Технология Навального

Петр Саруханов / «Новая газета»

Навальный опубликовал информацию о квартире матери спикера Думы Володина и практически без паузы назвал СМИ, не процитировавшие это расследование ФБК, «мурзилоидами». Дискуссия о конфликте Навального и «Ведомостей» длится уже больше недели и стала знаковой. Анализируя ее, мы можем лучше понять отношения между медиа, оппозиционной политикой и сохранившимися в России фрагментами гражданского общества. При этом стоит видеть картину целиком: сегодня практически все это поле существует в тени государства.

Вспомним, что у политиков и журналистов разные задачи. Политики стремятся к власти, задача журналистов — информировать людей о происходящем. Конечно, в современном мире это разделение труда не всегда выполняется последовательно. Политики обзаводятся собственными медиа, прологом для чего стало развитие блогов и социальных сетей. «Новая» писала о том, как ФБК стал медиаимперией и тем самым конкурирует с журналистами-расследователями на их поле. С другой стороны, стандарты классической журналистики размываются, и все большее количество медиа становятся скорее орудием пропаганды, чем самостоятельным общественным институтом с независимой редакционной политикой.

Но даже в этих условиях логика различия целей сохраняется. Цель расследований ФБК заключается в том, чтобы поддерживать интерес к политической деятельности Навального. Журналисты, в свою очередь, обычно не стремятся продвинуть главного редактора в президенты. Разные работы предполагают разные стандарты качества. ФБК важно находить информацию и использовать ее для разоблачения политических оппонентов. Журналистам важно иметь собственные источники, возможность проверять их и давать слово всем заинтересованным сторонам. Цена ошибки для ФБК и классических медиа тоже разная — и в цензурном, и в репутационном отношениях.

В теории общество должно быть заинтересовано в том, чтобы существовал и Навальный, и классические медиа. Если будет существовать только ФБК или только «Ведомости», лучше и спокойнее станет только государству. И это, возможно, ключевой момент во всем конфликте. Атакуя медиа за недостаточно усердное освещение своей работы, Навальный использует вполне понятную технологию. Длящийся конфликт оппозиционного политика с большими газетами привлекает внимание общества к его прошлым и будущим расследованиям. С точки зрения политической прагматики здесь все сделано правильно. Вопрос в стратегических целях Навального.

Для СМИ, работающих в условиях российской цензуры, последним инструментом самозащиты остается именно профессионализм. Когда Татьяна Лысова покидала пост главреда «Ведомостей», мы писали о том, что нейтральная качественная журналистика стала несовместимой с идеологическими кричалками Кремля. Навальный не может ослабить давление государства на медиа, но предлагает журналистам немедленно стать революционерами.

При этом, если бы речь шла о долгосрочных планах по выходу из нынешнего авторитаризма, сторонники Навального были бы заинтересованы в партнерских отношениях с непропагандистскими медиа, выживающими в нынешней России. Искусственное разделение на сторонников-активистов и врагов-мурзилоидов здесь не работает.

Так что нынешний конфликт — это борьба за тактический успех Навального в противовес другим общественным интересам. Если завтра наступит «прекрасная Россия будущего», реставрировать гражданское общество придется «мурзилоидам».