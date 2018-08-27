Цветы и сковородка по 282-й

Петр Саруханов / «Новая газета»

В борьбе с экстремизмом правоохранительные органы дошли до самой сути — отношений полов. И это практически беспредельно расширило поле их деятельности: под юрисдикцию части 1 статьи 282 УК, как выяснилось, подпадает почти все человечество, которое, по большому счету, делится на мужчин и женщин. Такое случается довольно часто: ведь от любви до ненависти — один шаг. Как бы ни складывались обстоятельства, лучше от него воздержаться, а если уж сильно невмочь, то делать его как-нибудь осторожно, помня, что у правоохранителей есть возможность отслеживать все эти шаги в социальных сетях.

Любовь Калугина

Сообщества феминисток и женоненавистников, особенно в «ВКонтакте», весьма многочисленны, некоторые (к примеру, «Мужское государство») исчисляются сотнями тысяч. У тридцатилетней омички Любови Калугиной не так много подписчиков, но, судя по ее статусу и постам и комментариям к ним, — они умны и высокообразованны (сама Любовь — кандидат филологических наук) и по отношению к мужикам настроены в большинстве своем радикально (чего, положа руку на сердце, многие из них и заслуживают). Известная петербургская феминистка Ольга Липовская сказала «МБХ-медиа» о деле Любови: «Эта девушка называет мужчин мразями, но, поверьте, мои подруги постоянно в разговоре называют мужиков козлами — не сажать же их за это».

Первым обратил внимание на ее высказывания полтора года назад неизвестный житель Биробиджана, заявивший о своих наблюдениях в полицию. Вскоре к Калугиной домой явился мужчина, представившийся «инспектором отдела миграции» (Любовь — уроженка Казахстана, переехала в Омск по окончании казахстанского филиала МГУ), который, как она пишет в своем аккаунте, «не знал, как выглядят стандартные документы иностранки, зато подозрительно интересовался страницей в «ВК». Вел себя этот сотрудник неведомого ведомства как-то не по-мужски: «ходил по моим знакомым, выясняя, чем я занимаюсь, о чем говорю в неформальной обстановке и, главное, с кем сплю». В конце июля 2017-го девушку вызвали на «беседу» в Центр по противодействию экстремизму, после чего, по ее словам, правоохранители «притихли». Она позвонила через две недели оперативнику, который «беседовал» с ней, он сообщил, что «умывает руки», разделив на части проверочный материал и разослав его по районным отделам СК. А поскольку вменяемые ей двенадцать постов были опубликованы в разные годы (с 2013-го по 2016-й), за это время она сменила несколько адресов проживания, и, соответственно, ее делом занимались отделы, расположенные по местам жительства, где появлялись эти посты.

Она не стала по ним ходить, и считает теперь, что такое попустительство было с ее стороны ошибкой. «Если с вами провели беседу, а дальше ничего не происходит, значит оснований для возбуждения дела нет, а упечь за решетку сопливую студентку или школьницу и получить за эту непыльную работку премию и звездочку на погоны кому-то очень хочется. Требуйте или возбуждения дела (с никакой доказательной базой и всеми шансами развалить его еще до суда), или официального отказа. Не давайте им форы».

Вторым своим промахом она считает то, что «не стала предавать ту ситуацию огласке», чтобы не вызвать в феминистском сообществе паники — удаления страниц и т.д. Сейчас, «после дела Мотузной и других резонансных процессов за репосты, — пишет Любовь, — я надеюсь, феминистки уже осознали, что феминизм — это не хобби, что мы против воли, но все-таки вовлечены в политическую движуху и рискуем, и все морально неустойчивые слились, а оставшиеся готовы принимать риск сознательно и с достоинством».

Спустя год после посещения Центра «Э» Калугину снова вызвали «на беседу», но уже в управление СК: там сообщили, что по ее постам проведена экспертиза, дающая основания для возбуждения против нее уголовного дела. «Они всерьез намерены заводить дело по 282-й за дрели в жопе, жену со сковородкой, батарейки в уретре и прочие очень общественно опасные вещи», — недоумевает девушка. Эксперт увидел призыв к насилию, без всякой иронии, в слогане «Бей мужло — спасай Россию», разжигание ненависти в пожелании «мудакам — сдохнуть от рака простаты» и так далее.

По оценке Центра «Сова», тексты Любови Калугиной «различаются по степени агрессии — от грубого юмора до таких, где можно усмотреть признаки унижения достоинства и призывы к насилию в отношении мужчин». Однако аналитики полагают, что «общественная опасность этих высказываний невысока, так как за ними нет никакой традиции реального применения насилия». Не следует опасаться его мужикам со стороны феминисток, даже радикальных. В истории известен только один пример такого насилия: покушение Валери Соланс на Энди Уорхола. Поэтому «Сова» не видит необходимости возбуждать в отношении Калугиной уголовное дело, однако считает, что «во избежание эскалации ситуации требования удалять подобный агрессивный контент» могут быть правомерными.

На сайте change.org под петицией в защиту омички, адресованной Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, генеральному прокурору Юрию Чайке и председателю СК РФ Александру Бастрыкину подписались на данный момент более 2,5 тысячи человек. Авторы обращения пишут, что почему-то правоохранители не возбуждают дел в отношении мужчин, призывающих к насилию над женщинами.

И словно отклик на этот упрек появились сообщения и о таких делах. В Калининградской области предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды или унижение достоинства по признаку пола) 27-летнему жителю Багратионовска Артуру Смирнову, разместившему в «ВКонтакте» пост, где изображение мужчины, бьющего женщину, сопровождается резкими выражениями о присущих женщинам качествах и поведении. Этот пост, с точки зрения «Совы», как сказано в пресс-релизе, «не является прямым призывом к насилию, но, безусловно, содержит высказывания, направленные на унижение достоинства женщин». Это деяние небольшой тяжести, полагает Центр, не может являться «достаточным основанием для уголовного преследования».

В Тульской области арестован историк-сталинист, предприниматель Алексей Меняйлов. В ненависти и вражде к женщинам обвиняются он и его жена. Меняйлов якобы строит на территории сгоревшего детского сада, выкупленного им, музей Великой Отечественной войны, чтоб местные жители чтили память героев-партизан, в частности, Зои Космодемьянской и Елизаветы Чайки­ной. При этом, правда, снимает ролики о женщинах и их роли в современном обществе — в частности, с такими названиями: «Проститутки», «Женщина как стержень Гражданской войны в Новороссии», «Валюта, которую требует бесплатная шлюха».

Совместим с женоненавистничеством, оказывается, не только сталинизм, но и национализм. В Хабаровске управлением ФСБ арестованы восемь участников паблика «Мужское государство». У этой группы есть сходство с «Новым величием» — в нее был внедрен спецслужбистами провокатор, предлагавший ограбить киоск, где младший инспектор национальной гвардии (тоже исполнявший порученную ему роль) неславянской внешности продавал насвай. Подростки на преступление не решились и тем не менее были обвинены в «создании экстремистского сообщества». Уже больше полугода они находятся в СИЗО, но только сейчас это дело широко разошлось по Сети, чему посодействовала громкая история феминистки: так омская мужененавистница помогла «раскрутиться» хабаровским женоненавистникам.