиканцев, в частности калифорниец Дейна Рорабейкер, прозванный «лучшим другом Путина» на Капитолийском холме.

В прошлом году Рорабейкер организовал в библиотеке Конгресса инаугурационный бал, на котором присутствовали лоббист Ринат Ахметшин и адвокат Наталья Весельницкая, участвовавшие в июне 2016 года в нашумевшей встрече с сыном Трампа и его приближенными, в том числе с Манафортом.

«Я не лучший друг Путина! — ​заявил Рорабейкер телекомпании «Эй-би-си». — ​Я американский патриот, который знает, что для Америки будет лучше сотрудничать с Россией. Мне абсолютно все равно, лучше ли это будет для России!»

Так что если окажется, что прокуроры обвиняли Бутину не впустую, то она, похоже, часто занималась агентурной деятельностью в уютном кругу друзей России, обрабатывать которых ей не было особой нужды.