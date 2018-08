Родина — кормящая мать

23 августа Алексей Навальный опубликовал расследование, из которого следует, что 2 декабря 2017 года премьер РФ Дмитрий Медведев наделил крымскую фирму «Мясокомбинат «Дружба народов» эксклюзивным правом поставлять продукты для Росгвардии без каких-либо конкурсов и конкуренции. И теперь Росгвардия — все 340 тысяч ртов — кормятся продуктами только от этой фирмы.

Скриншот с сайта Navalny.com

Цены на закупки после этого, естественно, взлетели. Капуста, которая стоила 14 рублей 96 копеек, стала стоить 46 рублей 78 копеек, т.е. в три раза дороже. Лук подорожал с 16 до 37 рублей, сок — с 40 до 87 рублей за литр и т.д. Оптовые цены «Дружбы» для кормежки 340 тысяч человек оказались даже выше, чем в розничной (!) московской (!) торговле. Так, лук, который в «Пятерочке» стоит сейчас 26 рублей, Росгвардия закупает по 37, масло, которое стоит 381 рубль за килограмм, Росгвардия покупает по 470. Картошку, которую в розницу в Москве можно купить по 24 рубля, Росгвардия закупает за 46.

То есть если бы повара Росгвардии просто получали сумму, выделенную на кормежку, наличными и шли в магазин, то

в Москве на эти деньги они могли бы сходить в «Азбуку вкуса» и наготовить на всю братву хавчик из гребешков в сливочном соусе.

Алексей Навальный справедливо предположил, что бенефициаром этого золотого дождя, льющегося на подрядчика за счет стоимости кормления росгвардейцев, является или сам Медведев, или его окружение, в составе которого, собственно, и засветился нынешний формальный владелец «Дружбы народов» Борис Кантемиров.

А В ЭТО ВРЕМЯ Длительное отсутствие Медведева на публичных мероприятиях объяснили спортивной травмой

Что можно добавить к расследованию Навального? Только то, что сама идея единого поставщика для Росгвардии — огромной организации, простирающейся на 9 часовых поясов от Камчатки до Калининграда, — безумна. Ничем, кроме возведенной в ранг политики мегакоррупции, ее не объяснить.

С какой стати часть, которая стоит на Сахалине, должна везти лук и картошку из Крыма?

И, кстати, когда вообще мясокобинат «Дружба народов» сделался производителем лука? На его сайте до того, как он спешно после расследования Навального очутился на техническом обслуживании, указывались следующие виды продукции: «КРС, птица, говядина, мясо птицы, замороженное и охлажденное мясо, мясные полуфабрикаты, колбасы, сосиски, деликатесы».

Скриншот с сайта мясокобината «Дружба народов»

Где тут лук и картошка? А если мясокомбинат «Дружба народов» покупает картошку, которую потом перепродает Росгвардии, то не проще ли закупать напрямую? Зачем мясокомбинату из Крыма поставлять картошку в Калининград?

Давайте посмотрим, как устроена система закупок в США.

Внутренних войск, то есть вооруженных тяжелым оружием подразделений, задача которых — воевать против собственного народа, в США, разумеется, нет.

Поэтому мы не можем сравнить Росгвардию с ее бронеавтомобилями «Каратель» с какой-нибудь Амергвардией. Мы можем сравнить ее только с американской армией.

Давайте сравним. Американская армия часто должна питаться в полевых условиях: в пустыне, в горах, в Ираке, в Афганистане, в ситуации, когда полевой кухни нет, вся еда — в рюкзаке на горбу, костер и тот развести опасно. Для таких ситуаций существут MRE — meals ready to eat. Они состоят из главного блюда, гарнира, десерта, крекера, спреда, питья, пластиковых приборов для еды и беспламенного подогревателя. Кроме того, к ним прилагается салфетка, жвачка, приправы, непромокаемые спички и даже кофейный порошок.

MRE справедливо заслужили дурную славу. Шутят, что в их названии сразу три обмана: это не пища, не готовая и есть ее нельзя. Однако за последние годы MRE сильно улучшились — сейчас в них есть 24 основных блюда и 150 дополнительных. Они есть на любой вкус: халяльные, кошерные, вегетарианские. Каждое содержит 1200 калорий, рационы хранятся три года, выдерживают падение с 30 метров без парашюта и с 380 — с парашютом.

Вопрос: кто поставляет армии MRE? Неужели дочки Обамы? Или двоюродный брат Клинтонов?

Отнюдь нет. MRE поставляет по конкурсу множество подрядчиков. Из соответствующих сайтов легко узнать, что конкурсы выигрывают и большие, и небольшие фирмы. Sopakco, Inc; Ameriqual Group, LLC; The Wornick Co; Jianas Brothers Packaging Co и т.д. Собственно, именно поэтому несъедобные подошвы, про которые шутили, что они годятся в качестве защиты от противотанковых ракет, превратились во что-то вменяемое.

Солдаты американской армии проверяют груз овощей на рынке в Багдаде. Фото: Reuters

Однако! MRE — это очень специализированный рацион, который по своим ТТХ не совсем пища. Это скорее военное оборудование. Он лежит на складе много лет. Он приходит в стандартных упаковках, и за пределами армии его в общем-то не продашь (иногда MRE раздают жертвам природных катаклизмов). И понятно, что в принципе мало охотников жрать пищу максимальной калорийности, основное предназначение которой — поддержание в хорошей физической форме молодого самца, который с грузом в 40 кг топает по 16 часов в сутки по горам.

Росгвардии это не надо. Росгвардия не воюет ни в афганских горах, ни в иракской пустыне. Она воюет на улицах больших городов против собственного народа. Она избивает шестнадцатилетних детей. MRE ей не нужны. У нее непыльная работа от завтрака до обеда в родной столовке.

Как снабжают те американские части, которые стоят в самих США? Ответ: конечно, там существует бесконечное разнообразие поставщиков для каждой части. Все это тоже разыгрывается по конкурсу, и все результаты можно легко узнать на сайте Defence Logistics Agency.

В каждом штате у армии есть prime vendor — главный поставщик. Зайдя на сайт, легко выяснить, что в Южной Каролине, согласно выигранному контракту SPM300-04-D-3057, prime vendor — это US Foods, Inc.Lexington. В Нью-Джерси это Pocono ProFoods, а в Северной Каролине — Sysco Raleigh, LLС DBA и т.д.

Однако кроме главного поставщика есть еще контракты на поставку свежих товаров (market fresh): выпечки, молочных продуктов и фруктов-овощей. На том же сайте мы можем узнать, что, к примеру, на USS Constitution, приписанном к Массачусетсу, молочные продукты поставляет Garelick Farms LLC, а выпечку в столовую Вест-Пойнта в штате Нью-Йорк — Rockland Bakery Inc.

Как странно, что корыстным пиндосам не пришло в голову, что весь хавчик для армии должна поставлять одна-единственная компания, принадлежащая, к примеру, Джорджу Бушу-младшему!

Для того чтобы отколоть эдакий номер, непременно потребовалась наша российская духовность.

Есть ли еще в мире подобные подходы к снабжению и обмундированию собственных войск? Разумеется, есть. Я, признаться, коллекционер подобных исторических выкрутасов. В моей коллекции много жемчужин:

итальянские кондотьеры, предпочитавшие раздавать войскам жалованье после битвы (жалованье убитых при этом клалось в карман),

китайские военачальники, бесстрашно выдерживавшие осаду (чтобы в это время торговать рисом на черном рынке),

иранские войска XIX века, которые были укомплектованы от силы на одну десятую, потому что, по отзывам изумленных европейских офицеров, их начальники получали продовольствие на десятерых и половину клали в карман, а другую половину использовали для того, чтобы купить должность повыше.

Но, разумеется, классикой жанра была российская военная коррупция времен Русско-японской и Первой мировой войн. Без преувеличения можно сказать, что Русско-японская война была проиграна из-за коррупции. Бессменным куратором русского флота (в течение 23 лет) был тогда великий князь Алексей Александрович. Русский флот при нем ходил на низкокачественном угле (по цене первосортного кардиффского), укрепления Порт-Артура строились из негодного цемента.

Да что цемент! При Алексее Александровиче броневые листы броненосцев склепывались деревянными заклепками, а 30% российских снарядов, выпущенных в Цусимской битве, попросту не разрывались.

Но даже Русско-японская война бледнела по сравнению с размахом Первой мировой. Любимейшим предметом наживы была одежда. Шинели в войска поставлялись плохо скроенные, исподнее было такое, что в нем невозможно было сесть: белье сразу расходилось посередине. В сапоги не влезала нога. С первой же получки солдат покупал новые, а старые продавал за копейки. Вы спросите: кто же их покупал? А в этом-то и была сермяжная правда. Сапоги снова покупал поставищик. Таким образом он мог наладить вечный севооборот сапог в природе. Он покупал их за копейки и снова впаривал казне за нормальную цену.

Если флот курировал великий князь Алексей Александрович, то артиллерию курировал другой великий князь, Сергей Михайлович, любовник переходящей балерины императорского дома Романовых Матильды Кшесинской.

В артиллерии был дефицит снарядов. Дело в том, что все контракты на производство снарядов получал Путиловский завод компании Шнейдер, который не успевал их производить. При этом Пермский орудийный завод не получал заказов на орудия с 1906 года.

При чем, вы скажете, здесь Кшесинская? При самом при том. Она была покровительницей и даже имела акции Путиловского завода.

Особой кормушкой война стала для патриотов и носителей всяческого рода скреп. Союз русского народа (черносотенцы) не упустил благородного дела окормления армии и открыл тогдашние НКО — бельевые мастерские, призванные обшивать армию. Это у них получалось белье, расходящееся по швам. Патриотическая организация «Земгор», созданная на основе скрепоносителей из городских дум и земских союзов, выбила себе на содержание 2% от общей суммы частных военных заказов. К февралю 1917-го эти патриоты получили в свое распоряжение 242 млн рублей, а поставили продукции на 80 млн рублей.

В результате наблюдалась изумительная картина: страна воевала, голодала и мерзла. А придворый ювелир Карл Фаберже восторженно хвастался, что он и мечтать не мог о стольких заказах в довоенное время.

Нимало не оправдывая пьяную матросню, учинившую Октябрьский переворот и топившую своих командиров в море, нельзя не отметить, что все это воровство было фактором номер один в чудовищной деморализации и разложении, постигшем русскую армию.

Это, знаете ли, неприятно, когда тебя гонят на войну в косых сапогах и лопающемся белье, и ты знаешь, что снарядов в армии не хватает потому, что великий князь, начальник артиллерии, покровительствует заводу своей любовницы.

В этом смысле примечательно, что после опроса на полицейском паблике в «ВКонтакте», где вывесили расследование Навального, 69,17% участников опроса ответили, что «все в фильме правда, и от этого становится еще более ужасно за нашу страну».

Ну не могут они не воровать. Не могут.